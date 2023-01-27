قصة بطارية أيونات الليثيوم

لولا بطارية أيونات الليثيوم لكان من الصعب تصور الابتكارات التكنولوجية. من الهاتف الذكي وحتى السيارة الكهربائية - بطارية أيونات الليثيوم نجدها تقريبا في كل جهاز يعمل بالبطارية. هذه التكنولوجيا ترسخت ويزداد الطلب عليها بشكل خاص في المستودعات: فوسائل النقل الكهربائية باتت جزءا من العمليات اللوجيستية الداخلية. فمنذ ما يزيد عن عقد من الزمن تسير رافعات شوكية تعمل ببطاريات أيونات الليثيوم خلف جدران المستودعات في أنحاء العالم.

شركة يونغهاينريش من هامبورغ تعد رائدة في هذا المجال ومهدت الطريق أمام هذه التكنولوجيا. بيد أن الريادة تجلب معها تحديات أيضا. الذكاء الاصطناعي والاستدامة وتوافر الموارد وإعادة التدوير هي موضوعات تشملها اللوجيستيات الداخلية. ابتداء من استخراج الليثيوم من المياه الحرارية، ومرورا بإنتاج أحدث الخلايا واستخدامها في المركبات والتخزين واسع النطاق الذي يتحكّم فيه الذكاء الاصطناعي، وانتهاء بإعادة التدوير. يعرض هذا الفيلم الوثائقي أحدث ما توصلت إليه هذه التكنولوجيا الواعدة وسريعة التطور.





مواعيد البث

DW عربية

الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023 – 18:15 UTC

الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023– 22:15 UTC

الخميس 16 فبراير/شباط 2023– 01:15 UTC

الخميس 16 فبراير/شباط 2023 – 03:00 UTC

الخميس 16 فبراير/شباط 2023 – 05:15 UTC

الخميس 16 فبراير/شباط 2023 – 09:15 UTC

السبت 18 فبراير/شباط 2023 – 06:15 UTC

السبت 18 فبراير/شباط 2023– 10:15 UTC

السبت 18 فبراير/شباط 2023– 15:15 UTC

السبت 18 فبراير/شباط 2023– 23:15 UTC

الأحد 19 فبراير/شباط 2023– 13:15 UTC

الأحد 19 فبراير/شباط 2023– 19:15 UTC

الإثنين 20 فبراير/شباط 2023– 16:15 UTC



الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4