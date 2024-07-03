قصف "محدد الأهداف" في رفح وعملية طعن شمال إسرائيل

بحث فلسطينيون من سكان غزة عن مأوى بعد فرارهم اليوم من منازلهم في جنوب القطاع، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية "محددة الأهداف" في رفح. وفي شمال إٍسرائيل أسفرت عملية طعن عن إصابة شخصين ومقتل المهاجم.

قال سكان إن القوات الإسرائيلية شنت ضربات عسكرية جديدة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط قتال عنيف مع مسلحين فلسطينيين خلال ليلة الثلاثاء/الأربعاء (الثالث من يوليو/تموز 2024). وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن 12 شخصا على الأقل قُتلوا في ضربات جديدة على وسط وشمال غزة.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن القوات على وشك إنهاء القتال الضاري مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، وسيتحول القتال قريبا إلى عمليات أكثر دقة في التركيز على الأهداف في إطار الحرب المستمرة منذ قرابة تسعة أشهر.لكن القتال استمر خلال الليل في موقعين بوسط رفح، حيث استولت الدبابات الإسرائيلية على عدة أحياء وتوغلت في غرب وشمال المدينة في الأيام القليلة الماضية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته واصلت تنفيذ عمليات محددة الأهداف في رفح ودمرت عدة مواقع للمسلحين الفلسطينيين وقتلت عددا منهم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة اليوم الأربعاء أن حصيلة قتلى الحرب بين إسرائيل والحركة المستمرة منذ نحو تسعة أشهر، ارتفعت إلى 37953 على الأقل، وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين "بلغ 87266 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، وهو تاريخ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إٍسرائيل. ومن غير الممكن التحقق من صحة هذه الأرقام عن طريق مصادر مستقلة. يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

عملية طعن شمال إسرائيل

وفي الداخل الإسرائيلي أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم عن وقوع عملية طعن في مدينة كرميئيل شمال مدينة عكا، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح خطرة، وعن مقتل المهاجم. وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً عن "عملية طعن يشتبه بأنها عملية إرهابية" في مركز تجاري في مدينة كرميئيل، وتحدثت عن إصابة شخصين بجروح.

وأضافت الشرطة "تم شل حركة المشتبه به منفذ الهجوم في مكان الحادث، وأكد مسؤولون طبيون وفاته". ولم تتوفر معلومات بعد عن هوية المهاجم. وأفاد مسعفون في خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنهم "عالجوا جريحين في العشرينات من العمر، مصابين بجروح نافذة، أحدهما في حالة حرجة والآخر في حالة خطيرة". وتم نقلهما الى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن العملية.

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، أ ف ب)