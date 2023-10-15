 قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله واغلاق منطقة حدودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.10.2023

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أخبار

قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله واغلاق منطقة حدودية

أمر الجيش الإسرائيلي بالإجلاء الفوري لمدنيين من منطقة قريبة من الحدود مع لبنان بعد مقتل شخص جراء قصف صاروخي على إحدى البلدات الحدودية. وقال الجيش في بيان إنه تم "إغلاق منطقة بطول 4 كيلومترات من الحدود الشمالية مع لبنان".

المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان Oct. 14, 2023

قتل شخص وجرح آخرون الأحد بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمال إسرائيل وفق ما أكد الجيش الإسرائيلي مشيرا إلى أنه قصف أراضي حدودية ردا على ذلك.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد (15 أكتوبر/ تشرين الأول)، إقامة منطقة عازلة بعمق أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية، بعد قصف من جماعة  "حزب الله"  أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة أشخاص. من جانب آخر قالت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية إنه تقرر صباح الأحد عزل المنطقة حتى 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية، والدخول إلى المنطقة ممنوع تماما، في إشارة إلى إخلائها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعطل عمدا خدمات نظام تحديد المواقع بالمنطقة وعلى الجبهة الجنوبية مع غزة في إطار عملياته, وأشار في منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن تعطيل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) يمكن أن يؤثر على عمل التطبيق.

مختارات

بعد إعلان الجيش اللبناني مقتل الصحفي عصام عبدالله بقذيفة إسرائيلية وشجب مراسلون بلا حدود استهداف الصحفيين بـ"غارة إسرائيلية"، أعلنت إسرائيل فتح تحقيق في الواقعة، ووصفت الأمر بـ "المأساوي" على حد قول متحدث باسم الجيش.

قتل مصور صحافي من وكالة رويترز وأصيب إعلاميون آخرون من مؤسسات مختلفة في قصف على حدود لبنان مع إسرائيل. وأبلغ الجيش الإسرائيلي قبلها عن "انفجار على السياج الحدودي" مقابل قرية حدودية لبنانية ألحق به "أضراراً طفيفة".

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رد على عمليات إطلاق محددة من لبنان باتجاه مناطق شمالي إسرائيل، فقام بقصف مدفعي على جنوب لبنان. وحزب الله وحماس أعلنا بشكل منفصل عن قصفهما من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقُتل شخص وجرح آخرون الأحد بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمال إسرائيل وفق ما أكد الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه قصف أراضي حدودية ردا على ذلك.

في ذات السياق أكد حزب الله الأحد، أن عناصره هاجموا موقعا إسرائيليا ثانيا بالأسلحة المباشرة. وقال حزب الله، المدعوم من إيران في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يقصف لبنان ردا على الهجوم وأعلن منطقة تقع في نطاق أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية منطقة محظورة على المدنيين. وأكدت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في الجنوب.

في ذات السياق  أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس  في لبنان، اليوم الأحد، تفجير السياج الحدودي واستهداف موقعين على الحدود. وأضافت أنه في صبيحة أمس السبت "تمكنت المجموعة منتفجير السياج الحدودي ".

يُشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

ع.أ.ج/ ع غ (د ب ا، رويترز، أ ف ب)

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    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة

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  • Palestinians salvage household items from damaged apartments following Israeli airstrikes

    قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    "كارثة إنسانية تلوح في الأفق"

    وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".


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