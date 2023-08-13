قصة الألمان مع البطاطا

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يعشق الألمان البطاطا بكافة أنواعها وجميع طرق تحضيرها. فما سبب حب الألمان لهذه الثمرة؟ هذا ما توضحه مراسلة يوروماكس هانا هومل.
في قصة غريبة أرادت عجوز ألمانية في ولاية هيسن تتناول بعض حبات البطاطا في وجبة طعامها فوجدت خاتماً ذهبياً. ويتوقع البعض أن لهذا الخاتم قصة، فما هي، ولمن يعود؟
تحولت بوصلة الأزمة في النيجر لمجموعة إيكواس التي قررت التدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري في حال فشلت الجهود الدبلوماسية، لكن الخيار العسكري غير مضمون في منطقة حساسة باتت محط تجاذبات جيوسياسية عالمية.
أمراض القلب والأوعية الدموية تعد من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في ألمانيا. وغالباً ما يكون السبب هو سوء التغذية، لأن بعض الأطعمة رغم طعمها "اللذيذ"، تتسبب في "سد" الشرايين والأوعية الدموية.
رغم قيود التصدير الواسعة، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة للسعودية بنحو 900 ألف يورو في النصف الأول من 2023. ورغم أن ذلك يشكل تراجعًا كبيرًا، إلا أنه أثار انتقادات من قبل المعارضة.
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