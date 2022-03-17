 قصف روسي لمطار لفيف بغرب أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 18.03.2022

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DW الأخبار

قصف روسي لمطار لفيف بغرب أوكرانيا

أصيبت المناطق المحيطة بمطار لفيف في غرب أوكرانيا ب"صواريخ" روسية صباح اليوم. ولم تشهد مدينة لفيف أي معارك حتى الآن، لكن الجيش الروسي قصف الأحد قاعدة عسكرية أوكرانية في هذه المنطقة.

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