 قصف روسي على أوكرانيا في أعياد الميلاد... هل تصمد الهدنة؟ | مسائية DW | DW | 06.01.2023

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مسائية DW

قصف روسي على أوكرانيا في أعياد الميلاد... هل تصمد الهدنة؟

قصف روسي على مناطق مختلفة في أوكرانيا عشية أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي، وفي ظل تعزيزات روسية إلى بيلاروسيا. هل هي هدنة جدية طرحها بوتين، أم متنفس له قبل تصعيد قادم في وتيرة الحرب؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW : الحرب في أوكرانيا... تصعيد عسكري أم صفقة سلام؟

مسائيةDW : الحرب في أوكرانيا... تصعيد عسكري أم صفقة سلام؟ 23.12.2022

هل يمكن أن تنتهي الحرب في أوكرانيا على طاولة المفاوضات بعد كل شيء؟

وزير الخارجية الأوكراني يقترح عقد قمة سلام 27.12.2022

هل تفتح موسكو جبهة جديدة للحرب انطلاقا من بيلاروسيا؟

هل تفتح موسكو جبهة جديدة للحرب انطلاقا من بيلاروسيا؟ 19.12.2022

مصير الفارين الروس من قانون التعبئة في روسيا أصبح معلقا في أوروبا بسبب القوانين.

روس يفرون إلى ألمانيا هربا من التعبئة الجزئية في روسيا 28.12.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

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"فوضى" انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟ 05.01.2023

اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟

اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟ 05.01.2023

أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟

أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟ 04.01.2023

تركيا والتطبيع مع الأسد.. تحفظ في دمشق وتحذير من واشنطن

تركيا و"التطبيع" مع الأسد.. تحفظ في دمشق وتحذير من واشنطن 04.01.2023

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دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى التوافق.. خطوة نحو الحل؟

دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى التوافق.. خطوة نحو الحل؟ 03.01.2023

زيارة بن غفير لمجمع الأقصى..ردود فعل محلية وإقليمية ودولية

زيارة بن غفير لمجمع الأقصى..ردود فعل محلية وإقليمية ودولية 03.01.2023

BAKHMUT, UKRAINE - OCTOBER 28: Howitzers of the 53rd Mechanized Brigade fire towards Russian points in Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukraine on October 28, 2022 as conflicts continue in the Russian-Ukrainian war. Metin Aktas / Anadolu Agency

الحرب الروسية على أوكرانيا.. نحو مزيد من التصعيد العسكري؟ 02.01.2023

أزمة الشركات العمومية في تونس.. كيف تريد الحكومة حلها؟

أزمة الشركات العمومية في تونس.. كيف تريد الحكومة حلها؟ 02.01.2023

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GENEVA, SWITZERLAND - JUNE 16, 2021: Russia's Ambassador to the USA Anatoly Antonov looks on before a news conference by Russia's President Vladimir Putin following a Russia-United States summit at the Villa La Grange. Sergei Bobylev/TASS

سفير روسي يتهم واشنطن بعدم الرغبة في إنهاء حرب أوكرانيا 06.01.2023

بعد إعلان الولايات المتحدة وألمانيا تزويد أوكرانيا بناقلات جند مدرعة اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة واشنطن بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا، معتبرا أن الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف ليست ذات "طبيعة الدفاعية".

(COMBO) This combination of pictures created on September 15, 2022 shows Russian President Vladimir Putin and China's President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) leaders' summit in Samarkand. (Photo by Alexandr Demyanchuk / SPUTNIK / AFP)

أوكرانيا.. "فشل" بوتين في تحقيق أهدافه درس لطامحين آخرين 05.01.2023

غزت روسيا أوكرانيا مراهنةً على انتصار سريع، لكنّها تجد نفسها غارقة في حرب يطول أمدها، تُستخلص منها عبر كثيرة حول طبيعة النزاعات المقبلة. فالهجوم الروسي على أوكرانيا "كارثة استراتيجية مروّعة لبوتين"، حسب مسؤول أمريكي.

TOPSHOT - Mourners gather to lay flowers in memory of more than 60 Russian soldiers that Russia says were killed in a Ukrainian strike on Russian-controlled territory, in Samara, on January 3, 2023. - Russia on January 2 said more than 60 soldiers were killed in a Ukrainian strike on Russian-controlled territory in a New Year assault, the biggest loss of life reported by Moscow so far. Kyiv took responsibility for the strike, which it said took place in the occupied city of Makiivka in eastern Ukraine on New Year's Eve. The killed soldiers were mobilized mainly from the Samara region. The strike, in the occupied city of Makiivka, is the biggest loss of life reported by Moscow so far. (Photo by Arden Arkman / AFP)

موسكو ـ هواتف نقالة سبب الضربة الصاروخية الأوكرانية 04.01.2023

ألقت روسيا رسميا باللوم على جنودها في هجوم أوكراني دام أوقع ما لا يقل عن 89 قتيلا، فيما أكدت كييف ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 108 آلاف و910 جنود منذ بداية الغزو الروسي للبلاد.

21.12.2022, Moskau*** +++++DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT.+++++ [RUSSIA, MOSCOW - DECEMBER 21, 2022: Russias President Vladimir Putin speaks during an extended meeting of the Russian Defence Ministry Board at the National Defence Management Centre. Sergei Fadeichev/TASS]

بوتين يحظر تصدير النفط للدول التي فرضت سقفا للأسعار 27.12.2022

بعد أسابيع من التهديد، بوتين يرد على تحديد سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعا مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد شهر تقريبا.