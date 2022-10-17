 قصتي مع كوفيد | DW الأخبار | DW | 20.10.2022

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قصتي مع كوفيد

ضمن فقرتنا الخاصة "قصتي مع كوفيد" سنتعرف اليوم على مواطنة من جنوب إفريقيا تعافت من كورونا وتحدثنا عن تجربتها مع الفيروس والإصابة به وكيفية الحفاظ على نظام مناعي جيد.

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