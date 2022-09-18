قصة كفاح سائقة نيجيرية

أفريقيا تتسلح .. ثمن باهظ تدفعه دول القارة في التصدي للإرهاب!

تعمل العديد من البلدان الأفريقية على زيادة نفقاتها العسكرية، وبعضها ينفق كثيرا لهذا الغرض. وفي ظل وجود خزائن فارغة؛ يتعين على بعض الحكومات اتخاذ قرارات صعبة بشأن المبلغ الذي يمكن أن تنفقه بالفعل من أجل حماية أمنها.