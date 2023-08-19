قصف روسي شمالي أوكرانيا و"إحباط" هجوم أوكراني بمسيرات على موسكو

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم السبت (19 أغسطس/آب 2023) إن سبعة أشخاص بينهم طفل عمره ستة أعوام قُتلوا وأُصيب 90 آخرون في ضربة صاروخية روسية أصابت ميداناً في وسط مدينة تشيرنيهيف التاريخية بشمال أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن أشخاصا كانوا في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية عندما وقعت الضربة، مشيرة إلى أن المصابين بينهم 12 طفلا وعشرة من رجال الشرطة.

وجرى القصف فيما يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة للسويد، الدولة التي قدمت آلاف الأسلحة المضادة للدبابات لكييف والتي باتت على وشك الانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى السويد، في منشور على تيليغرام "قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. في مدينتنا تشيرنيهيف". وأضاف "يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد". وتضمن منشور زيلينسكي مقطع فيديو قصيرا يُظهر حطاما متناثراً في أنحاء الميدان أمام مسرح بالمنطقة، حيث لحقت أضرار كبيرة بسيارات متوقفة. وظهرت أيضا في الفيديو صورة خاطفة لجثة داخل سيارة.

وقال سلاح الجو في كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن الجيش الأوكراني أسقط 15 من أصل 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها موسكو في ضربة خلال الليل.

الجيش الروسي: أحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدفت

من جانبه أعلن الجيش الروسي إنّه أحبط هجوماً بمسيّرة أوكرانية استهدف موسكو ومحيطها، مشيراً إلى أنّه تصدّى للهجوم بواسطة أدوات "الحرب الإلكترونية" و"تحطّمت الطائرة المسيّرة في منطقة مهجورة بالقرب من بوتيلكوفو"، في الضاحية الشمالية الغربية لموسكو. وأضاف "لم تقع إصابات أو أضرار".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم إن روسيا دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة نوفجورود الروسية على الحدود مع أوكرانيا والتي غالباً ما تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ. وقالت وزارة إن الهجوم استهدف مطاراً عسكرياً، مما أدى إلى نشوب حريق وألحق أضرارا بطائرة حربية، مضيفة أن الهجوما لم يسفر عن إصابات وإن الحريق سرعان ما تم إخماده.

وليس من الممكن التحقق من صحة تصريحات الطرفين من مصادر مستقلة.

من جهة أخرى، أعلن الكرملين صباح السبت أنّ بوتين عقد اجتماعاً مع قادة الهجوم في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون في جنوب روسيا، قرب الحدود الأوكرانية. ولم توضح موسكو متى عُقد الاجتماع لكنّ صورا نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أظهرت أنه عقد خلال الليل.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز)