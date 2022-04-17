 قصف روسي عنيف على المدن شرق وجنوب أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 23.04.2022

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DW الأخبار

قصف روسي عنيف على المدن شرق وجنوب أوكرانيا

تكثف القوات الروسية من هجماتها وقصفها لشرق أوكرانيا وجنوبها. وتسبب القصف الوحشي في مقتل وإصابة العديد من المدنيين وآخرها في اوديسا.

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