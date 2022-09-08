قصتي مع كوفيد

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ضمن فقرتنا الاسبوعية "قصتي مع كورونا" نتعرف على شابة إسبانية من مدريد أصيبت بالفيروس وتعافت منه.
قالت عائلة رجل إسباني إنه اختفى في ظروف غامضة منذ وصوله الأراضي الإيرانية قادماً إليها من العراق. كان الرجل الإسباني قد انطلق في رحلة مشياً على الأقدام من بلاده متجهاً إلى قطر لحضور كأس العالم.
نظرا لعملهما "الشجاع" وكونهما نموذجاً للصحافة بوصفها "السلطة الرابعة" والتزامهما بالحرية، حصل الصحفيان الروسي كوفاليف والكوبية اسكوبار على جائزة صحفية مرموقة تقدمها جريدة الموندو الإسبانية.
لم تحترم إسبانيا "الضمانات القانونية" للمهاجرين خلال مأساة مليلية التي قضى فيها 23 مهاجرا، بناء على تقدير أمين المظالم الإسباني، الذي يرى أن مدريد لم تلتزم بالقانون في إعادة مهاجرين إلى المغرب. داخلية إسبانيا أصدرت ردا.
أظهرت دراسة ألمانية أن التدخل الطبي السريع وتوفير اللقاحات والعلاجات كان له دور كبير في عدم تراجع متوسط العمر المتوقع في عدة دول، وأكدت البيانات تفوقاً لدول اسكندنافية.
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