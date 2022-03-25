قصف صاروخي عنيف يستهدف مدينة لفيف الأوكرانية

هجوم بايدن على بوتين.. واشنطن توضح وماكرون ينأى بنفسه

بعد تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال خلالها إن لا يمكن لنظيره الروسي فلاديمير بويتين أن يبقى في السلطة، أوضحت واشنطن موقفها، فيما طالب إيمانويل ماكرون بضبط للنفس قولا وفعلا.