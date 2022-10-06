 قصتي مع كوفيد | DW الأخبار | DW | 06.10.2022

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DW الأخبار

قصتي مع كوفيد

موزيس موشيري من نيروبي يشاركنا قصته مع كوفيد.

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مهرجان أكتوبر 2022 06.10.2022

مهرجان أكتوبر 2022

مهرجان أكتوبر 2022 06.10.2022

النظام الغذائي قليل الكربوهيدرات

النظام الغذائي قليل الكربوهيدرات 06.10.2022

ارتفاع أعداد المدارس الخاصة بشمال سوريا يضع الأسر الفقيرة أمام خيار صعب، ألا وهو ترك التعليم!

تكلفة المدارس الخاصة شمال سوريا تحرم الفقراء من مقاعد الدراسة 06.10.2022

المزيد DW الأخبار

يعاني العراق من جفاف اثر على منسوب المياه في عدد من الانهار شمال البلاد. وشح المياه بات يشكل خطراً على حياة سكان كردستان

الجفاف في العراق 06.10.2022

في أفغانستان، تتزايد الاحتجاجات النسائية من أجل الحصول على الحقوق الأساسية وخاصة الحق في التعليم.

أفغانستان .. احتجاجات نسائية مستمرة من أجل الحق في التعليم 06.10.2022

دعا البرلمان الأوروبي الخميس بروكسل إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني وفي قمع الاحتجاجات ال

البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على ايران 06.10.2022

40 زعيما أوروبيا يجتمعون في براغ على وقع التهديد النووي الروسي وأزمة الطاقة

أكثر من 40 قائدا أوروبيا يجتمعون في براغ لمناقشية قضايا الأمن والطاقة 06.10.2022

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