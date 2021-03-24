قصر بكنغهام: وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

قال قصر بكنغهام اليوم الجمعة (9 ابريل/نيسان 2021) إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث توفي صباح اليوم في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عاما.



وذكر القصر في بيان "ببالغ الحزن، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة".

وأضاف البيان "فارق صاحب السمو الملكي الحياة في سلام صباح اليوم في قصر وندسور. ستصدر المزيد من الإعلانات في حينها. تنعى العائلة المالكة والشعوب في أنحاء العالم فقده".



ع.ح./خ.س. (رويترز)