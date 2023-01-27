 قصة بطارية أيونات الليثيوم | تقارير جديدة | DW | 27.01.2023

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تقارير جديدة

قصة بطارية أيونات الليثيوم

إنها واحدة من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين: بطارية أيونات الليثيوم. هذه التكنولوجيا الجديدة هي أساس وسائل النقل الكهربائية والرقمنة، وتتيح التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

Dokumentation Lithium Ionen Story

Dokumentation Lithium Ionen Story

لولا بطارية أيونات الليثيوم لكان من الصعب تصور الابتكارات التكنولوجية. من الهاتف الذكي وحتى السيارة الكهربائية - بطارية أيونات الليثيوم نجدها تقريبا في كل جهاز يعمل بالبطارية. هذه التكنولوجيا ترسخت ويزداد الطلب عليها بشكل خاص في المستودعات: فوسائل النقل الكهربائية باتت جزءا من العمليات اللوجيستية الداخلية. فمنذ ما يزيد عن عقد من الزمن تسير رافعات شوكية تعمل ببطاريات أيونات الليثيوم خلف جدران المستودعات في أنحاء العالم.

Dokumentation Lithium Ionen Story

شركة يونغهاينريش من هامبورغ تعد رائدة في هذا المجال ومهدت الطريق أمام هذه التكنولوجيا. بيد أن الريادة تجلب معها تحديات أيضا. الذكاء الاصطناعي والاستدامة وتوافر الموارد وإعادة التدوير هي موضوعات تشملها اللوجيستيات الداخلية. ابتداء من استخراج الليثيوم من المياه الحرارية، ومرورا بإنتاج أحدث الخلايا واستخدامها في المركبات والتخزين واسع النطاق الذي يتحكّم فيه الذكاء الاصطناعي، وانتهاء بإعادة التدوير. يعرض هذا الفيلم الوثائقي أحدث ما توصلت إليه هذه التكنولوجيا الواعدة وسريعة التطور.

 

مواعيد البث
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الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023– 22:15 UTC
الخميس 16 فبراير/شباط 2023– 01:15 UTC
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السبت 18 فبراير/شباط 2023 – 06:15 UTC
السبت 18 فبراير/شباط 2023– 10:15 UTC
السبت 18 فبراير/شباط 2023– 15:15 UTC
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الأحد 19 فبراير/شباط 2023– 19:15 UTC
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