قصف روسي عنيف على المدن شرق وجنوب أوكرانيا

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تكثف القوات الروسية من هجماتها وقصفها لشرق أوكرانيا وجنوبها. وتسبب القصف الوحشي في مقتل وإصابة العديد من المدنيين وآخرها في اوديسا.
أعاد الجيش الروسي انتشاره وترتيب قواته، وبات يركز هجماته على شرق أوكرانيا، وخاصة منطقة دونباس، وهذا لم يفاجئ المراقبين. ولكن ما أهمية منطقتي لوهانسك ودونيتسك بالنسبة لبوتين وأهدافه من غزو أوكرانيا؟
أعلنت موسكو أنها تسعى للسيطرة على جنوب اوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على بدء غزو الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية، والذي اتهمته الأمم المتحدة بارتكاب أعمال "قد ترقى الى جرائم حرب".
تواصل روسيا حربها على أوكرانيا على عدة محاور: هجوم مركز في شرق وجنوب البلاد وهجمات متفرقة على مناطق أخرى كالعاصمة كييف ولفيف غير البعيدة من الحدود مع بولندا.
أعلن الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا "قد بدأ". الحاكم الأوكراني للوهانسك وصف الهجوم بـ"الجحيم الذي كان يحكى عنه منذ أسابيع". والرئيس بوتين يكرم وحدة الجيش التي تتهمها كييف بارتكاب جرائم حرب في بوتشا.
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