 قصف أوكراني لموسكو والقرم... طبيعة الرد الروسي؟ | مسائية DW | DW | 25.07.2023

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مسائية DW

قصف أوكراني لموسكو والقرم... طبيعة الرد الروسي؟

أوكرانيا تتبنى الهجوم بمسيّرات على موسكو والقرم بعد القصف الصاروخي لأوديسا، وروسيا تحذر من "اجراءات رد قاسية"، فما طبيعة الرد الروسي المرتقب، وهل بتنا أمام حرب مفتوحة، متعددة الجبهات؟

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17.07.2023 A view shows the section of a road split and sloping to one side following an alleged attack on the Crimea Bridge, that connects the Russian mainland with the Crimean peninsula across the Kerch Strait, in this still image taken from video released July 17, 2023. Сrimea24tv/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. 

هجوم على الجسر الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم 17.07.2023

قال حاكم شبه جزيرة القرم إن حريقا اندلع في موقع تدريب عسكري في القرم دفع إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص وإغلاق طريق سريع.

حريق في معسكر للتدريب بالقرم وإجلاء أكثر من 2000 شخص 19.07.2023

A woman helps clean up inside the Odesa Transfiguration Cathedral after it was heavily damaged in Russian missile attacks in Odesa, Ukraine, Sunday, July 23, 2023. (AP Photo/Jae C. Hong)

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الاتحاد الأوروبي: روسيا تسبب أزمة غذاء عالمية بانسحابها من اتفاق الحبوب

روسيا تشدد لهجتها بعد انتهاء صفقة الحبوب 20.07.2023

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19.07.2023 *** Smoke and flames rise from an explosion during a fire at a military training ground in the Kirovske district, Crimea, July 19, 2023. REUTERS/Stringer

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أسفر انفجار بفعل "هجوم بطائرة مسيّرة معادية" في مستودع للذخيرة في شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا، عن أضرار وعملية إجلاء وتعليق الحركة على جسر مضيق كيرتش، حسب حاكم المنطقة المعين من موسكو، الذي أتهم كييف بالهجوم.

14.06.2023+++ A views shows a shopping mall, office and apartment buildings damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa, Ukraine June 14, 2023. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.

روسيا تواصل قصف أوديسا وتحذر جنوب إفريقيا من اعتقال بوتين 19.07.2023

تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية، التي كان تصدر منها الحبوب وفق اتفاقية انسحبت منها روسيا، للقصف مرة أخرى ليل الثلاثاء/الأربعاء. هذا فيما حذرت موسكو جنوب إفريقيا من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "إعلان حرب".

FILE 21.07.2023 - Olha stands among debris of a farm storage building destroyed during a Russian attack in Odesa region, Ukraine, on July 21, 2023. Russia has repeatedly fired missiles and drones at Ukrainian ports key to sending grain to the world. Moscow has declared large swaths of the Black Sea dangerous for shipping. (AP Photo/Libkos, File)

"حرب الُمسيّرات" ـ هجمات متبادلة على أوديسا وموسكو والقرم 24.07.2023

أعلنت روسيا تعرض العاصمة موسكو لهجوم جديد بطائرات مسيرة وحملت أوكرانيا المسؤولية عنها، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت مجددا ميناء أوديسا ما تسبب في تدمير مخزن للحبوب. وأنباء عن قصف مكثف بمسيرات في القرم.

23.07.2023, Ukraine, Odessa: Menschen gehen im Inneren der Verklärungskathedrale von Odessa, die bei einem russischen Raketenangriff schwer beschädigt wurde. Die russischen Angriffe auf die zum Weltkulturerbe eingestufte ukrainische Altstadt Odessa lösen heftige Kritik aus. Dabei sollen laut Informationen der Unesco mehrere Museen beschädigt worden sein. Foto: Libkos/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

خسائر بشرية ومادية فادحة في هجوم صاروخي روسي على اوديسا 23.07.2023

هجوم روسي بالصواريخ على مدينة اوديسا أهم ميناء بقي لأوكرانيا على البحر الأسود يدمر كنيسة تاريخية مدرجة على لائحة التراث العالمي، ويتسبب بسقوط ضحايا بينهم أطفال.