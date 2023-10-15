قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله واغلاق منطقة حدودية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد (15 أكتوبر/ تشرين الأول)، إقامة منطقة عازلة بعمق أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية، بعد قصف من جماعة "حزب الله" أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة أشخاص. من جانب آخر قالت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية إنه تقرر صباح الأحد عزل المنطقة حتى 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية، والدخول إلى المنطقة ممنوع تماما، في إشارة إلى إخلائها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعطل عمدا خدمات نظام تحديد المواقع بالمنطقة وعلى الجبهة الجنوبية مع غزة في إطار عملياته, وأشار في منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن تعطيل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) يمكن أن يؤثر على عمل التطبيق.

وقُتل شخص وجرح آخرون الأحد بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمال إسرائيل وفق ما أكد الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه قصف أراضي حدودية ردا على ذلك.

في ذات السياق أكد حزب الله الأحد، أن عناصره هاجموا موقعا إسرائيليا ثانيا بالأسلحة المباشرة. وقال حزب الله، المدعوم من إيران في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يقصف لبنان ردا على الهجوم وأعلن منطقة تقع في نطاق أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية منطقة محظورة على المدنيين. وأكدت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في الجنوب.

في ذات السياق أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، اليوم الأحد، تفجير السياج الحدودي واستهداف موقعين على الحدود. وأضافت أنه في صبيحة أمس السبت "تمكنت المجموعة منتفجير السياج الحدودي ".

يُشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

ع.أ.ج/ ع غ (د ب ا، رويترز، أ ف ب)