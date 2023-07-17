قصف أوكراني لموسكو والقرم... طبيعة الرد الروسي؟

"هجوم بـ"مسيرة معادية" يستهدف مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم

أسفر انفجار بفعل "هجوم بطائرة مسيّرة معادية" في مستودع للذخيرة في شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا، عن أضرار وعملية إجلاء وتعليق الحركة على جسر مضيق كيرتش، حسب حاكم المنطقة المعين من موسكو، الذي أتهم كييف بالهجوم.