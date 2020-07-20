 ″قصة فيروس″ .. توعية ومؤانسة للطفل العربي في زمن كورونا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 26.07.2020

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ثقافة ومجتمع

"قصة فيروس" .. توعية ومؤانسة للطفل العربي في زمن كورونا

خيم شبح فيروس كورونا على كل بيت تقريباً في أنحاء المعمورة وبث الرعب في نفوس الكبار وأثار فضول وتساؤلات الصغار. باحثة مهاجرة إلى ألمانيا ألفت قصة مصورة لتقريب جائحة كورونا إلى وعي ومخيلة الأطفال.

بنشر قصة فيروس، وهو عملها الأدبي الأول، شرعت علياء إلى جانب عملها الأكاديمي ونشاطها لدعم المرأة في خوض مغامرة معرفية جديدة.

ما الفرق بين الفيروس والبكتيريا؟ سؤال قد لا يستطيع بعض القراء البالغين الإجابة عليه. "قصة فيروس" كتاب مصور للأطفال يقدم الإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى متصلة به.

ما الفرق بين الفيروس والبكتيريا؟ سؤال قد لا يستطيع بعض القراء البالغين الإجابة عليه. "قصة فيروس" كتاب مصور للأطفال يقدم الإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى متصلة به. يروي الكتاب بشكل رشيق وسلسل وبلغة سهلة -ولكنها فصحى-قصة فضول الأطفال للمعرفة ومساعدة الكبار لهم على الإمساك بأول خيوطها للشروع برحلة البحث والتساؤلات التي لا تنتهي.

مختارات

في البداية كان يعتقد أن الرئتين هما الوجهة الأساسية لفيروس كورونا المستجد، ليتضح فيما بعد أن ما خفي أسوأ، وأن هذا الفيروس قادر على إحداث تلف دائم في الدماغ.

من المعروف أن الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول عن الجسم. بيد أن دراسة ألمانية حديثة توصلت إلى نتائج تفيد بأنه في بعض الأحيان، يكون الجهاز المناعي سبباً في اشتداد أعراض فيروس كورونا متحدثة عن "تحالف مميت" معه. لكن كيف؟

توصلت عدة دراسات إلى أن الأجسام المضادة لدى حيوانات اللاما قد تقاوم الإصابة بفيروس كورونا. فهل تكون اللاما هي مفتاح الخلاص من الوباء؟

لا للتلقين

في 34 صفحة وعن دار "رؤية للنشر والإنتاج الإبداعي" وفي عز جائحة كورونا رأت "قصة فيروس" للدكتورة علياء كيوان النور. النص المكتوب يتخلله رسومات بريشة راما السمكري تقرب النص المكتوب لوعي الطفل وخياله. "لاحظت ضعف المنهجية العلمية عند الجمهور العربي وهذا راجع لقلة الاهتمام بالبحث العلمي في بلادنا العربية"، تقول علياء الحائزة على درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية.

وترمي الفلسطينية-الأردنية المولودة في عمّان، من وراء القصة إلى: "إخراج الطفل من قالب العلم التلقيني إلى العلم الممتع والذي يدفعه إلى الفضول والملاحظة والبحث والتجربة ليستنتج الحقائق". وقد تركت السيدة علياء في نهاية القصة السؤال التالي: "هل تصاب النباتات بالزكام إذا أصابها الفيروس؟"، وذلك لتحفيز الطفل على التفاعل والبحث بنفسه وعدم الاكتفاء بدور المتلقي السلبي.

كما تطمح الأم لثلاث أبناء من خلال القصة إلى إحداث ما أطلقت عليه "ثورة علمية" في طرق تعليم العلوم للأطفال، كما صرحت لـ"مهاجر نيوز".

أما الهدف الثالث فهو أن "يتعرف الطفل على الحقائق العلمية كما هي حتى لا يصاب بالخوف والتوتر إذا سمع عن أمر مريب مثل فيروس كورونا".

"قصة فيروس" التي حاولت تقديم ومضات معرفية للطفل في عزّ جائحة كورونا قد تكون الأولى من نوعها الموجهة للطفل العربي، بيد أنها ليست الأولى على مستوى العالم. ففي الأشهر الأولى لتفجر جائحة كورونا، وفي العاشر من آذار/مارس تحديداً، سارعت الكاتبة والمعلمة البريطانية إيلي جاكسون إلى نشر الكتاب الإلكتروني المصور الموجه للأطفال "ملك كورونا الصغير". ويباع الكتاب حتى اليوم عبر متاجر "آمازون كيندل" و"آبل" و"غوغل بلاي". وعن دافعها هي الأخرى قالت: "كان واضحاً بالنسبة لي أن أطفالي يحصلون على معلومات حول الفيروس من الكثير من المصادر المختلفة"، مشيرة إلى أن أطفالها لم يفهموا حقيقة ما يحدث وبدأوا يشعرون بالقلق بشأن ما قد يحدث. وأضافت بالقول: "أردت أن أكتب قصة من شأنها محو هذا الغموض والمساعدة على وضع الفيروس في سياق مناسب لهم مع تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها".

افتراضياً وواقعياً لدعم المرأة

شغف علياء بالعلم والمعرفة لم يتوقف عند أسوار الحرم الجامعي وخلف أبواب مختبرات البحث العلمي؛ إذ أن الأكاديمية، التي تعمل اليوم باحثة في مستشفى هايدلبيرغ الجامعي العريق، تدير صفحتها الموثّقة على فيسبوك والتي يتابعها من خلالها حوالي 60 ألف شخص. وتركز في صفحتها على الأخبار العلمية والطبية ونشر الوعي الصحي وأمراض السرطانات والسكري واختلاطاته.

وعن نشاطاتها الأخرى في المجال العام، وفي عالم الشبكة العنكبوتية تحديداً، تكشف علياء أنها في عام ٢٠١٤ أسست مجموعة "المرأة العربية في ألمانيا" على فيسبوك: "كانت باب للكثير من السيدات العربيات في ألمانيا للتشابك والتواصل وتعريفهم بالحياة في ألمانيا وكل ما يتعلق بالمرأة والأسرة العربية". ثم أسست مع زميلات لها و"بشكل تطوعي" مجلة إلكترونية ناطقة بالعربية للمرأة العربية في ألمانيا، وكانت الأولى من نوعها، كما أطلقت منصة للمدونات النسائية، تسترسل علياء في إلقاء الضوء على نشاطها النسوي.

طاقة علياء على العمل لتمكين المرأة العربية في ألمانيا لم تكن فقط في العالم الافتراضي، بل كان قد سبق ذلك عمل على أرض الواقع: "بدأت نشاطي مبكرا جداً في ألمانيا سنة 2004 حيث كنت نشطة مع جمعية نسائية ألمانية (...) بعد فترة بدأنا بعقد ملتقى سنوي للمرأة العربية، في كل مرة في مدينة مختلفة. وكنا نحظى باهتمام كبير من البلديات والمؤسسات الأهلية وحضور قوي من السيدات".

شغف علياء بالعلم والمعرفة لم يتوقف عند أسوار الحرم الجامعي وخلف أبواب مختبرات البحث العلمي؛ إذ أن الأكاديمية، التي تعمل اليوم باحثة في مستشفى هايدلبيرغ الجامعي العريق، تدير صفحتها الموثّقة على فيسبوك والتي يتابعها من خلالها حوالي 60 ألف شخص.

في 34 صفحة وعن دار "رؤية للنشر والإنتاج الإبداعي" وفي عز جائحة كورونا رأت "قصة فيروس" للدكتورة علياء كيوان النور.

المعلومة في عصر "ضياع" البوصلة

بنشر "قصة فيروس"، وهو عملها الأدبي الأول، شرعت علياء إلى جانب عملها الأكاديمي ونشاطها لدعم المرأة في خوض مغامرة معرفية جديدة. وتكشف لنا أن "قصة فيروس" ما هي إلا فاتحة لسلسلة أسمتها "صوفيا الباحثة الصغيرة".وعلى غلاف الكتاب في نهاية القصة نقرأ: "صوفيا اسم علم مؤنث من أصل يوناني معروف منذ القدم ومعناه يدل على العقل والحكمة. صوفيا هي الشق الثاني من كلمة فيلوسوفيا (الفلسفة)، وفيلو تعني المحب، مما يجعلها محبة للحكمة. ستأخذكم صوفيا في رحلات يقودها الفضول ويوجهها العلم لنتعرف على العالم من حولنا بعيون باحثة صغيرة".

الدكتور أحمد جاسم الحسين، أستاذ الأدب العربي والنقد الحديث في جامعة دمشق سابقاً، يرى في القصة "محاولة لمواكبة حدث معاصر من خلال التنبيه إلى الفرق بين البكتيريا والفيروس وطريقة الوقاية منهما وكيفية تكاثرهما". وأشار الدكتور السوري المهاجر إلى هولندا في تصريح لـ "مهاجر نيوز" إلى أهمية القصة من خلال "تقديمها المعلومة" في عصر ضياع بوصلة المعلومة الصحيحة. ولفت الحسين، الذي أشرف على رسائل دكتوراه في أدب الأطفال، النظر إلى نقطة يبدو فيها تناقض ظاهري: "تكتسب القصة أهميتها من كون الكاتبة مختصة في هذا المجال المعرفي، لكنها حاولت تخفيف جانبها التعليمي عبر الاعتماد على سرد فيها شخصيات ووجهات نظر عدة، بهدف زرع المتعة في المتلقي، كي لا يمل منها ويرميها جانباً".

تؤكد علياء في ختام حديثها مع "مهاجر نيوز" على أنها "تفاجأت" من سرعة انتشار القصة حول العالم رغم ظروف الشحن الصعبة بسبب أزمة كورونا، كاشفة لنا عن صدور الترجمة الإنكليزية لها قريباً، متبوعة بعد ذلك بنسختها الألمانية.

مهاجر نيوز

خالد سلامة

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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