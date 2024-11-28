قصف إسرائيلي واستهداف أعضاء في حزب الله رغم وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام لبنانية ومصادر أمنية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي في جنوب لبنان بعد سريان وقف إطلاق، والجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل واعتقل أعضاء في حزب الله، مؤكد أن "كل انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجه بالنار".

قال مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز إن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين على بلدة مركبا في جنوب لبنان اليوم الخميس (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) وذلك بعد جوالي 24 ساعة من سريان وقف إطلاق النار الذي يحظر "العمليات العسكرية الهجومية".

وقال أحد المصدرين إن شخصين أصيبا. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام إن شخصين أصيبا ونقلا إلى المستشفى بعد هجوم إسرائيلي على البلدة دون تحديد طبيعة الهجوم. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم "تعرضت بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل ليلا، لقصف مدفعي معاد". بدوره، تحدث موقع "النشرة" اللبناني عن سماع أصوات إطلاق نار فجر اليوم في مارون الراس، ومناطق أخرى بجوار عيترون محيط المالكية جنوب لبنان.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عدة مقاتلين من حزب اللهفي جنوب لبنان الأربعاء، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري. وقال هاغاري في خطاب مساء الأربعاء إن وجود المقاتلين في المنطقة كان انتهاكا للاتفاق، مضيفا أن "كل انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجه بالنار".

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ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ أمس الأربعاء بموجب اتفاق بوساطة أمريكية وفرنسية وينص اتفاقوقف إطلاق النار، الذي دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ أمس الأربعاء بموجب اتفاق بوساطة أمريكية وفرنسية، على أن مقاتلي حزب الله يجب أن تنسحب إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وأضاف هاغاري أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا عدة مشتبه بهم كانوا يقتربون من مناطق في جنوب لبنان حيث لا يزال الجنود الإسرائيليون متمركزين. وقال المتحدث إن أي شخص مسلح سيتم قتله أو اعتقاله في تلك المناطق. ودعا مرة أخرى المدنيين الذين فروا من منازلهم أثناء القتال إلى الانتظار قبل العودة إلى جنوب لبنان.

وقبل أن يدخلوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شن الجيش الإسرائيلي هجوما على حوالي 180 هدفا لحزب الله، بما في ذلك منشأة تحت الأرض لتصنيع الصواريخ تمتد لعمق حوالي 5ر1 كيلومتر، وفقا لما ذكره هاغاري. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا الموقع هو أكبر مواقع حزب الله لإنتاج الصواريخ الموجهة بدقة.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ج.م/ ع.ش (د ب أ، رويترز)