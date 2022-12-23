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قصف روسي على أوكرانيا في أعياد الميلاد... هل تصمد الهدنة؟

قصف روسي على مناطق مختلفة في أوكرانيا عشية أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي، وفي ظل تعزيزات روسية إلى بيلاروسيا. هل هي هدنة جدية طرحها بوتين، أم متنفس له قبل تصعيد قادم في وتيرة الحرب؟