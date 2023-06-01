قصف روسي لكييف وموسكو تقول إنها صدّت محاولة اختراق أوكرانية

أكّد الجيش الروسي الخميس (1 حزيران/يونيو 2023) أنه تصدى بسلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة "غزو" أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات. وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت "مجموعات إرهابية أوكرانية" غزو الأراضي الروسية".

ونقلت وكالة تاس المملوكة للدولة عن وزارة الدفاع قولها إن قواتها منعت الوحدات الأوكرانية من عبور الحدود إلى روسيا وصدت الهجوم. وفي وقت سابق من اليوم قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود إن ثمانية أشخاص أصيبوا وإن عدة أبنية دمرت ليلا جراء قصف القوات الأوكرانية. وأضاف أن النيران اندلعت في مبنى سكني في مدينة شيبيكينو الحدودية بعد قصفها بأنظمة صواريخ جراد.

وكتب غلادكوف على تلغرام "تشهد تشيبيكينو قصفا متواصلا" بالقذائف، متّهما القوات الأوكرانية بقصف "وسط المدينة وأطرافها. وأشار غلادكوف إلى أن "أرواح مدنيين والسكان مهددة، بشكل رئيسي في تشيبكينو وفي القرى المجاورة" موضحا أن عمليات إجلاء ستنظم بمجرد أن "يهدأ الوضع".

وبحسب غلادكوف، فإن "العدو لم يخترق أراضي منطقة بيلغورود"، لكن "ضربات جماعية تنفّذ في الوقت الحالي". وهو ينفي بذلك معلومات بثتها قنوات على تطبيق تلغرام صباح الخميس وتفيد بأن القوات الأوكرانية حققت "اختراقًا" في منطقة بيلغورود.

ولم يتم التحقق من التصريحات الروسية من مصادر مستقلة.

من جهتها، قالت خلية شكلتها السلطات في المنطقة إن "الوضع في تشيبكينو صعب في الوقت الحالي... هناك ضرابات ونسمع أصوات الاشتباكات"، مؤكدة أن "القوات المسلحة الروسية تقوم بعملها، لكن لا يوجد اختراق من القوات الأوكرانية".

وشهدت منطقة بيلغورود الأسبوع الماضي توغلا مسلحا من أوكرانيا سبب صدمة في روسيا. ومنذ ذلك الحين تعرضت مناطق عادة في القطان المحاذي للحدود لقصف كثيف بقذائف الهاون والمدفعية وهجمات بطائرات مسيرة، حسب السلطات المحلية.

شنت روسيا هجوما جويا على كييف في ساعة مبكرة الخميس أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم طفل، وبث الرعب في المدينة بعد أسبوع من الضربات، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤولين أوكرانيين.. ونفذت قوات موسكو في الأيام الأخيرة عددا من الهجمات الجوية على العاصمة الاوكرانية من بينها هجوم قلما يحدث خلال ساعات النهار هرع الناس على إثره إلى الملاجئ.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن الإدارة العسكرية في كييف، أن المدينة تعرضت لهجوم بصواريخ كروز أطلقت من الأرض حوالي الساعة الثالثة فجر الخميس (0000 بتوقيت جرينتش)، وجرى إسقاطها بنيران مضادة للطائرات ولكن كليتشكو قال إن الحطام أسفر عن

العديد من الخسائر البشرية ودمار.

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، رويترز، د.ب.أ)