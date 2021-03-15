قصف في محيط السفارة الأمريكية بالتزامن مع عودة الكاظمي

سقط صاروخان من نوع كاتيوشا قرب سفارة الولايات المتحدة في بغداد فجر الخميس (29 يوليو/ تموز 2021) وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، وفق ما أفاد المصدر الأمني، موضحاً أن الهجوم لم يتسبب بضحايا أو أضرار.

في الوقت نفسه، أكدت القوات الأمنية "سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد". والمنصور حي سكني قريب من المنطقة الخضراء. وأعلنت خلية الإعلام الأمني الرسمية في تغريدة فتح تحقيق بالحادثة التي لم تخلف "خسائر تذكر"، مضيفةً أن الصاروخ انطلق "من منطقة شارع فلسطين" البعيد نحو 13 كلم عن منطقة المنصور. ورأت أن "هذا الفعل الخارج عن القانون" يشكّل "تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة".

ويتزامن الهجوم مع عودة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من واشنطن بعد زيارة تمّ فيها الاتفاق على انتهاء "المهمة القتالية" للولايات المتحدة في العراق بحلول نهاية العام، في خطوة نددت بها فصائل عراقية موالية لإيران، غالباً ما تحملها واشنطن مسؤولية الهجمات التي تستهدف مصالحها.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين لدى استقباله الكاظمي في البيت الأبيض أنّ الولايات المتّحدة ستباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد. وقال بايدن "لن نكون مع نهاية العام في مهمّة قتاليّة" في العراق لكنّ "تعاوننا ضدّ الإرهاب سيتواصل حتّى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها".

وأوضح أنّ "دور" العسكريّين الأمريكيين في العراق سيقتصر على "تدريب" القوّات العراقيّة و"مساعدتها" في التصدّي لتنظيم "الدولة الإسلاميّة"، من دون إعطاء أيّ جدول زمني أو عناصر ملموسة فيما يتعلّق بالعديد.

مشاهدة الفيديو 01:54 شارك التوتر بين الحشد الشعبي والولايات المتحدة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3vmrj الحشد الشعبي في العراق يتوعد الولايات المتحدة بالرد على هجماتها

سقوط مروحية خلال "مهمة قتالية"

على صعيد آخر، قتل خمسة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، فجر الخميس إثر سقوط مروحيتهم في منطقة محيط آمرلي جنوب مدينة كركوك خلال "تأديتها مهمة قتالية"، وفق ما ورد في بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية نعت فيه العسكريين.

وذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن المروحية "تعرضت لنيران مباشرة ما أدى إلى احتراقها في الجو وسقوطها"، حينما كانت تقوم بمهمة "حماية ومراقبة أبراج الكهرباء إلى جانب مروحية أخرى عند الواحدة بعد منتصف الليل". وسيجري تشييع العسكريين الخمسة في قاعدة كركوك الجوية، وفق المصدر.

وتتعرض شبكة نقل الطاقة في العراق غالباً لهجمات، وتتهم السلطات "إرهابيين" يصعب معرفة من يقف وراءهم، بالوقوف خلف تلك الهجمات. وتشهد منطقة جنوب كركوك (شمال) بانتظام عمليات للجيش العراقي والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال يملك خلايا نائمة في المنطقة، لا سيما جبال حمرين الواقعة بين محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك.

ع.ش/خ.س (أ ف ب)