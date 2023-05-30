جعفر توك

"قصص نجاح... "لا شيء مستحيل!"

سوري وصل لاجئا إلى ألمانيا واليوم أصبح عمدة بلدة ألمانية ويمنية بعد أن فقدت كل شيء، بدأت من الصفر وأصبحت اليوم مصدرا لتجّار تعز في إنتاجها للجلود ولبنانية احتلّت المركز السادس في أولمبياد برلين الخاص وقصص أخرى في حلقة جديدة من جعفر توك مليئة بالنجاح والدافع لتحقيق الأحلام