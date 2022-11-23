قصف روسي على خيرسون والبابا يطالب كييف بالتحلي "ببعد النظر"

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022) إنه يتعين على زعماء أوكرانيا أن يكونوا "بعيدي النظر" لتحقيق السلام، مشيراً إلى أنه سيتعين على كييف تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا.

ودعا البابا في وقت سابق هذا الشهر إلى وقف إطلاق النار لتحاشي احتمالات تصعيد الصراع وتضرع إلى الله أن "يعجل" بنهايته.

وفي رسالة مفتوحة نشرت اليوم الجمعة بمناسبة مرور تسعة أشهر على الغزو الروسي، أشاد البابا بقوة الأوكرانيين في مواجهة الهجوم.

وكتب يقول "لقد تعرف العالم على شعب شجاع وقوي، شعب يتألم ويصلي ويبكي ويكافح ويقاوم ويأمل: شعب نبيل شهيد".

وقال أيضاً إنه صلى من أجل حكام أوكرانيا. ومضى يقول "يقع على عاتقهم واجب حكم البلاد في أوقات مأساوية واتخاذ قرارات بعيدة النظر من أجل السلام وتطوير الاقتصاد في ظل تدمير الكثير من البنية التحتية الحيوية".

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إن أوكرانيا مستعدة للسلام، لكن بشروطها التي من شأنها استعادة جميع الأراضي المحتلة.

وفي مقابلة مع صحيفة نشرت الأسبوع الماضي، قال البابا إن الفاتيكان مستعد لفعل أي شيء ممكن للتوسط وإنهاء الحرب.

قال البابا إن الفاتيكان مستعد لفعل أي شيء ممكن للتوسط وإنهاء الحرب

إعادة توصيل محطات نووية أوكرانية بشبكة الكهرباء

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إن المحطات النووية الأوكرانية الأربع أعيد توصيلها بشبكة الكهرباء الوطنية بعدما فقدت إمدادات الكهرباء الخارجية بالكامل في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتم فصل المنشآت عن شبكة الكهرباء يوم الأربعاء للمرة الأولى في تاريخ أوكرانيا بعد أحدث موجة من الهجمات الجوية الروسية على البنية التحتية الأساسية.

وقالت الوكالة في بيان إن أوكرانيا أبلغتها اليوم إنه جرى إعادة توصيل محطات ريفني وجنوب أوكرانيا وخملنيتسكي. وقالت كييف في وقت سابق إن أوكرانيا أعادت توصيل محطة زابوريجيا الضخمة أمس الخميس.

وتم إغلاق محطة زابوريجيا، التي وقعت تحت السيطرة الروسية في المرحلة المبكرة من غزوها لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير/شباط، في سبتمبر/أيلول لكنها ما زالت بحاجة للكهرباء لاستمرار أنشطة السلامة الأساسية.

قتلى في قصف خيرسون

أدى قصف روسي على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى مقتل 15 مدنياً اليوم، وفق ما أعلنت مسؤولة في المدينة التي استعادتها كييف مؤخراً.

وقالت غالينا لوغوفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قُتل اليوم 15 من سكان مدينة خيرسون وأصيب 35 آخرون بينهم طفل نتيجة قصف العدو". وأضافت أن "عدة منازل خاصة وبنايات شاهقة تضررت" جراء الهجمات.

ع.ح./ع.ش. (رويترز، ا ف ب)