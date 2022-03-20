 قصف روسي عنيف على المدن الأوكرانية وكييف صامدة | DW الأخبار | DW | 24.03.2022

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DW الأخبار

قصف روسي عنيف على المدن الأوكرانية وكييف صامدة

أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية كثفت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية غاراتها على المدن الأوكرانية وتحاول تضييق الخناق على العاصمة كييف. وغادر كييف نحو نصف سكانها ويامل الباقون في الحصول على مساعدات عاجلة.

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