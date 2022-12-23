قصف روسي على أوكرانيا في أعياد الميلاد... هل تصمد الهدنة؟

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قصف روسي على مناطق مختلفة في أوكرانيا عشية أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي، وفي ظل تعزيزات روسية إلى بيلاروسيا. هل هي هدنة جدية طرحها بوتين، أم متنفس له قبل تصعيد قادم في وتيرة الحرب؟
بعد إعلان الولايات المتحدة وألمانيا تزويد أوكرانيا بناقلات جند مدرعة اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة واشنطن بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا، معتبرا أن الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف ليست ذات "طبيعة الدفاعية".
غزت روسيا أوكرانيا مراهنةً على انتصار سريع، لكنّها تجد نفسها غارقة في حرب يطول أمدها، تُستخلص منها عبر كثيرة حول طبيعة النزاعات المقبلة. فالهجوم الروسي على أوكرانيا "كارثة استراتيجية مروّعة لبوتين"، حسب مسؤول أمريكي.
ألقت روسيا رسميا باللوم على جنودها في هجوم أوكراني دام أوقع ما لا يقل عن 89 قتيلا، فيما أكدت كييف ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 108 آلاف و910 جنود منذ بداية الغزو الروسي للبلاد.
بعد أسابيع من التهديد، بوتين يرد على تحديد سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعا مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد شهر تقريبا.
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