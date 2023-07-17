قصف أوكراني لموسكو والقرم... طبيعة الرد الروسي؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أوكرانيا تتبنى الهجوم بمسيّرات على موسكو والقرم بعد القصف الصاروخي لأوديسا، وروسيا تحذر من "اجراءات رد قاسية"، فما طبيعة الرد الروسي المرتقب، وهل بتنا أمام حرب مفتوحة، متعددة الجبهات؟
أسفر انفجار بفعل "هجوم بطائرة مسيّرة معادية" في مستودع للذخيرة في شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا، عن أضرار وعملية إجلاء وتعليق الحركة على جسر مضيق كيرتش، حسب حاكم المنطقة المعين من موسكو، الذي أتهم كييف بالهجوم.
تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية، التي كان تصدر منها الحبوب وفق اتفاقية انسحبت منها روسيا، للقصف مرة أخرى ليل الثلاثاء/الأربعاء. هذا فيما حذرت موسكو جنوب إفريقيا من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "إعلان حرب".
أعلنت روسيا تعرض العاصمة موسكو لهجوم جديد بطائرات مسيرة وحملت أوكرانيا المسؤولية عنها، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت مجددا ميناء أوديسا ما تسبب في تدمير مخزن للحبوب. وأنباء عن قصف مكثف بمسيرات في القرم.
هجوم روسي بالصواريخ على مدينة اوديسا أهم ميناء بقي لأوكرانيا على البحر الأسود يدمر كنيسة تاريخية مدرجة على لائحة التراث العالمي، ويتسبب بسقوط ضحايا بينهم أطفال.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول