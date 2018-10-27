 قصة شعر موراتا الجديدة توحد جماهير تشيلسي | عالم الرياضة | DW | 01.12.2018

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عالم الرياضة

قصة شعر موراتا الجديدة توحد جماهير تشيلسي

جماهير تشيلسي وجهت طلباً خاص إلى مهاجم الفريق ألفارو موراتا، الذي تمكن أخيراً من تسجيل هدف في شباك باوك سالونيكا اليوناني بضربة رأسية قوية. فهل يستجيب مهاجم "البلوز" الشاب للجماهير وطلبها الغريب؟.

Chelsea vs. PAOK UEFA Europa League (picture-alliance/empics)

موراتا يضع الكرة في الشباك بضربة رأسية قوية.

ليس خافياً أن مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا، يمر بفترة عصيبة مع ناديه الإنجليزي. إذ فشل الدولي الإسباني في هز الشباك في أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، فضلاً عن تعرضه لانتقادات لاذعة من جماهير "البلوز" بسبب مستواه المتذبذب مع الفريق اللندني.

وفي مباراة النادي اللندني الأخيرة أمام باوك سالونيكا اليوناني، برسم الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي والتي انتهت بفوز الفريق اللندني (4-0)، نزل موراتا إلى أرضية الميدان في الدقيقة الـ 75 من المباراة بدلا عن الفرنسي أوليفيه جيرو. واستطاع موراتا خلال الوقت المتبقي من المباراة جلب اهتمام جماهير ملعب "ستامفورد بريدج" في مناسبتين. الأولى قصة شعره المُغايرة لما تعودت عليه الجماهير الإنجليزية. والثانية ضربة رأسه القوية للكرة التي استقرت في شباك الفريق اليوناني باوك سالونيكا.

ويشير موقع جريدة "ذا صن" البريطانية إلى أن جماهير تشيلسي مقتنعة أن قصة شعر موراتا الجديدة، ستساعده على استعادة تألقه المعهود والعودة إلى هوايته المفضلة في هز الشباك، بعدما عجز عن ذلك في عدة مباريات.

مختارات

بينما يغيب ألفارو موراتا عن فريق تشيلسي الإنجليزي بداعي الإصابة، أثار فيديو نشرته زوجته، أليس كامبيلو، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ترقص صحبته حنق جماهير النادي اللندني، التي طالب بعضها مهاجم الفريق باللعب عوض الرقص. (12.02.2018)

يبدو أن مهاجم فريق تشيلسي ألفارو موراتا سئم من غيابه المتواصل عن هز شباك الفرق المنافسة والانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها، فقد لجأ المهاجم الإسباني مؤخرا إلى طريقة خاصة من أجل كسر لعنة صيامه عن التهديف. فكيف ذلك ياترى؟ (26.03.2018)

وفي نفس السياق، كتب شخص على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "يجب على موراتا قص شعره دائماً، فذلك يساعده على تسجيل الأهداف مرة ثانية".

وأضاف آخر: "على الأقل سيركز موراتا الآن على كرة القدم أكثر من تركيزه على شعره ( في إشارة إلى قصة شعره السابقة)".

فيما توقع شخص آخر أن ينهي موراتا الموسم الكروي مع تشيلسي بتسجيله 50 هدفاً، وكتب يقول :"موراتا قص شعره. سيسجل 50 هدفاً في هذا الموسم".

الجديره ذكره أن تشيلسي سيستقبل غداً الأحد (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2018) فولهام في مباراة برسم الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. إذ يطمح تشيلسي للعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما تلقى مؤخراً هزيمة قاسية (1-3) أمام توتنهام، في حين يسعى فولهام إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي مع مدرب الفريق الجديد الإيطالي كلاوديو رانييري والهروب من فرق القاع في "البريميرليغ".

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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