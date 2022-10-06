قصتي مع كوفيد

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موزيس موشيري من نيروبي يشاركنا قصته مع كوفيد.
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف نادي برشلونة الإسباني إلى 6 لاعبين، بعدما أعلنت إصابة عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وبابلو غافي بفيروس كوفيد-19، ما يرفع من احتمال تأجيل عدة مباريات في الدوري الإسباني.
بين إلغاء الحفلات أو فرض قيود صارمة عليها ومنع الموسيقى واقتصار التجمعات على العائلة الضيقة، يستعد العالم لبدء عام ثالث مع وباء كوفيد-19، في وقت ترتفع فيه أعداد الإصابات بشكل حاد مع ظهور بصيص أمل خجول.
تسن دول أفريقية بشكل متزايد قوانين ضد تدخين الشيشة، لكن الحظر يصعب فرضه على أساس يومي، على الرغم من الترحيب الشعبي والرسمي. وخبراء صحة يحذرون من مخاطرها.
أمهات وآباء وشركاء حياة يموتون في قاعات العناية المركزة أو دور العجزة، وقبل أن يفارق هؤلاء الحياة لا تستطع أسرهم زيارتهم لوداعهم، ما يزيد من معاناة أقارب ضحايا كوفيد-19.
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