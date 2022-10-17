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ضمن فقرتنا الخاصة "قصتي مع كوفيد" سنتعرف اليوم على مواطنة من جنوب إفريقيا تعافت من كورونا وتحدثنا عن تجربتها مع الفيروس والإصابة به وكيفية الحفاظ على نظام مناعي جيد.
بعد عامين من تفشي كورنا وما تبع ذلك من إجراءات، يتوقع الخبراء أن تكون موجة الأنفلونزا هذا العام قوية وربما بدرجة تعادل خطورة كورونا، لذلك توفر الدول جرعات تطعيم ضد الفيروس، وينصح بعض الفئات بشكل خاص أخذ هذه اللقاحات.
تصاعدت المطالب بعودة إجبارية ارتداء الكمامات في ألمانيا في الأماكن المغلقة والولايات التي تزيد فيها العدوى، خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.
مع اقتراب فصل الشتاء يزداد القلق من الإصابة بفيروس كورونا خاصة مع توقع الخبراء موجات عدوى جديدة هذا الشتاء. وهو ما دفع إلى طرح لقاحات جديدة مضادة لأوميكرون على شكل جرع تعزيزية ضد متحورات فيروس كورونا.
على خلفية ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بسبب النسخة الفرعية BA.5 من المتحورة أوميكرون، أوصت سلطات الصحة بالاتحاد الأوروبي بإعطاء جرعة تعزيزية ثانية أي رابعة من اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
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