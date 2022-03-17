قصف روسي لمطار لفيف بغرب أوكرانيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أصيبت المناطق المحيطة بمطار لفيف في غرب أوكرانيا ب"صواريخ" روسية صباح اليوم. ولم تشهد مدينة لفيف أي معارك حتى الآن، لكن الجيش الروسي قصف الأحد قاعدة عسكرية أوكرانية في هذه المنطقة.
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
يعتقد خبراء ومحللون أن خسائر بوتين العسكرية والاقتصادية قد تدفع مشهد الصراع للوصول إلى واحد من خمس سيناريوهات أخطرها سيناريو انفتاح الشهية الروسية في أوروبا بما يدفع نحو حرب عالمية ثالثة.
اتهمت أوكرانيا، القوات الروسية بتعمد قصف مسرح لجأ إليه أكثر من ألف شخص في ماريوبول، في الوقت الذي نفت فيه روسيا القصف ووجهت أصابع الاتهام لكتيبة أوكرانية، فكيف علقت "هيومن رايتس ووتش"؟
منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، سقط أكثر من ألفي قتيل مدني في مدينة ماريوبول، حسبما أعلنت سلطات المدينة، فيما تتعرّض عدة مناطق من العاصمة كييف لهجمات. وأعلنت روسيا السيطرة على كامل أراضي مقاطعة خيرسون.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول