قصة حب معمّر..زوجان يحتفلان بعيد زواجهما الـ80

لم تكن سنة 1934 عادية بالمرة في حياة جون هندرسون، ففي إحدى المحاضرات في الجامعة، جلس الطالب آنذاك بالقرب من زميلته الساحرة شارلوت، ليقع الثنائي في الحب ويدخلا بعدها التاريخ من أوسع أبوابه.
أما عن السبب وراء ذلك، فقد ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن جون هندرسون، البالغ من العمر اليوم 106 سنوات وزوجته شارلوت هندرسون ذات الـ105 سنوات، دخلا كتاب غينيس للأرقام القياسية كأقدم زوجين على قيد الحياة في العالم.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الزوجين سيحتفلان في الأيام القليلة القادمة بعيد زواجهما الـ80، حيث عقدا قرانهما في الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 1939.
وعن سر بقائهما معاً طوال هذه المدة، قال الزوجان إنهما يهتمان بالطعام الذي يتناولانه. كما أنهما يحتسيان القليل من النبيذ، وأضافا: "بالرغم من أننا لا نسمع جيداً بالمقارنة مع الماضي، إلاّ أننا في حالة صحية جيدة". وتابع الزوجان: "لم نرزق بأطفال، وهذا ما يدفع بعض الناس للقول إن هذا هو السبب الحقيقي وراء استمرارنا على قيد الحياة طوال هذه المدة".
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن جون وشارلوت التقيا في جامعة تكساس في ثلاثينيات القرن الماضي، وأن شارلوت احتاجت إلى حوالي خمس سنوات من أجل أن تقرر الزاوج، لاسيما وأن تلك الفترة تزامنت مع سوء الأحوال الاقتصادية (الكساد العظيم).
ولفت نفس المصدر إلى أن شارلوت حصلت على وظيفة مدرسة، فيما عمل جون في عالم التدريب في كرة القدم الأمريكية وكرة السلة. وكان الزوجان قد تزوجا في حفل صغير للغاية لم يحضره سوى عدد قليل من الناس. ويعيش الثنائي الآن في دار للمسنين في أوستن، عاصمة ولاية تكساس.
ر.م/ ي.أ
-
كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك
في خطوات بسيطة نُشرت بموقعي ريفينري 29 ونيوز تشانيل، قدمت ليندساي كريسلر ودونا بارنز المتخصصتان في العلاقات الأسرية في نيويورك بعض النصائح لاجتياز موعدك مع شريك حياتك بنجاح .
-
كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك
هل سأتزوج؟!
لا تركز على فكرة الزواج من أول مرة، فأنت هنا فقط للتعرف على الشخص ما إذا كان مناسبا لك أم لا. ربما لا تظهر كل طباعه في البداية، لكن الانطباع الأول لديك يعطيك الفرصة لتحديد الخطوة التالية.
-
كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك
الوقت المناسب
لا تحدد موعدك الأول في يوم تكون فيه منهكا من العمل أو لديك أي مشكلات أو حتى تشعر بالتعب. فلا ينبغي أن تذهب للقاء شريك حياتك المستقبلي وأنت تشعر بالقلق والإرهاق أو أنك أنهيت للتو شجارا مع أحد زملائك في العمل.
-
كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك
الموضة الغريبة
كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.
-
كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك
وجه المهرج
لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.
-
كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك
وجبات خفيفة
يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.
-
كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك
وسواس النظافة
تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.
-
كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك
سيلفي طبقى المفضل
ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.
-
كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك
لا تنظر في الساعة
ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م