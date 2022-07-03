 قصف روسي ″هائل″ على سلوفيانسك الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 05.07.2022

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DW الأخبار

قصف روسي "هائل" على سلوفيانسك الأوكرانية

تستهدف القوات الروسية سلوفيانسك في شرق اوكرانيا بقصف "هائل" بحسب رئيس بلدية المدينة.

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