 قصف روسي مكثف على سيفيرودونيتسك والقوات الأوكرانية تتحصن بمصنع للكيماويات | DW الأخبار | DW | 12.06.2022

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DW الأخبار

قصف روسي مكثف على سيفيرودونيتسك والقوات الأوكرانية تتحصن بمصنع للكيماويات

أصبحت مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا، محوراً للمعارك التي تخوضها القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية، حيث تعرضت لقصف عنيف جعل من عملية إخلاء المدنيين مهمة شبه مستحيلة.

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