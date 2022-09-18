قصة كفاح سائقة نيجيرية

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ضمن فقرتنا "سائق الاسبوع" سنتعرف على بيوتي أغبادوتا النيجيرية التي توقفت عن الدراسة لتربية طفليها.
والتي عملت لثلاثين سنة سائقة في شوارع لاغوس والمدن المجاورة لإعالة أسرتها.
فيما يطالب كثيرون من قادة أفريقيا بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، يعتبر الأفارقة أن القارة السمراء ليست في قلب اهتمامات الغرب، وأكدوا أن وحدتهم هي السبيل الحقيقي للقوة.
تعمل العديد من البلدان الأفريقية على زيادة نفقاتها العسكرية، وبعضها ينفق كثيرا لهذا الغرض. وفي ظل وجود خزائن فارغة؛ يتعين على بعض الحكومات اتخاذ قرارات صعبة بشأن المبلغ الذي يمكن أن تنفقه بالفعل من أجل حماية أمنها.
بعد موت الملكة إليزابيث الثانية توالت التعازي وفعاليات الحداد الى جانب ذكريات زياراتها إلى أفريقيا، لكن الوفاة ذكرت بـ"بفترة مأساوية في تاريخ إفريقيا" وأعادت إحياء الجدل حول ماضي بلادها الاستعماري في القارة السمراء.
قُتل 31 شخصاً على الأقل في تدافع في جنوب نيجيريا خلال حفل خيري لكنيسة في ملعب رياضي حيث كان يُوزّع الطعام، حسبما أفادت الشرطة.
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