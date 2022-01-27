 قصة 2000 شخص جلبتهم فرنسا من المحيط الهندي | عينٌ على أوروبا | DW | 27.01.2022

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عينٌ على أوروبا

قصة 2000 شخص جلبتهم فرنسا من المحيط الهندي

ما قصة ألفي شخص جلبتهم فرنسا بين عامي ألف وتسعمئة وستين وألف وتسعمئة وثمانين من منطقة فرنسية في المحيط الهندي: إلى البر الفرنسي الرئيسي وأعيد توطينهم قسرا، بهدف الاستفادة من خدماتهم كعمالة رخيصة في المزارع الفرنسية؟

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