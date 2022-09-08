 قصتي مع كوفيد | DW الأخبار | DW | 27.10.2022

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DW الأخبار

قصتي مع كوفيد

ضمن فقرتنا الاسبوعية "قصتي مع كورونا" نتعرف على شابة إسبانية من مدريد أصيبت بالفيروس وتعافت منه.

المزيد من المركز الإعلامي

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟ 08.09.2022

تسعى اسبانيا إلى تخفيف العبء على السكان بسبب ارتفاع الأسعار. وابتداء من اليوم تدخل تذكرة نقل مجانية حيز التنفيذ.

إسبانيا .. تذكرة نقل مجانية لتخفيف عبء التضخم على السكان 01.09.2022

كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟

كيف أتجنب أعراض كوفيد طويلة الأمد؟ 04.08.2022

إستراتيجية إسبانيا الجديدة ضد كورونا

إستراتيجية إسبانيا الجديدة ضد كورونا 17.02.2022

المزيد DW الأخبار

إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 27.10.2022

تبحث زيارة شولتس في اثينا ملفات عديدة، وعلى رأسها ملف تسليح أوكرانيا عبر عمليات التبادل الدائري مع اليونان

المستشار الألماني في زيارة رسمية الى أثينا 27.10.2022

ارتفاع اسعار الطاقة في اليونان يزيد الأعباء على المواطنين ويمثل تحديا للصناعة.

ارتفاع اسعار الطاقة يثقل كاهل اليونانيين والصناعات 27.10.2022

تعيش 45 عائلة في إحدى مقابر غزة، بسبب أوضاعها المادية الصعبة، في حين تعمل الجهات المعنية على حل هذه المشكلة بعدة طرق

عائلات تسكن مقابر الموتى في غزة 27.10.2022

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