قصف إسرائيلي في جنوب لبنان وبيروت تشتكي إلى مجلس الأمن

أعلنت إسرائيل شن غارات في جنوب لبنان استهدفت "البنية التحتية" لحزب الله، الذي هدد بدوره بالرد على غارات إسرائيلية سابقة، جاءت ردا على إطلاق صاروخ داخل الدولة العبرية. والحكومة اللبنانية تعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة هاجمت عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان اليوم الخميس (15 شباط/فبراير 2024)، وفق تغريدة على موقع "إكس" للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي. وأضاف أن الطائرات المقاتلة هاجمت أيضا البنية التحتية التابعة للجماعة اللبنانية في منطقة لبونة في وقت سابق من اليوم وكذلك مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في منطقة الطيبة.

ونفذت إسرائيل أمس الأربعاء غارات جوية على جنوب لبنان أوقعت عشرة قتلى على الأقل من بينهم مسؤول في حزب الله وفق مصادر لبنانية ومصدر أمني. وجاء ذلك بعد مقتل جندية في شمال الدولة العبرية جراء صاروخ أطلق من الجانب الآخر من الحدود. وقالت إيلانا شتاين المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن وابل الصواريخ الذي أُطلق من لبنان أدى إلى مقتل جندية إسرائيلية ونقل ثمانية آخرين إلى المستشفى. ولم تعلن الجماعة

اللبنانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.



وعقب الغازات الإسرائيلية أمس توعد القيادي الكبير بجماعة حزب الله اللبنانية والنائب البرلماني حسن فضل الله إسرائيل اليوم الخميس "بدفع الثمن".

من جانبه أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ما وصفه: "العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية حيث استشهد سبعة أشخاص من عائلة واحدة بالقصف الاسرائيلي".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس (15 شباط/فبراير 2024) عن ميقاتي قوله: "إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي".

وأضاف ميقاتي: "في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى التزام عدم التصعيد، نجد العدو الاسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو".

لبنان .. حزب الله ودوره في هذا البلد To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتتبادل جماعة حزب الله إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب غزة. ويعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية، ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 254 شخصا في لبنان بينهم 177 عنصرا من حزب الله و38 مدنيا، ضمنهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل عشرة جنود وستة مدنيين.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية"

هـ.د/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)