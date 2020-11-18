 قصف إسرائيلي جديد لمواقع سورية وأنباء عن مقتل ″موالين لإيران″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.11.2020

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أخبار

قصف إسرائيلي جديد لمواقع سورية وأنباء عن مقتل "موالين لإيران"

أعلنت مصادر إعلامية سورية رسمية عن وقوع ضربات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في الضواحي الجنوبية لدمشق حيث يقول منشقون عن الجيش السوري الحكومي إن هناك تواجدا عسكريا إيرانيا قويا، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع.

مقاتلات ف-16 التابعة للجيش الإسرائيلي

مقاتلات ف-16 التابعة للجيش الإسرائيلي

أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"  نقلاً عن مصدر عسكري، أنّ إسرائيل نفّذت "عدوانين" استهدفا ليل الثلاثاء محافظتي ريف دمشق والقنيطرة في جنوب البلاد. وفي نبأين عاجلين، أوردت الوكالة وقوع "عدوان إسرائيلي قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة" و"عدوان إسرائيلي على محيط جبل المانع بريف دمشق". وغالبا ما يستخدم الإعلام السوري مصطلح "العدوان" للإشارة إلى غارات جوية.

مختارات

خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أهمية الخطوة الفلسطينية باستعادة العلاقة مع إسرائيل، مقترحة عقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي لدفع جهود تحقيق السلام.

لا يزال انفجار بيروت يشغل بال العالم، فقد أنجزت وسائل إعلام ألمانية من بينها "شبيغل" و"فيلت" تقارير استقصائية رصدت الطرق الغامضة التي سلكتها شحنة نترات الأمونيوم للوصول لمرفأ بيروت، وكشفت خيوطا تقود لحزب الله اللبناني.

ندّدت سوريا بزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى هضبة الجولان، واصفة إياها بـ "الاستفزازية"، ودعت دمشق المجتمع الدولي لإدانة هذه الزيارة "التي تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 497 والإجماع الدولي".

الجيش الإسرائيلي يشنّ هجمات على أهداف عسكرية في سوريا، ويقول إنها جاءت ردّاً على زرع عبوات ناسفة في هضبة الجولان، والمرصد يتحدث عن مصرع 10 مقاتلين، بينهم سوريون وإيرانيون.

ووفق بيان الجيش النظامي السوري، نفذ الجيش الإسرائيلي القصف من هضبة الجولان المحتلة و"اقتصرت الخسائر على الماديات".

بيد أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ذكر أن الضربات الجوية الجديدة أدت إلى مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران. ونقلت وكالة فرانس برس عن رامي عبد الرحمن مدير المرصد المقرب من المعارضة المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد، قوله، بأن القتلى غير سوريين، لكن من دون  تحديد جنسياتهم. وتابع: "سقط هؤلاء جراء القصف الذي استهدف مركزاً ومخزن أسلحة تابعا للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. كذلك، استهدف القصف موقعاً لمجموعة موالية لإيران في ريف القنيطرة".

واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إنّ بلاده "لا تعلق على تقارير في وسائل اعلام أجنبية". ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

 

ويعدّ هذا الهجوم الثاني من نوعه في خضم أسبوع، بعد غارات جوية قال عنها الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الأربعاء الماضي مجموعةأهداف سوريةوإيرانية.

وإلى غاية اللحظة لم يعترف النظام السوري علنا بوجود قوات إيرانية تشارك في الحرب الأهلية السورية، قائلة إن لدى طهران مستشارون عسكريون على الأرض فقط.

وتقول مصادر مخابرات غربية إن الضربات الإسرائيلية المتصاعدة على سوريا في الأشهر القليلة الماضية هي جزء من حرب الظل التي وافقت عليها واشنطن وجزء من سياسة مناهضة لإيران قوضت في العامين الماضيين القوة العسكرية الواسعة لطهران. وفق الرصد السوري لحقوق الانسان تحمل الضربة الجديدة الرقم 36 في مجموع الضربات الجوية الإسرائيلية في الداخل السوري.

و.ب/ (أ ف ب، رويترز)

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