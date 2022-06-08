قصف روسي مكثف على سيفيرودونيتسك والقوات الأوكرانية تتحصن بمصنع للكيماويات

انفجارات تهز العاصمة كييف وسط معارك ضارية في الدونباس

تصاعدت وتيرة القتال في إقليم الدونباس، حيث اندلعت حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية وسط تضارب في التصريحات، فيما تواصل القوات الروسية قصفها على جميع الجبهات بما في ذلك على العاصمة كييف.