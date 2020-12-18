 قصص ملهمة: مهاجرون يردون الجميل لمجتمعاتهم الجديدة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 01.01.2021

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ثقافة ومجتمع

قصص ملهمة: مهاجرون يردون الجميل لمجتمعاتهم الجديدة

جائحة كورونا وما سببته من مشاكل اقتصادية عالمية جعلت عام 2020 "استثنائيا". رغم ذلك لم يخل هذا العام من قصص نجاح عاشها المهاجرون. مهاجر نيوز يلقي الضوء على قصص مهاجرين نجحوا في بلدهم الجديد وأرادوا "رد الجميل".

Danke Deutschland Arabische Redaktion

"رد الجميل" هو تماما ما دفع أنس مصطفى للقيام بهذا العمل. فاللاجئ السوري يتطوع للعمل أسبوعيا في "بنك الطعام" في مدينة نوردهورن. هدفه مساعدة الفقراء والمحتاجين في الحصول على طعام، وذلك لرد الجميل لألمانيا التي وفرت له موطنا ثانيا بعد فراره من الحرب في سوريا.

مختارات

استطاع لاجئ سوري في برلين تأسيس جمعية خيرية من أجل مساعدة غيره من اللاجئين في ألمانيا للحصول على عمل أو لحل مشاكلهم المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء والاندماج.

باذنجان المكدوس والملوخية والخيار البلدي من بين الخضروات غير المالوفة لدى الألمان. اللاجئ السوري محمد المصري يريد أن يعرف بها من خلال مشروع زراعي أطلقه بعد شفائه من مرض السرطان ويأمل أن يكون "الأول من نوعه" في أوروبا!

وصل مصطفى البالغ من العمر 25 عامًا إلى سوريا قبل ثلاث سنوات. إلى جانب العمل التطوعي، يعمل أنس كتقني في مجال توصيل الكهرباء. في عطلة نهاية الأسبوع، يقوم بجمع التبرعات والخضروات التي لم يتم بيعها في سوق الخضروات، ويعدها لمن هم بحاجة إليها. ساعد العمل التطوعي مصطفى على الاندماج وليصبح لديه الكثير من الأصدقاء الألمان.

ليس ذلك فحسب، بل تطوع مصطفى للعمل في مختلف المجالات. فهو يدرس اللغة العربية، ويعلم الطبخ الشرقي للألمان، ويتطوع كمسعف مع الصليب الأحمر الألماني. ويقول حول كل هذا "ألمانيا أنقذت حياتي وحياة أصدقائي، بدون ألمانيا لا أعرف كيف كانت حياتي ستنتهي".

عام 2020 كان صعبا ايضا على اللاجئين في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، لكن هنالك من تحدى الصعب واجتهد في نحت قصص نجاح.

أنس مصطفى متطوع في بنك الطعام المحلي في ألمانيا. يعتبر أن ألمانيا أنقذت حياتي، أريد أن أرد لها الجميل

أنس مصطفى متطوع في بنك الطعام المحلي في ألمانيا. يعتبر أن "ألمانيا أنقذت حياتي، أريد أن أرد لها الجميل"

حلم المدرسة

في فبراير/شباط 2020، نقل مهاجر نيوز قصصا من داخل مشروع تعليمي في برلين، تم إنشاؤه لمساعدة الشباب الناطقين بالعربية لمواكبة تعليمهم، خاصة في بداية تواجدهم في ألمانيا، فبالنسبة للعديد من الأطفال اللاجئين، يمكن أن يكون التعليم أمرا صعبا للغاية بسبب اللغة، خاصة بعد انقطاعهم عن المدرسة لعدة أشهر أثناء فرارهم من أوطانهم أو العيش في مخيمات اللاجئين في انتظار العثور على مكان جديد للعيش فيه.

قدم مشروع Back on Track Syria مساعدة مجانية للاستفادة من نظام التعليم الألماني ومقرراته باللغة العربية للطلاب الذين يرغبون في مواكبة تعليمهم. يساعد المشروع حوالي 150 طفلاً، ويعمل فيه شباب سوريون متطوعون مثل إيهاب ساري.

هو لاجئ عمل في دمشق مدرسًا للفيزياء والرياضيات. وهو يدرّس في مدرسة خاصة في برلين، كما يعمل على تحسين لغته الألمانية حتى يتمكن من التأهل للتدريس في المدارس الحكومية الألمانية.

إيهاب ساري، متطوع في Back on Track Syria داخل مركز Kiezspinne المجتمعي في برلين

إيهاب ساري، متطوع في Back on Track Syria داخل مركز Kiezspinne المجتمعي في برلين

لاجئة متمردة

في يونيو/حزيران ، تطرق مهاجر نيوز لقصة ماجدة خوري، التي يمكن اعتبارها مثالا للنجاح. أسست اللاجئة السورية شركة تموين خاصة بها في ألمانيا، تعمل من خلالها على مساعدة اللاجئات السوريات اللواتي يتمتعن بمهاراتهن في الطبخ لكسب لقمة العيش في عاصمة المملكة المتحدة.

هاجرت اللاجئة السورية وحيدة بدون عائلتها إلى بريطانيا. وقررت تأسيس حياة جديدة في لندن. مكثت أول الأمر مع عائلات مضيفة وحصلت على إعانات، لكن هدفها كان الاعتماد على ذاتها.

ماجدة خوري خلال فعاليات أسبوع اللاجئين المنظم في المملكة المتحدة سنة 2020

ماجدة خوري خلال فعاليات أسبوع اللاجئين المنظم في المملكة المتحدة سنة 2020

انضمت ماجدة إلى منظمة "Migrateful"، وتمكنت من إثيات ذاتها عبر الاطباق السورية. إذ بدأت بإعطاء دروس في فن الطهي السوري. وليصبح الطبخ وسيلتها لسرد قصتها وقصة بلدها إلى الإنكليز الذي كانت تلتقيهم.

قصة حب لاجئ

في أغسطس/آب 2020، عرض مهاجر نيوزقصة حب بطلها مهاجر: أليكس عسلي يبلغ من العمر 44 عامًا، سوري فار من الحرب والاضطهاد السياسي. أما كلوديا فهي الطرف الثاني في قصة الحب هذه. فهي امرأة ألمانية تعيش في برلين.

بعد فراره إلى ألمانيا، أراد عسلي أن إلى يرد الجميل للبلد الذي استقبله، فبدأ مشروع حساء خاص به، أطلق عليه اسم "رد الجميل للشعب الألماني". تصدر اسم محله عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم وانتشرت قصته على وسائل التواصل الاجتماعي.

أليكس وكلوديا لوهني يعيشان بسعادة في شقة في برلين مع قطتهما رامون

أليكس وكلوديا لوهني يعيشان بسعادة في شقة في برلين مع قطتهما رامون

قضى اللاجئ السوري سنوات في السجون السورية. والسبب هو آرائه السياسية المعارضة للنظام. في عام 2006 تمكن من الفرار إلى ليبيا. هناك حصل على وظيفة وتزوج وأنجب طفلين. لكن مع سقوط نظام القذافي، وجد عسلي نفسه أمام عذاب من نوع آخر على أيدي المقاتلين المنتمين لتنظيم داعش في ليبيا، ففر من سجونهم بعد طول عذاب على متن قارب متجه نحو إيطاليا.

بحلول عام 2014، وصل عسلي إلى ألمانيا وبدأ العمل في مطبخ خاص به لطهي الحساء وتوزيعه على المشردين في ألمانيا. مع ازدياد شعبية مطبخه، احتاج عسلي إلى متطوعين، وهكذا التقى كلوديا لوني البالغة من العمر 52 عامًا، التي تواصلت معه رغبة منها في المساعدة في المطبخ.

اليوم يعيش الزوجان معا في سعادة مع قطتهما التي تدعى رامون. يأمل أليكس في الحصول على الجنسية الألمانية. وبمجرد رفع القيود المفروضة على فيروس كورونا يسعى لتطوير مشروعه ليتمكن من مساعدة أكبر عدد من الناس في ألمانيا.

إيما واليس/ ترجمة: ماجدة بوعزة – مهاجر نيوز

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    الورود كانت الهدية الأمثل ليعبر اللاجئون السوريون عن شكرهم للشعب الألماني. حيث نزل مئات اللاجئين السوريين للشوارع للمشاركة في حملة "شكرا ألمانيا".

  • Initiative Danke Deutschland - Monis Bukhari

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    المدون السوري ومؤسس البيت السوري في ألمانيا مؤنس بخاري (في الصورة) هو صاحب مبادرة "شكرا ألمانيا" ويقول: "أرغب في أن أهدي وردة لشعب ألمانيا الذي ساندني، آملا أيضا في تعاطف من لا يرغب بوجودي في ألمانيا."

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    الورود ترافقها عبارات الشكر كرمز بسيط على الاعتراف بجميل ألمانيا. وقال بخاري لـ DW عربية إن اللاجئين السوريين يشكلون نحو 40 بالمائة من السوريين المقيمين في ألمانيا. والسوريون بشكل عام يريدون شكر ألمانيا على ما قدمته لأبناء سوريا.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    وارتدى بعض الشباب المشارك ملابس موحدة، وطبعوا على ملابسهم كلمات تعريفية باللغة الألمانية. في الصورة هنا مكتوب على قميص أحد المشاركين "نحن لاجئون قدمنا من سوريا، ونقول شكرا ألمانيا.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    الألمان الذين كانوا متفاجئين من هذا النشاط، وماهيته، تجاوبوا معه بسرعة، وارتسمت الابتسامات على وجوه الصغار والكبار، الألمان والسوريين.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    من خلال مبادرة "شكرا ألمانيا" يحاول اللاجئون السوريون كسر الحواجز بينهم وبين الألمان، الذين يشكك بعضهم في وجود اللاجئين أصلا في بلده. و تقبل ألمان الورد بداية، مع الشكر، ليتملكهم الفضول بعدها عن أسباب هذه الحملة.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    النشاطات المختلفة للسوريين استمرت طيلة يوم السبت (10 أكتوبر/ تشرين الأول)، الذي انطلقت فيه مبادرة شكرا ألمانيا، وحاول المشاركون تنويع الهدايا المقدمة، فاختار البعض الورود، وآخرون اختاروا توزيع الشيكولاتة.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    بعض السوريون قاموا بتحضير صناديق هدايا صغيرة، ووضعوا بها بعضا من الحلويات المنزلية، وغلفوها بطريقة جميلة ووزعوها على الألمان.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    تشابكت أيادي سوريين مع أيادي ألمان في الشوراع والمنتزهات، وارتفعت أصوات الموسيقى الفلكلورية العربية في بعض المدن، ورقص اللاجؤون "الدبكة" السورية مع الألمان، في مشهد أضفى البهجة على وجوه الجميع.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    وشارك الأطفال السوريون في الحملة، ورفع بعضهم شعارات شكر وتقدير لما قدمته ألمانيا، كما شاركوا أهاليهم في توزيع الورود.

  • Danke Deutschland Arabische Redaktion

    اللاجئون السوريون يوجهون الشكر لألمانيا بعبق الورد

    وشهدت مدن ألمانية تجاوبا كبيرا للأشتراك في الحملة، وذلك بعد تأسيس صفحة على الفيسبوك للتنسيق لهذا الغرض. وامتلأت الشوراع بمئات من الشباب السوري، الذين تطوعوا للانضمام إلى المبادرة. (إعداد : علاءجمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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