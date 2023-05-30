 "قصص نجاح... "لا شيء مستحيل!" | جعفر توك | DW | 04.07.2023

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جعفر توك

"قصص نجاح... "لا شيء مستحيل!"

سوري وصل لاجئا إلى ألمانيا واليوم أصبح عمدة بلدة ألمانية ويمنية بعد أن فقدت كل شيء، بدأت من الصفر وأصبحت اليوم مصدرا لتجّار تعز في إنتاجها للجلود ولبنانية احتلّت المركز السادس في أولمبياد برلين الخاص وقصص أخرى في حلقة جديدة من جعفر توك مليئة بالنجاح والدافع لتحقيق الأحلام

ضيوف الحلقة:

إليسا حريق، سبّاحة لبنانية لديها متلازمة داندي ووكر 

إشراق المقطري، يمنية أسست مشروعها 

حفصة علي، سيدة أعمال وصانعة محتوى عراقية 

ريان الشبل، ألماني سوري يشغل منصب عمدة بلدة أوستلسهايم الألمانية 

سامية الحامدي، سيدة أعمال وناشطة بيئية تونسية

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