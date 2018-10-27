قصة شعر موراتا الجديدة توحد جماهير تشيلسي

ليس خافياً أن مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا، يمر بفترة عصيبة مع ناديه الإنجليزي. إذ فشل الدولي الإسباني في هز الشباك في أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، فضلاً عن تعرضه لانتقادات لاذعة من جماهير "البلوز" بسبب مستواه المتذبذب مع الفريق اللندني.
وفي مباراة النادي اللندني الأخيرة أمام باوك سالونيكا اليوناني، برسم الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي والتي انتهت بفوز الفريق اللندني (4-0)، نزل موراتا إلى أرضية الميدان في الدقيقة الـ 75 من المباراة بدلا عن الفرنسي أوليفيه جيرو. واستطاع موراتا خلال الوقت المتبقي من المباراة جلب اهتمام جماهير ملعب "ستامفورد بريدج" في مناسبتين. الأولى قصة شعره المُغايرة لما تعودت عليه الجماهير الإنجليزية. والثانية ضربة رأسه القوية للكرة التي استقرت في شباك الفريق اليوناني باوك سالونيكا.
ويشير موقع جريدة "ذا صن" البريطانية إلى أن جماهير تشيلسي مقتنعة أن قصة شعر موراتا الجديدة، ستساعده على استعادة تألقه المعهود والعودة إلى هوايته المفضلة في هز الشباك، بعدما عجز عن ذلك في عدة مباريات.
وفي نفس السياق، كتب شخص على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "يجب على موراتا قص شعره دائماً، فذلك يساعده على تسجيل الأهداف مرة ثانية".
وأضاف آخر: "على الأقل سيركز موراتا الآن على كرة القدم أكثر من تركيزه على شعره ( في إشارة إلى قصة شعره السابقة)".
فيما توقع شخص آخر أن ينهي موراتا الموسم الكروي مع تشيلسي بتسجيله 50 هدفاً، وكتب يقول :"موراتا قص شعره. سيسجل 50 هدفاً في هذا الموسم".
الجديره ذكره أن تشيلسي سيستقبل غداً الأحد (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2018) فولهام في مباراة برسم الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. إذ يطمح تشيلسي للعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما تلقى مؤخراً هزيمة قاسية (1-3) أمام توتنهام، في حين يسعى فولهام إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي مع مدرب الفريق الجديد الإيطالي كلاوديو رانييري والهروب من فرق القاع في "البريميرليغ".
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري