 قصة الألمان مع البطاطا | يوروماكس | DW | 20.08.2023

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يوروماكس

قصة الألمان مع البطاطا

يعشق الألمان البطاطا بكافة أنواعها وجميع طرق تحضيرها. فما سبب حب الألمان لهذه الثمرة؟ هذا ما توضحه مراسلة يوروماكس هانا هومل.

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