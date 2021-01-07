 قصف صاروخي جديد يستهدف قاعدة ″عين الأسد″ غربي العراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2021

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قصف صاروخي جديد يستهدف قاعدة "عين الأسد" غربي العراق

قال الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة إن 14 صاروخا على الأقل أصابت قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، والتي تستضيف قوات أمريكية ودولية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بجروح طفيفة.

قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق

استهدف 14 صاروخاً على الأقل قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق ما أسفر عن إصابة ثلاثة بجروح طفيفة.

قال متحدث باسم تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة إن 14 صاروخاً على الأقل أصابت اليوم (7 يوليو/تموز 2021) قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق التي تستضيف قوات أمريكية ودولية مما أسفر عن إصابة ثلاثة بجروح طفيفة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم عن المصدر قوله إن "القاعدة تعرضت في الساعة 12:30 للقصف بأكثر من سبعة صواريخ سقطت داخل القاعدة ومحيطها"، وأضاف :"تم الرد وإحراق العجلة التي تحمل منصات إطلاق الصواريخ"، وأنه تم "تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة".

وقال الكولونيل الأمريكي وين ماروتو المتحدث باسم التحالف على تويتر إن الصواريخ سقطت داخل القاعدة وفي محيطها.

مختارات

قالت وسائل إعلام عراقية ومصادر أمنية عراقية وغربية إن عدة صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية وعراقية وقوات من التحالف الدولي لمحاربة "تنظيم داعش".

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بانتظام على القوات الأمريكية في العراق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن هجوم اليوم.

جاء الهجوم بعد سقوط ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ في القاعدة يوم الاثنين دون أن يسفر ذلك عن سقوط قتلى أو وقوع إصابات. وقال مسؤولون بالجيش العراقي إن وتيرة الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الملغومة على القواعد الأمريكية في الفترة الأخيرة لم يسبق لها مثيل.

وقالت مصادر أمنية كردية إن طائرة مسيرة هاجمت مطار أربيل في شمال العراق أمس الثلاثاء مستهدفة قاعدة أمريكية على أرض المطار.

ويشهد العراق تعرض قواعد تنتشر فيها قوات أمريكية لهجمات صاروخية منذ مقتل قائد فيلق القدس الإٌيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في مطلع العام الماضي في هجوم أمريكي .

ع.ح./ع.ش. (رويترز، د ب أ)

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