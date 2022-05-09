 قصف صاروخي يعرقل زيارة رئيس المجلس الأوروبي لمدينة أوديسا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قصف صاروخي يعرقل زيارة رئيس المجلس الأوروبي لمدينة أوديسا

اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للاحتماء بسبب ضربات صاروخية، أثناء زيارة مفاجئة إلى أوديسا، المدينة الرئيسية في جنوب أوكرانيا. وواصل ميشال المحادثات مع الساسة الأوكرانيين في ملجأ آمن.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال

شارل ميشال من أوديسا: الكرملين "لن يتمكن أبداً" من "إلغاء روح الحرية لديكم"

تسبب قصف صاروخي في عرقلة زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لمدينة أوديسا في أوكرانيا بشكل مؤقت. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الاثنين (التاسع من أيار/مايو 2022)، اضطر المشاركون للاحتماء جراء سقوط صواريخ على المنطقة، وفقا لمصادر في الاتحاد الأوروبي، قبل مواصلة المحادثات في ملجأ آمن.

وناقش الساسة التحديات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية التي تواجه أوكرانيا منذ غزو روسيا لها. وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاجتماع عبر رابط فيديو من كييف. وشمل جدول الأعمال أيضا بحث خطط إنشاء صندوق تضامن لإعادة إعمار أوكرانيا.

ونشر ميشال صورا لزيارته عبر تويتر ظهر فيها مع شميهال ومسؤولين آخرين. ووفقا لمصادر بالاتحاد الأوروبي، زار ميشال أيضا ميناء أوديسا، الذي شهد توقف شحنات الحبوب بسبب الحصار الروسي في البحر الأسود.

وأكد ميشال للأوكرانيين خلال الزيارة أن الكرملين "لن يتمكن أبداً" من "إلغاء روح الحرية لديكم". وقال في رسالة عبر الفيديو نُشرت على تويتر بعد ساعات من إحياء موسكو ذكرى الانتصار السوفياتي على ألمانيا النازية في 9 أيار/مايو "يريد الكرملين قمع روح الحرية والديمقراطية لديكم. أنا مقتنع تمامًا بأنه لن ينجح أبدًا".

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:15

سكان أوديسا يتدربون على السلاح للدفاع عن مدينتهم

مختارات

ذكرى النصر على النازية ـ رفع أعلام روسية وأوكرانية في برلين رغم الحظر  

شولتس يتمسك بالإصلاحات ويدافع عن تسليم أسلحة لأوكرانيا  

جدل حول النصب التذكارية للجنود السوفييت في ألمانيا.. فما مصيرها؟  

مواضيع ذات صلة

Robert Habeck (l, Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Scheich Mohammed bin Hamad bin Kasim al-Abdullah Al Thani, Minister für Handel und Industrie von Katar, treffen sich im Ministerium für Handel und Industrie zu einem Gespräch. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck ist zu einem dreitägigen Besuch am Persischen Golf. In Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) führt er zahlreiche Gespräche über mögliche Energieimporte aus den Golf-Staaten. Als Folge des Ukraine-Kriegs will Deutschland seine Abhängigkeit von russischen Energieimporten verringern.

مصادر: ألمانيا مترددة في قبول عقود طويلة الأجل للغاز مع قطر 09.05.2022

في تقرير حصري، قالت وكالة رويترز نقلا عن "مصادر مطلعة" أن هناك خلافاً بين ألمانيا وقطر بشأن شروط رئيسية في محادثات لتأمين اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز المسال. بيد أنه لم يرد أي تعليق رسمي بعد على هذه المعلومات.

04.05.2022, Brandenburg, Meseberg: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt die Abschlusspressekonferenz nach der Klausurtagung der Bundesregierung vor dem Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung. Themen der Klausur sind der Ukraine-Krieg und Wirtschaftsfragen. Foto: Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس يتمسك بالإصلاحات ويدافع عن تسليم أسلحة لأوكرانيا 09.05.2022

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا عن توريد أسلحة لأوكرانيا لمحاربة المهاجمين الروس. في المقابل أعلن شولتس عن تمسكه بحزمة الإصلاحات الداخلية في ألمانيا رغم حرب أوكرانيا.

A local resident looks at a block of flats, which was destroyed during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 29, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

روسيا تقصف جنوب وشرق أوكرانيا وتُخرج مطار أوديسا من الخدمة 30.04.2022

أعلنت أوكرانيا أن مطار أوديسا أصبح خارج الخدمة بعد تدمير مدرجه بضربة صاروخية روسية. وتكثف روسيا قصف شرق أوكرانيا في وقت يكشف فيه التضارب بين التصريحات الروسية والأوكرانية حول محادثات السلام مدى التباعد بين الطرفين.