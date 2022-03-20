قصف روسي عنيف على المدن الأوكرانية وكييف صامدة

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أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية كثفت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية غاراتها على المدن الأوكرانية وتحاول تضييق الخناق على العاصمة كييف. وغادر كييف نحو نصف سكانها ويامل الباقون في الحصول على مساعدات عاجلة.
روسيا تستخدم لليوم الثاني على التوالي صواريخ فرط صوتية لاستهداف مواقع بأوكرانيا، ووزارة الدفاع البريطانية تؤكد فشل موسكو في السيطرة على المجال الجوي، فيما تتفاقم معاناة المدنيين الأوكران على وقع قصف مستمر.
في اليوم الـ27 للنزاع في أوكرانيا، أعلنت السلطات بذل جهود جديدة لمحاولة إجلاء مدنيين عالقين في مدينة ماريوبول التي ترزح تحت وطأة القصف الروسي، فيما يختبئ سكان كييف الذين يخضعون لحظر تجوّل، في منازلهم.
رفضت أوكرانيا ليل الأحد الاثنين إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة، في وقت لم تحرز فيه القوات الروسية تقدما كبيرا نحو كييف.
تسببت الحرب في أوكرانيا في تشريد 10 ملايين شخص، حسبما أكدت الأمم المتحدة. وفيما وصف زيلينسكي الحصار الذي تضربه روسيا على ماريوبول بـ"جريمة الحرب"، أعلنت أنقرة أن موسكو وكييف حققتا تقدما في المفاوضات بينهما.
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