 قصة كفاح سائقة نيجيرية | عالم السرعة | DW | 07.10.2022

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عالم السرعة

قصة كفاح سائقة نيجيرية

ضمن فقرتنا "سائق الاسبوع" سنتعرف على بيوتي أغبادوتا النيجيرية التي توقفت عن الدراسة لتربية طفليها. والتي عملت لثلاثين سنة سائقة في شوارع لاغوس والمدن المجاورة لإعالة أسرتها.

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