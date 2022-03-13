 قصة نجاح: صانع البيتزا إبراهيم سونيه | يوروماكس | DW | 13.03.2022

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يوروماكس

قصة نجاح: صانع البيتزا إبراهيم سونيه

كمهاجر إفريقي تحدى إبراهيم سونيه جميع الأفكار النمطية بافتتاحه مطعمه الخاص لإعداد البيتزا في إيطاليا عام 2018. وباتت اليوم من ضمن البيتزا الأكثر شعبية في إيطاليا.

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