 قصص قد يكون لها تأثير غير متوقع على حياتنا في عام 2023 | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.12.2022

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سياسة واقتصاد

قصص قد يكون لها تأثير غير متوقع على حياتنا في عام 2023

خلال عام 2022، لم يغطي الإعلام بعض القصص بالشكل الكافي رغم أهميتها بسبب الأحداث الكبيرة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار وجائحة كورونا. التقرير التالي يلقي الضوء على بعض القصص التي قد يكون لها مستقبل كبير.

شاحن موحّد في دول الاتحاد الأوروبي لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة بدلا من شواحن متعددة

شاحن موحّد في دول الاتحاد الأوروبي لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة بدلا من شواحن متعددة

شهد عام 2022 تطورات كبيرة وأحدث صعبة بداية من الحرب في أوكرانيا ثم الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم واستمرار تداعيات جائحة كورونا. وفي خضم ذلك، سعت وسائل الإعلام في شتى بقاع العالم إلى نقل هذه التطورات والأحداث واحدة تلو الأخرى على نحو سريع سواء عبر شاشات التلفزيون أم عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. بيد أن قصصا كان يُجدر الاهتمام بها بالقدر الكافي، وتمثل هذه القصص قضايا وإجراءات ستؤدي إلى تأثيرات كبيرة سواء على طريقة ارتداء الملابس أو شحن الهواتف المحمولة أو طرق السفر وحتى طرق التبضع في المستقبل.

مختارات

شاحن أوروبي مُوحد

 أقر البرلمان الأوروبي  في أكتوبر / تشرين الأول قانونا ينص على اعتماد شاحن مُوحد لكافة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الأذن. وبموجب القانون، سيستخدم الأوروبيون تقنية كابلات "يو إس بي- سي" لإعادة شحن أجهزة الهواتف المحمولة بحلول عام 2024، فيما ستُطبق القواعد على شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة بحلول عام 2026.

وسيمثل هذا الأمر نهاية أيام كان يتعين فيها الحفاظ على أجهزة شحن مختلفة في حالة امتلاك هواتف وأجهزة إلكترونية عديدة. وبعد فشل محاولات إقناع صانعي الأجهزة المحمولة باتخاذ إجراءات من تلقاء ذاتهم، قرر الاتحاد الأوروبي أن يأخذ زمام المبادرة حيث أفادت المفوضية الأوروبية بأن الشاحن المُوحد سوف يوفر 250 مليون دولار من جيوب الزبائن والمستهلكين الذين سيكون أمامهم الاختيار عند شراء جهاز إلكتروني محمول بين شراءه بشاحن أم بدون شاحن وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل النفايات الإلكترونية.

محكمة أمريكية تحكم بسجن إليزابيث هولمز 11 عاما بتهمة الاحتيال

محكمة أمريكية تحكم بسجن إليزابيث هولمز 11 عاما بتهمة الاحتيال

وعلى وقع هذا القرار، سيتعين على عملاق التكنولوجيا الرقمية "آبل" فعل الكثير للوفاء بهذا المعيار وهو الأمر الذي دفع الشركة الأمريكية إلى انتقاد القرار الأوروبي، لكن في نهاية المطاف سيرغب عملاء آبل في الاستفادة من هذه التقنية لتوفير بعض الأموال. في المقابل، يشعر آخرون بالقلق من أن الاتجاه المستقبلي سيكون في صالح الشواحن اللاسلكية.

وبأكثر من 450 مليون مستخدم، هل سيتمكن مستهلكو  الاتحاد الأوروبي من إقناع صانعي الأجهزة المحمولة باستخدام تقنية كابلات "يو إس بي- سي" في أماكن أخرى من العالم أم سيبقى الحال على ما هو عليه في الوقت الراهن؟

بيركنستوك.. بوابة جديدة للرفاهية

لا تصنع الشركة الألمانية بيركنستوك صنادل مريحة فقط وإنما أيضا صنادل ذات طابع عصري وهو الأمر الذي أدركته مجموعة ال في ام اتش "LVMH" الفرنسية للمنتجات الفاخرة، مبكرا لتُقدم على استحواذ المجموعة الألمانية العام الماضي. وبذلك تنضم العلامة الألمانية إلى علامات تجارية فاخرة يمتلكها العملاق الفرنسي للسلع الفاخرة مثل كريستيان ديور وبولغاري ولويس فيتون.

لكن حتى الآن، لم تُحدث العلامة الألمانية التغيير الكبير إذ يمكن شراء الأحذية العادية حتى من المتاجر المتخصصة لبيع الأحذية الصحية. ورغم وجود شعبية ضئيلة لصنادل بيركنستوك على منصة تيك توك، إلا أن الشركة الالمانية لم تبدأ بعد حملات تسويق كبيرة لتوسيع قاعدة زبائنها حول العالم.

الحكم ضد رئيسة شركة ثيرانوس

كانت إليزابيث هولمز نجمة سابقة في وادي السيليكون. وقد تصدرت صورها صفحات المجلات وتهافتت الصحف لإجراء مقابلات معها ووصل الأمر إلى حد دعوتها لزيارة البيت الأبيض. كان ذلك بفضل تأسيسها شركة ثيرانوس التي قالت إنها ابتكرت تقنية يمكنها إجراء أكثر من ألف اختبار لتشخيص العديد من الأمراض باستخدام قطرة دم واحدة. وفيما كان هذا الأمر بمثابة المعجزة، ما دفع المستثمرين إلى ضخ قرابة 945 مليون دولار لتبلغ قيمة الشركة في وقت من الأوقات قرابة 9 مليارات دولار. غير أنه تبين لاحقا أن التقنية المزعومة ليس لها أي وجود لتنهار الشركة عام 2018 وتخسر كل هذه الأموال. وقد صدر الحكم ضد هولمز مطلع عام 2022 بالسجن لأكثر من 11 عاما بتهمة الاحتيال على المستثمرين فيما أدين راميش بالواني، مدير عمليات الشركة، بارتكاب 12 تهمة احتيال في محاكمة مختلفة.

الطائرة العملاقة ″إيرباص A380″ تحلّق في الأجواء من جديد

الطائرة العملاقة ″إيرباص A380″ تحلّق في الأجواء من جديد

تعد هذه الواقعة حالة نادرة لأنها تضمنت إدانة مسؤول تنفيذي في شركة متخصصة في  التكنولوجيا  بتهمة الاحتيال، لكنها أيضا أرسلت رسالة هامة إلى  الشركات الناشئة الأخرى  مفادها أن التفاؤل أو الضجيج أو المبالغة قد يكون أمرا شائعا بين رواد الأعمال، لكن يتعين توخي الحذر حيال الوعود التي تُقدم للمستثمرين.

ولم تكن إدانة هولمز الوحيدة هذا العام إذ أنه في أكتوبر / تشرين الأول أُدين تريفور ميلتون، مؤسس شركة "نيكولا" الناشئة المصنعة للشاحنات العاملة بالكهرباء والهيدروجين، بالاحتيال وتضليل المستثمرين.

كذلك، يخضع سام بانكمان فرايد، مؤسس منصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة، للتحقيق بعد انهيار المنصة.

قد تكون مثل هذه التحقيقات نعمة في شكل نقمة إذ قد تدفع رواد ورجال الأعمال إلى الحذر حيال أموال المستثمرين وعدم التعهد بأشياء غير حقيقية فقط لجذب عملاء وزبائن ومستثمرين جدد.

"إيرباص إيه 380" تحلق من جديد

قِيل عن الطائرة "إيرباص إيه 380" أو طائرة السوبر الجامبو بأنها الطائرة الحلم التي ستهيمن في عالم الطيران المدني مستقبلا، لكنها أيضا كبيرة الحجم ما يعني صعوبة ملئها بالركاب فضلا عن استهلاكها الكبير للوقود.

تعد الطائرة أكبر طائرة ركاب في العالم مع أكثر من 600 مقعد على متنها ما كان سيؤدي إلى هيمنتها على المطارات وشركات الطيران، فيما كانت طيران الإمارات أكبر داعم لهذه الطائرة حيث اشترت نصف العدد الكلي للطائرات المُسلّمة من هذا الطراز، البالغ 251 طائرة فيما اشترت   شركات طيران أخرى  ما تبقى من هذه الطائرات الضخمة.

بيد أن العديد من هذه الشركات قررت الاستغناء عن طائرات من طراز "إيرباص إيه 380".

وعندما حلت الكارثة بالشركة المصنعة، قررت "إيرباص" وقف إنتاج طائراتها من هذا الطراز بحلول نهاية العام الماضي وطي صفحة "إيرباص إيه 380" إلى الأبد.

وقبل أشهر من حلول هذا الموعد، خرج رئيس شركة "لوفتهانزا" كارستن شبور وتحديدا في أغسطس / آب عام  2021 ليقول إن طائرات إيرباص إيه 380 "لن تعود"، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بارتفاع أعداد المسافرين وتأخير شركة بوينغ، المنافسة لإيرباص، في تسليم طائراتها من طراز 777.

ومن أجل استيعاب تزايد عدد المسافرين، عادت طائرات "إيرباص إيه 380" للتحليق مرة أخرى، إذ ذكر موقع "flightradar24"، الذي يتتبع حركة الطائرات في العالم، أن 129 طائرة من طراز "إيرباص A380" عادت إلى الأجواء فيما يتم تشغيل هذه الطائرات من قبل سبع شركات طيران من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت عودة هذه الطائرات للحياة مرة أخرى على عكس التوقعات فلم يكن يتوقع أي شخص إمكانية حدوث ذلك لتعطي ولادة "إيرباص A380" الجديدة درسا بأن لا شيء مستحيل في هذا العالم.

جرى بيع صندل يخص ستيف جوبز مقابل 218 ألف دولار في مزاد

جرى بيع صندل يخص ستيف جوبز مقابل 218 ألف دولار في مزاد

اتفاقية "سيتا"...اختراق في التجارة الحرة

بعد سنوات من الأخذ والرد ومناقشات طويلة داخل الأروقة السياسية والاقتصاد في كندا والاتحاد الأوروبي، أحرزت اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل الأوروبي وكندا المعروفة اختصارا باسم "سيتا" تقدما في طريق التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ.

تسعى الاتفاقية إلى إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من  العقبات التجارية بين الطرفين وإلى تنشيط التجارة والمشروعات الاقتصادية فضلا عن تعزيز حقوق الملكية الفكرية وتسهيل الانتقال بين كندا وبلدان التكتل الأوروبي.

وقعت كندا على الاتفاقية عام 2016 فيما جاءت موافقة البرلمان الأوروبي بعد ذلك بعام لتدخل حيز التنفيذ جزئيا بشكل مؤقت منذ سبتمبر / أيلول عام 2017.

لكن من أجل إتمام عملية الموافقة على الاتفاقية يتعين التصديق الرسمي عليها من برلمانات دول الاتحاد الأوروبي، فيما شهد الأمر بعض الانفراج إذ وافق برلمان ألمانيا، التي كانت من اشد المعارضين، على الاتفاقية وأيضا أعطى برلمان هولندا الضوء الأخضر لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ويرى مراقبون أن المزيد من بلدان الاتحاد الأوروبي سوف يوافقون على الاتفاقية ما يعني تحرير التجارة والسلع في المنطقة ما يعني تعزيز الرخاء لشعوبها.

تيموثي روكس / م ع

 

  • أولاف شولتس في انتخابات البوندستاغ 2021

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    أولاف شولتس: النسخة الذكورية من ميركل

    بعد مرور16 عاماً، يتولى أحد الإشتراكيين الديمقراطيين من جديد منصب المستشار. أولاف شولتس، وزير المالية السابق في حكومة أنغيلا ميركل، هو رابع مستشار منذ عام 1949 يعينه الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعد عمدة هامبورغ السابق، الذي درس القانون، بالإستمرارية ومبدأ المستشار الجديد هو: الرصانة والإصرار، كما أنه يشبك أصابع يديه لتأخذ شكل المعين، وهي حركة تتميز بها أنغيلا ميركل وتسمى بالألمانية: Merkel-Raute!

  • فرانسيسكا غيفي بزي رجال النظافة في برلين عام 2019.

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    فرانسيسكا غيفي: جهود لترتيب العاصمة برلين

    فرانسيسكا غيفي (43 عاماً) هي أيضاً واحدة من الوجوه المألوفة في الساحة السياسية الألمانية. فازت وزيرة الأسرة السابقة وعمدة حي نويكولن في برلين بانتخابات برلمان ولاية برلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتصبح عمدة برلين أي حاكمة الولاية التي هي أيضا العاصمة الألمانية. بينما يحكم زميلها في الحزب شولتس من مكتب المستشارية.

  • روبرت هابيك وأنالينا بيربوك الرئيسان المشاركان لحزب الخضر

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    روبرت وأنالينا: فريق أحلام حزب الخضر

    أنالينا بيربوك وروبرت هابيك هما وجهان جديدان في الحكومة الألمانية. تقلدت مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارة، منصب وزيرة خارجية ألمانيا، وهو تحدٍ بالتزامن مع رئاسة ألمانيا مجموعة السبع (G7) التي تبدأ في يناير / كانون الثاني عام 2022. هابيك الذي كان وزيرا للتحول إلى الطاقة الخضراء في ولاية شليزفيغ هولشتاين من 2012 إلى 2018 ، يطلق عليه الآن "الوزير السوبر" بعد توليه وزارتي المناخ والاقتصاد بألمانيا.

  • جيم أوزديمير أول وزير من أصول مهاجرة تركية

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    جيم أوزديمير: وزير الزراعة

    جيم أوزديمير هو أول وزير من أصول مهاجرة تركية في حكومة اتحادية. السياسي من حزب الخضر، الذي يطلق على نفسه مواطناً، هو ابن عامل من العمال الأتراك، وقد ولد وترعرع في ألمانيا. الأخصائي الاجتماعي كان رئيس حزب الخضر لمدة عشر سنوات. لكن في منصبه الجديد بمجلس الوزراء، لا ينبغي أن يهتم بالإندماج ، وإنما بالزراعة.

  • أوغور شاهين وزوجته أوزليم توريتشي، مطورا لقاح بيونتيك-فايزر ضد كورونا.

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    أوغور وأوزليم: زوجان طوّرا لقاح كورونا

    أوغور شاهين وأوزليم توريتشي، منحا للبشرية الأمل. فقد طوّر الزوجان الألمانيان من أصل تركي، واللذان التقيا في ألمانيا عام 2000 في مستشفى جامعة زارلاند بمدينة "هومبورغ" بولاية السار، لقاح بيونتيك ـفايزر ضد فيروس كورونا. يجري الزوجان منذ عقود الأبحاث في العلاجات المناعية الفردية ضد السرطان. هدفهما الآخر هو تطوير لقاح ضد مرض السرطان.

  • دانييلا كافالو رئيسة مجلس العاملين في فولكس فاغن

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    دانييلا كافالو: أقوى سيدة أعمال

    فولكس فاغن هي حياتها. لم يقتصر الأمر على أن والدها كان يكسب رزقه من هناك وهوعامل إيطالي. بدأت دانييلا كافالو حياتها المهنية أيضاً في عام 1994 في فولكس فاغن في فولفسبورغ. تشغل الخبيرة الاقتصادية في مجال الأعمال منصب رئيس مجلس العاملين في فولكس فاغن منذ بداية مايو/ آيار عام2021، والتي تمثل قوة عاملة تبلغ 660 ألف عامل. هذه هي المرة الأولى التي تترأس فيها امرأة أقوى هيئة تمثيلية للموظفين في العالم.

  • Tennis ATP Turin Alexander Zverev Halbfinale

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    ألكسندر زفيريف: "معجزة" التنس في هامبورغ

    هل سيكون أحد الفائزين في بطولات جراند سلام عام 2022؟ وصل ألكسندر زفيريف إلى أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة عام 2020. وفي عام 2021، فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. نجم التنس، المولود بهامبورغ عام 1997، ينحدر من عائلة روسية من الرياضيين: لعب الأب ألكسندر في كأس ديفيس، واحتلت الأم إيرينا المركز 380 في التصنيف العالمي.

  • زوي ويس في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية في 2021.

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    زوي ويس: مغنية بروح ألمانية!

    حصدت أغنيتها بعنوان "مراقبة" ما يقرب من 40 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. احتفلت المغنية زوي ويس البالغة من العمر 19 عامًا من هامبورغ بإنجازاتها في عام 2021. كانت أول مغنية ألمانية تظهر في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية (ميوزيك أورد) في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أول وجه ألماني في حملة إعلانية أمريكية لشركة Apple Music. في ربيع عام 2022 ، ستبدأ جولتها الفنية الرئيسية الأولى في إنجلترا.

  • RTL-Gala zur Verleihung des Deutschen Comedypreises Enissa Amani

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    أنيسة أماني: المتمردة

    لم تعد تشارك منذ زمن في مسابقات ملكات الجمال. فقد خلقت الفنانة الكوميدية الإيرانية-الألمانية أنيسة أماني، جمالا لها من نوع خاص. إذ تؤدي على خشبة المسرح منذ عام 2013 كوميديا الوقوف (ستاند أب كوميدي). وهي أول ألمانية تقدم برنامجها في "نتفليكس". وحصلت في عام 2021 على جائزة "غريمي أونلاين" عن برنامجها الحواري "المرجعية الأفضل"، الذي يعتبر ردا على برنامج "المرجعية الأخيرة" المثير للجدل بقناة "WDR".

  • لويزا نويباور

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    لويزا نويباور: الناشطة البيئية

    لويزا نيوباور هي النسخة الألمانية من غريتا تونبرغ. ولدت لويزا في هامبورغ عام 1996 وتعد واحدة من أبرز النشطاء منذ 2019 في حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" بألمانيا. منذ عام 2016 تتبني العضوة بحزب الخضر قضايا العدالة العالمية وحماية المناخ. وفي 2020 نجحت في تقديم شكوى لدى المحكمة الدستورية ضد سياسة المناخ للحكومة الألمانية. ولن يكون ائتلاف إشارات المرور بمنأى عن انتقاداتها.

  • Start von Weltraummission mit deutschem Astronauten Maurer erneut verschoben

    في صور- شخصيات مهمة تتصدر المشهد العام بألمانيا في 2022

    ماتياس ماورر: رائد الفضاء الألماني

    التحق بمحطة الفضاء الدولية "ISS"في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021. رائد الفضاء ماتياس ماورر هو الألماني الثاني عشر الذي سافر إلى الفضاء. وُلد عالم المواد ورائد الفضاء عام 1970، وتم تعيينه احتياطيا للفرنسي توماس بيسكويه في رحلتي محطة الفضاء الدولية المعروفتين باسم Expedition 65 و Mission Alpha في يوليو/ تموز 2020. ومن المتوقع أن تستغرق رحلته الفضائية الأولى في المهمة SpaceX ستة أشهر.

  • هانزي فليك مع اللاعب إلكاي غوندوغان في مباراة أمام ليشتنشتاين (11/11/2021)

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    هانزي فليك: مدرب كأس العالم

    كمساعد للمدرب يوآخيم لوف، فاز هانزي فليك مع منتخب ألمانيا بمونديال البرازيل 2014. ويتولى فليك تدريب المانشافت منذ أغسطس / آب 2021 وعليه الفوز باللقب مرة أخرى في النسخة 22 من كأس العالم التي تقام بقطر من 21 نوفمبر / تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. قبل توليه تدريب المانشافت كان فليك مدربا لبايرن ميونيخ وهو أول مدرب يفوز في 22 في أول 25 مباراة رسمية له. أستريد برانيه دى أوليفرا/إ.م


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