قصة الألمان مع البطاطا

رغم القيود.. ألمانيا توافق على تصدير أسلحة للسعودية

رغم قيود التصدير الواسعة، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة للسعودية بنحو 900 ألف يورو في النصف الأول من 2023. ورغم أن ذلك يشكل تراجعًا كبيرًا، إلا أنه أثار انتقادات من قبل المعارضة.