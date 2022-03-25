 قصف صاروخي عنيف يستهدف مدينة لفيف الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 27.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

قصف صاروخي عنيف يستهدف مدينة لفيف الأوكرانية

قصف صاروخي عنيف يستهدف مدينة لفيف الأوكرانية تزامن مع لحظة إلقاء الرئيس الامريكي جو بايدن خطابا شديد اللهجة في بولندا المجاورة

مشاهدة الفيديو 01:49

المزيد من المركز الإعلامي

بايدن في بولندا ضمن جولته الأوروبية.. أية رسائل لموسكو؟

بايدن في بولندا ضمن جولته الأوروبية.. أية رسائل لموسكو؟ 25.03.2022

تستضيف بولندا وحدها أكثر من مليوني لاجئ أوكراني. كما لجأ عدد آخر إلى مولدافيا ورومانيا والمجر.

أكثر من 3,5 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي 24.03.2022

تستضيف بولندا وحدها أكثر من مليوني لاجئ أوكراني. كما لجأ عدد آخر إلى مولدافيا ورومانيا والمجر.

أكثر من 3,5 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي 22.03.2022

أصيبت المناطق المحيطة بمطار لفيف في غرب أوكرانيا بصواريخ روسية صباح اليوم. وتتزايد مخاوف السكان من وصول المعارك إليهم.

قصف روسي لمطار لفيف بغرب أوكرانيا 18.03.2022

المزيد DW الأخبار

روسيا تزعم أن المرحلة الأولى من حرب أوكرانيا كانت ناجحة

روسيا تزعم أن "المرحلة الأولى" من حرب أوكرانيا كانت ناجحة 26.03.2022

بلدة رومانية صغيرة تنضم إلى نقاط عبور اللاجئين الاوكرانيين الفارين من الحرب

بلدة رومانية صغيرة تنضم إلى نقاط عبور اللاجئين الاوكرانيين الفارين من الحرب 26.03.2022

بدأت أشغال منتدى الدوحة الدولي للحوار تحت شعار التحول إلى عصر جديد. وسيتطرق المشاركون لعدة قضايا أبرز الأمن.

حوار الدوحة يعالج قضايا الأمن العسكري والطاقي 26.03.2022

فيديوهات تعليمية أصدرتها منظمة الخوذ البيضاء السورية لأجل تعليم الناس هناك كيفية إغاثة المصابين وانتشالهم.

منظمة الخوذ البيضاء السورية تشعر تتضامن مع أوكرانيا بفيديوهات تعليمية 25.03.2022

اقرأ أيضا

U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland, March 26, 2022. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

بايدن من بولندا: على العالم الاستعداد لـ "معركة طويلة" 26.03.2022

"نحن نعتبر المادة 5 واجبا مقدسا"، هكذا أراد بايدن أن يطمئن نظيره البولندي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن ما يحدث في أوكرانيا سيغير تاريخ القرن داعيا العالم للاستعداد "لمعركة طويلة"، كما وصف الرئيس بوتين بـ"الجزار".

March 23, 2022, Mariupol, Ukraine: A line of buses placed by Ukrainian Azov Battalion defenders to impede the advance of Russian / pro-Russian forces as they fight deeper into the city. The battle between Russian / Pro Russian forces and the defencing Ukrainian forces lead by Azov battalion continues in the port city of Mariupol. (Credit Image: © Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire

تقرير بريطاني: المقاومة الأوكرانية تجبر روسيا على تغيير أولوياتها 27.03.2022

أمام المقاومة الأوكرانية الشرسة، يبدو أن القوات الروسية بدأت تركز على حصار المدن التي تخوض مواجهة مباشرة مع القوات الانفصالية، وزيلنسكي يطلب مجددا من بولندا طائرات عسكرية محذرا من أن تمدد روسيا غزوها على بلدان أخرى.

U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland March 26, 2022. Slawomir Kaminski /Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

هجوم بايدن على بوتين.. واشنطن توضح وماكرون ينأى بنفسه 27.03.2022

بعد تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال خلالها إن لا يمكن لنظيره الروسي فلاديمير بويتين أن يبقى في السلطة، أوضحت واشنطن موقفها، فيما طالب إيمانويل ماكرون بضبط للنفس قولا وفعلا.

U.S. President Joe Biden speaks to the media in the framework of a European Union leaders summit amid Russia's invasion of Ukraine, in Brussels, Belgium March 24, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

بايدن يؤيد استبعاد روسيا من مجموعة الـ20 ويشدد على وحدة الناتو 24.03.2022

اتهم الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بالسعي إلى تفكيك حلف شمال الأطلسي. بايدن أبدى تأييده لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وأكد على أن إدراته تدرس خطط الرد على روسيا إن هي استعملت أسلحة دمار شامل في أوكرانيا.