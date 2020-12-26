 قصة نجاح بدأت في ألمانيا ـ مغامرة تطوير أول لقاح ضد كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.12.2020

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صحة

قصة نجاح بدأت في ألمانيا ـ مغامرة تطوير أول لقاح ضد كورونا

جلس الزوجان، شاهين وتوريجي، إلى المائدة صباح يوم شتوي لتناول الفطور في مطبخ بيتهما بألمانيا. يومها اتفق أوغر شاهين المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بايونتيك" وزوجته على أمر واحد: ضرورة الانطلاق.

Biontech Covid-19 Impfstoff

نجحت شركتا بيونتيك وفايزر في الإعلان عن أول لقاح فعال ضد فيروس كورونا

كان أوغر شاهين قد قرأ للتو مقالا علميا يصف التفشي الكبير لفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية. وتقول زوجته، أوزلام توريجي، "استنتج من ذلك بأن هناك احتمالات كبيرة بأن تكون جائحة على الأبواب". وبدأت نقطة انطلاق مغامرة ستفضي إلى تطوير أول لقاح ضد كوفيد-19 يرخص في العالم الغربي. وهو إنجاز تم التوصل إليه خلال فترة زمنية قياسية.

مختارات

أطلقت ألمانيا حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، والبداية كانت من هالبرشتات في ولاية ساكسونياـ أنهالت، بسيدة مسنة تبلغ من العمر 101 عاما. وبحسب مراقبين، فقد تعاملت مع وخز إبرة اللقاح بهدوء وابتسامة من خلف كمامتها.

لا يزال العلماء والباحثون في سباق مع الزمن لإيجاد أفضل علاج للقضاء على فيروس كورونا والتخفيف قدر المستطاع من أعراضه. كما تسعى دراسة بريطانية جديدة لتطوير علاج يساعد المصابين بكورونا على تجنب المرض مرة أخرى.

"سرعة الضوء"

في 24 كانون الثاني / يناير 2019، قرر الزوجان تخصيص كافة موارد شركتهما التي كانت تتركز حتى الآن على العلاجات المناعية لمرض السرطان، لتطوير علاج للالتهاب الرئوي الفيروسي مجهول المصدر. وعامل السرعة أساسي في هذه العملية التي اطلق عليها اسم "سرعة الضوء". وأكدت توريجي "منذ ذلك التاريخ (...) لم يمر يوم لم نعمل فيه على هذا المشروع". وبعد أربعة أيام في 28 كانون الثاني/ يناير أكدت ألمانيا تسجيل أول حالة معروفة لانتقال العدوى بين البشر على الأراضي الأوروبية.  وبعد أقل من اسبوعين كشفت منظمة الصحة العالمية لأول مرة اسم الوباء الجديد: كوفيد-19.

 وبدأ الربيع يحل على مدينة ماينز حيث مقر شركة بايونتيك عندما تحول الوباء الذي تفشى في الصين إلى أزمة صحية عالمية. وأرغم ازدياد الإصابات الحكومات على إغلاق الحدود والمدارس والمؤسسات الثقافية والرياضية والإدارات. وبات العالم في عزلة. وباشرت شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقف وراء نجاح الاقتصاد الألماني، أنشطتها لمواجهة التحدي الجديد.

 وعلى مسافة قريبة من بايونتيك، كثفت إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست قبل 130 سنة وتيرة انتاجها. ورغم أنه غير معروف، تبين أن الأخصائي في زجاج "شوت" طرف أساسي في صناعة الأدوية بفضل زجاجاته المستخدمة بالملايين في الأبحاث السريرية حول الفيروس.

 والزجاج الذي ينتجه وبات اختصاصه، مطلوب بقوة لقدرته على تحمل درجات الحرارة القصوى من 80 درجة تحت الصفر إلى 500 درجة مئوية. وهي ميزة ستكون أساسية إذ أنه يجب تخزين لقاح بيوتيك- فايزر في حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر. وبحلول نهاية 2021 ينوي مصنع زجاج شوت انتاج زجاجات تكفي لملياري جرعة لقاح.

أوغر شاهين المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بايونتيك وزوجته أوزلام توريجي

أوغر شاهين وزوجته أوزلام توريجي اتفاقا على البدء فورا وبسرعة في البحث وتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

انتشار الوباء في كل مكان

وواجهت الشركة كوفيد-19 حتى داخل مقارها. وسرعان ما تفشى الفيروس في مركز انتاج مهم في مترنيخ بولاية بافاريا بعد إحدى حفلات الجعة، لتصبح المنطقة أول بؤرة لانتشار كوفيد-19. ونتيجة إغلاق الحدود، لم يتمكن عمال يتحدرون من جمهورية التشيك من "لقاء أصدقائهم أو اسرهم لأسابيع".

 وفي كافة أنحاء العالم منعت الجائحة الطائرات من التحليق وحولت المطارات التي تعج عادة بالمسافرين إلى مبان مقفرة وكئيبة. وفي مركز الشحنات الدوائية التابع لخدمة شركة "لوفتهانزا" للشحن في مطار فرانكفورت، يتسارع النشاط ويتصاعد التوتر. ويستعد أكبر مركز أوروبي لنقل الأدوية الذي تولى نقل 120 ألف طن من الأدوية العام الماضي، لنقل الملايين من جرعات اللقاح.

 ويملك المركز مساحة مكيفة تقدر بـ12 ألف متر مربع مخصصة لهذا النوع من المنتجات. ودرجات الحرارة المطلوبة تؤمن في حاويات خاصة بواسطة كتل من الثلج الجاف، ثاني أوكسيد الكربون بشكله الصلب في درجات حرارة تبلغ 78,9 تحت الصفر.

شركات التبريد..

و"فرابورت" الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت ليست المؤسسة الوحيدة التي تستثمر في مجال التبريد. وفي ولاية بادن-فورتمبيرغ (جنوب غرب) دخلت "بايندر" وهي شركة ألمانية غير معروفة صغيرة إلى متوسطة الحجم، على الساحة. ما هو اختصاصها؟ انتاج "ثلاجات فائقة البرودة" تكون درجة الحرارة فيها "أكثر برودة من القطب الشمالي" بحسب الإعلام الألماني. بالتالي يمكن لدرجات الحرارة أن تصل حتى 90 درجة مئوية تحت الصفر.

وقامت مؤسسة "توتلينغن" التي تعد من الشركات الرائدة في السوق، أولا بتزويد المختبرات ثم الوسائل اللوجستية وباتت تتعاون مع السلطات الألمانية لتجهيز مراكز التلقيح. وأعلنت آن لينز المكتب الإعلامي أن "كل شيء بدأ في آب / أغسطس عندما تلقينا طلبات من شركات الخدمات اللوجستية (...) وأكدت أن علينا تجهيز مراكزنا المخصصة للتخزين بثلاجات ". وأضافت "منذ ذلك الحين ازداد الطلب لدرجة أصبحنا نعمل على مدار الساعة ونوظف ونبحث عن مزيد من الموظفين".

مشاهدة الفيديو 02:21

ألمانيا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

محطات النجاح الأولى..

وفي 18 تشرين الثاني / نوفمبر بعد 10 أشهر على إطلاق مغامرتها العلمية، أعلنت بايونتيك مع شريكها الأمريكي فايزر ان لقاحها ضد كوفيد-19 فعال وآمن بنسبة 95%. وهي نسبة قريبة من شركة "موديرنا" التي تتنافس معها لتطوير التقنية نفسها لمواجهة الوباء. وعلى وقع هذه الأنباء تحسنت البورصات العالمية، واستعاد العالم أجمع الأمل. لكن في مدينة ماينز من غير الوارد الانجرار وراء الحماسة. وقال شاهين ممازحا في حديث لوكالة فرانس برس "على كل حال الاحتفال بالشامبانيا ليس من عاداتنا".

 وأثناء احتساء كوب من الشاي، يفكر الزوجان، شاهين وتوريجي، وهما في العقد الخامس من العمر وأبناء مهاجرين أتراك، "بما حصل حتى الآن وكل ما سيحصل مستقبلا".  وعلى مسافة 600 كلم من ماينز، في العاصمة الألمانية برلين، يلهو ألبرت بروم الإطفائي المتقاعد البالغ الـ66 من العمر، بلعبة ليغو. وهو مكلف بالإشراف على مراكز التلقيح الستة التي تريد برلين إقامتها في إطار حملة وطنية، ويقوم ببناء محطة صغيرة للتطعيم مع مكتب للتسجيل وممرات مرور. ويقول أمام مطار تيغل القديم، وهو من المراكز التي سيتلقى فيها سكان برلين اللقاح، "فكرت في آلية لضمان فسحة ضرورية تفاديا للازدحام". وتم إنشاء 450 مركز تلقيح في كافة أرجاء البلاد، أكبرها في هامبورغ حيث يمكن تطعيم سبعة آلاف شخص يوميا في 64 حجرة صغيرة مخصصة لهذه الغاية.

 وفي هامبورغ كما في برلين سيضطر كل زائر إلى اتباع سلسلة إجراءات بدءا بالتحقق من الهوية حتى عملية التلقيح. وسيخضع كل فرد لمعاينة طبية قبل تلقي اللقاح وفي نهاية المطاف ستكون هناك "قاعة انتظار" للتأكد من أن العملية برمتها تمت بشكل صحيح.

مشاهدة الفيديو 02:08

المقارنة بين اللقاحات

بريطانيا أول بلد غربي منح الترخيص..

في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، كانت بريطانيا أول بلد غربي يجيز بشكل طارئ استخدام لقاح بيونتيك- فايزر. وتلتها في هذه الخطوة الولايات المتحدة والسعودية وسنغافورة. وبدأ صبر ألمانيا التي ضربتها بقوة موجة ثانية من حالات كوفيد-19، ينفذ. ومارست ضغوطا على الوكالة الأوروبية للأدوية، لتتخذ قرارا بشأن اللقاح والذي كان مقررا في 29 كانون الأول/ ديسمبر على أبعد تقدير.

 وفي 21 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الضوء الأخضر للقاح، قبل أكثر من أسبوع من الموعد المحدد. وأعلن الاتحاد الأوروبي بدء حملة التلقيح في 27 منه. وفي مركز هامبورغ أكدت السلطات الصحية أنها مستعدة في حين بدأت بايونتيك عمليات تدريب على الانترنت مع أطباء وممرضات. وتجيب الشركة على أكثر من ألف سؤال من الفرق الطبية.

 وانطلقت أولى الشاحنات المحملة بجرعات اللقاح من مصنع فايزر للإنتاج في بلجيكا الأربعاء. وتتجه الشاحنات إلى مراكز التوزيع ال25 التي حددتها السلطات الفدرالية الألمانية التي ستنقلها لاحقا إلى مناطق البلاد ال294 بحسب بايونتيك. وسيواكب عناصر شرطة مسلحون القوافل على طول الطريق. وتتخوف ألمانيا من عمليات تخريب محتملة بعد أن ازداد عدد الرافضين للقاح واولئك الذين لا يؤمنون بوجود الفيروس، منذ الصيف. وفي مرحلة أولى سيتم تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر الذين تزيد أعمارهم عن ثمانين عاما.

ميركل: كل لقاح سينقذ حياة بشرية

وتفشى الفيروس بقوة في عدد من دور رعاية المسنين ويبقى عدد الوفيات اليومية مرتفعا. وتعتبر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن كل لقاح سينقذ حياة بشرية. وتقول "عندما نرى عدد الأشخاص الذين توفوا جراء هذا الفيروس ندرك حينها عدد الأرواح التي سينقذها اللقاح".

 وبما أنه يتم الأخذ بالحسبان مرور أي يوم، قرر المسؤولون في دار للمسنين في هالبرشتات (شرق)، بدء حملة التطعيم اليوم (السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، ومنح شرف الأولوية لإديث كويزالا، المقيمة البالغة من العمر 101 عامًا، لتكون أول شخص يتلقى اللقاح في ألمانيا.

و من المقرر انطلاق حملة التلقيح رسميا غدا الأحد في جميع أنحاء البلاد، وفي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وربما سيتمكن أوغر شاهين وأوزلام توريجي من احتساء كوب جديد من الشاي بسعادة بالغة خلال الفطور وهما يعيشان لحظات نجاح مغامرتهما وريادة شركتهما في انتاج لقاح مضاد للوباء الذي فتك بأرواج حوالي مليون و751 ألف شخص حول العالم.

ح.ز/ ع.ج (أ.ف.ب)

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    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

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    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

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    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

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    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

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    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

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    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


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