قصف إسرائيلي للبلدات الحدودية جنوب لبنان وهجمات لحزب الله

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم السبت (18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، أطراف رأس الناقورة ومحيطها وجبل اللبونة بعد تصعيد ليلي في جنوب لبنان .

ووفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "أغار الطيران الحربي على أطراف بلدتي مجدل زون والناقورة، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على قرى شمع وطيرحرفاً والناقورة ومجدل زون وعلما الشعب وعيتا الشعب ورامية ودبل.

وأشارت الوكالة إلى أن "القصف امتد لتتسع رقعة التعديات حتى اطراف بلدة المنصوري بالقطاع الغربي".

إسرائيل تعترض صاروخاً لحزب الله

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت بنجاح صاروخ سطح-جو أطلق من الأراضي اللبنانية على طائرة حربية مسيرة، مما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

وقال الجيش، في إعلان مقتصب اليوم ، إن عمليات الاعتراض أدت إلى انطلاق صافرات الإنذار، مضيفاً: "لم يتم رصد أي عبور إلى داخل الأراضي الإسرائيلية"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صباح اليوم السبت.

استهداف لمقر قيادة عسكرية إسرائيلية

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن اليوم استهداف مقر قيادة عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابات مؤكدة فيها. كما أفاد حزب الله باستهداف موقعي الراهب حدب البستان وتجمع لجنود إسرائيل في حرج شتولا بالصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة فيهم .

يذكر أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توتراً وتبادلاً متقطعاً لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ح./ع.أ.ج، ع خ (د ب أ)