قصة نجاح: صانع البيتزا إبراهيم سونيه

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كمهاجر إفريقي تحدى إبراهيم سونيه جميع الأفكار النمطية بافتتاحه مطعمه الخاص لإعداد البيتزا في إيطاليا عام 2018. وباتت اليوم من ضمن البيتزا الأكثر شعبية في إيطاليا.
قد لا يوجد حب يضاهي حب الإيطاليين للبيتزا، وخاصة في منطقة كامبانيا جنوب غرب البلاد، لكن فيروس كورونا خلال ذروة انتشاره في إيطاليا اضطرهم إلى الابتعاد عن تناول وجبتهم المفضلة في المطاعم، فكيف تعاملوا مع هذا الأمر؟
عبر العالم يقبل الناس على تناول الطعام بنهم بسبب الفراغ الذي فرضته عزلة كورونا. شهر رمضان يخفف من أثر الإفراط في تناول الطعام عن الصائمين، لكنّ الإيطاليين الذين دبت الجائحة بشدة مبكراً في بلدهم، يبدون أكثر بدانة بسببها.
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