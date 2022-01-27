قصة 2000 شخص جلبتهم فرنسا من المحيط الهندي

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ما قصة ألفي شخص جلبتهم فرنسا بين عامي ألف وتسعمئة وستين وألف وتسعمئة وثمانين من منطقة فرنسية في المحيط الهندي: إلى البر الفرنسي الرئيسي وأعيد توطينهم قسرا، بهدف الاستفادة من خدماتهم كعمالة رخيصة في المزارع الفرنسية؟
في زمن سقوط تماثيل ورموز العنصرية في الولايات المتحدة، أقدمت فرنسا على خطوة تاريخية بإعادة رفات مقاتلين من رواد حرب تحرير الجزائر. لكن الخطوة تبدو محدودة في سياق علاقات تاريخية معقدة ومتغيرات تضع فرنسا في موقف دفاعي.
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