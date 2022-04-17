قصف روسي عنيف على المدن شرق وجنوب أوكرانيا

قصف روسي على عدة مناطق والمدافعون عن ماريوبول "صامدون"

تواصل روسيا حربها على أوكرانيا على عدة محاور: هجوم مركز في شرق وجنوب البلاد وهجمات متفرقة على مناطق أخرى كالعاصمة كييف ولفيف غير البعيدة من الحدود مع بولندا.