قصتي مع كوفيد

أمين المظالم: إسبانيا لم تحترم حقوق المهاجرين في مأساة مليلية

لم تحترم إسبانيا "الضمانات القانونية" للمهاجرين خلال مأساة مليلية التي قضى فيها 23 مهاجرا، بناء على تقدير أمين المظالم الإسباني، الذي يرى أن مدريد لم تلتزم بالقانون في إعادة مهاجرين إلى المغرب. داخلية إسبانيا أصدرت ردا.