قصف روسي عنيف على المدن الأوكرانية وكييف صامدة

مساع لإخراج المدنيين من ماريوبول وكييف تتحدث عن انشقاق بالجيش الروسي

في اليوم الـ27 للنزاع في أوكرانيا، أعلنت السلطات بذل جهود جديدة لمحاولة إجلاء مدنيين عالقين في مدينة ماريوبول التي ترزح تحت وطأة القصف الروسي، فيما يختبئ سكان كييف الذين يخضعون لحظر تجوّل، في منازلهم.