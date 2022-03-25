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قصف صاروخي عنيف يستهدف مدينة لفيف الأوكرانية تزامن مع لحظة إلقاء الرئيس الامريكي جو بايدن خطابا شديد اللهجة في بولندا المجاورة
"نحن نعتبر المادة 5 واجبا مقدسا"، هكذا أراد بايدن أن يطمئن نظيره البولندي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن ما يحدث في أوكرانيا سيغير تاريخ القرن داعيا العالم للاستعداد "لمعركة طويلة"، كما وصف الرئيس بوتين بـ"الجزار".
أمام المقاومة الأوكرانية الشرسة، يبدو أن القوات الروسية بدأت تركز على حصار المدن التي تخوض مواجهة مباشرة مع القوات الانفصالية، وزيلنسكي يطلب مجددا من بولندا طائرات عسكرية محذرا من أن تمدد روسيا غزوها على بلدان أخرى.
بعد تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال خلالها إن لا يمكن لنظيره الروسي فلاديمير بويتين أن يبقى في السلطة، أوضحت واشنطن موقفها، فيما طالب إيمانويل ماكرون بضبط للنفس قولا وفعلا.
اتهم الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بالسعي إلى تفكيك حلف شمال الأطلسي. بايدن أبدى تأييده لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وأكد على أن إدراته تدرس خطط الرد على روسيا إن هي استعملت أسلحة دمار شامل في أوكرانيا.
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