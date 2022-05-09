قصف صاروخي يعرقل زيارة رئيس المجلس الأوروبي لمدينة أوديسا

تسبب قصف صاروخي في عرقلة زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لمدينة أوديسا في أوكرانيا بشكل مؤقت. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الاثنين (التاسع من أيار/مايو 2022)، اضطر المشاركون للاحتماء جراء سقوط صواريخ على المنطقة، وفقا لمصادر في الاتحاد الأوروبي، قبل مواصلة المحادثات في ملجأ آمن.

وناقش الساسة التحديات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية التي تواجه أوكرانيا منذ غزو روسيا لها. وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاجتماع عبر رابط فيديو من كييف. وشمل جدول الأعمال أيضا بحث خطط إنشاء صندوق تضامن لإعادة إعمار أوكرانيا.

ونشر ميشال صورا لزيارته عبر تويتر ظهر فيها مع شميهال ومسؤولين آخرين. ووفقا لمصادر بالاتحاد الأوروبي، زار ميشال أيضا ميناء أوديسا، الذي شهد توقف شحنات الحبوب بسبب الحصار الروسي في البحر الأسود.

وأكد ميشال للأوكرانيين خلال الزيارة أن الكرملين "لن يتمكن أبداً" من "إلغاء روح الحرية لديكم". وقال في رسالة عبر الفيديو نُشرت على تويتر بعد ساعات من إحياء موسكو ذكرى الانتصار السوفياتي على ألمانيا النازية في 9 أيار/مايو "يريد الكرملين قمع روح الحرية والديمقراطية لديكم. أنا مقتنع تمامًا بأنه لن ينجح أبدًا".

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)