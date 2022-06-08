قصف روسي مكثف على سيفيرودونيتسك والقوات الأوكرانية تتحصن بمصنع للكيماويات

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أصبحت مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا، محوراً للمعارك التي تخوضها القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية، حيث تعرضت لقصف عنيف جعل من عملية إخلاء المدنيين مهمة شبه مستحيلة.
تصاعدت وتيرة القتال في إقليم الدونباس، حيث اندلعت حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية وسط تضارب في التصريحات، فيما تواصل القوات الروسية قصفها على جميع الجبهات بما في ذلك على العاصمة كييف.
أفادت مصادر أوكرانية بأن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي تعتبر هدفا رئيسيا للجيش الروسي وآخر معقل تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوهانسك. وأوكرانيا تحدد آلاف جرائم حرب محتملة في منطقة دونباس.
تحديّاً لتحذيرات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بريطانيا تكشف عن عزمها تزويد أوكرانيا بقاذفات يصل مداها إلى 80 كيلومتراً، والرئيس الأوكراني زيلينسكي يقوم بزيارة تفقدية لقواته على جبهة دونباس.
أعلنت القوات الأوكرانية أنها تهاجم منطقة خيرسون المحتلة التي تخشى أن تضمها روسيا، بينما تواصل "الصمود" في مدينة سيفيرودونيتسك شرق البلاد. ولا يزال الغموض سيد الموقف بشأن توقيت تسليم ألمانيا أنظمة أسلحة ثقيلة لأوكرانيا.
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