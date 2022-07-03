قصف روسي "هائل" على سلوفيانسك الأوكرانية

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تستهدف القوات الروسية سلوفيانسك في شرق اوكرانيا بقصف "هائل" بحسب رئيس بلدية المدينة.
انسحبت القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك، ما جعل روسيا، مع حلفائها تسيطر على كامل منطقة لوهانسك، حيث قامت "جمهورية" انفصالية. الرئيس زيلينسكي أقرّ بانسحاب قواته من المدينة لكنه تعهد باستعادة السيطرة على المنطقة.
روسيا تقول إنها باتت تسيطر بالكامل على إقليم لوهانسك، بينما يرد مسؤول أوكراني أن القتال حول دونباس "لم ينته بعد" وأن الأمر يتعلق بانسحاب تكتيكي.
أكد حاكم إقليم بيلجورود الروسي الواقع قرب الحدود مع أوكرانيا أن انفجارات في المدينة أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما تضررت عشرات المباني. وعادة ما يوجه الروس الاتهامات للجيش الأوكراني بقصف تلك المناطق، دون أن تؤكد كييف ذلك.
أصبح القمح الذي طالما كان عامل سلام في فترات السلام، سلاحا دبلوماسيا فتاكا في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا. هنا استعراض لأبرز أسباب الأزمة الكبرى التي نجمت عن توقف صادراته والتي تهدد الأمن الغذائي لملايين البشر.
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