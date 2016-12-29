 قس لـ DW: المسلمون والمسيحيون يعانون معاً من وطأة الإرهاب | أخبار | DW | 13.12.2018

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أخبار

قس لـ DW: المسلمون والمسيحيون يعانون معاً من وطأة الإرهاب

اعتبر القس المسؤول عن "كنيسة الذكرى" وسط برلين أن المسلمين والمسيحيين يعانون معاً من وطأة الإرهاب، ورفض وضع المسلمين عموماً تحت شبهة الإرهاب، مشيراً إلى أن غالبية المسلمين في ألمانيا ترفض ربط العنف بالمعتقد الديني.

Ostern in Berlin Pfarrer Martin Germer (Silvera Padori-Klenke)

بعد اعتداء سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، دعا قس كنيسة القيصر فيلهلم المعروفة بـ"كنيسة الذكرى" في برلين، مارتين غيرمير، إلى عدم تحميل المسلمين عموماً مسؤولية الاعتداءات الإرهابية. وقال غيرمير في حديث مع DW: "نتيجة معلوماتي التي اكتسبتها من التعامل مع المسلمين، أعلم جيداً أن القسم الأكبر منهم في بلدنا بعيدون كل البعد عن ربط معتقدهم الديني بهذا النوع من العنف". وأضاف القس الألماني أن "القاسم المشترك بين المسلمين والمسيحيين يكمن في أننا نؤمن برب يجسد الرحمة ويحثنا على التعايش السلمي فيما بيننا".

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آراء المسلمين حول مؤتمر الإسلام في ألمانيا

وبمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين، الذي وقع بالقرب من كنيسة الذكرى، دع القس غيرمير الجميع إلى زيارة أسواق عيد الميلاد، مشيراً إلى "أن الأحداث الصادمة التي تصيب حياتنا أحياناً يجب أن لا تثنينا عن مواصلة حياتنا المرحة والشكورة". وأضاف القس أن الخطر على حياتنا في أي مكان من المواقع العامة بات جزءاً من الحياة اليومية، حسب تعبيره.

في نفس الوقت، قال القس في حديثه مع DW إنه يفكر "أيضاً بالناس في بغداد وفي أجزاء أخرى من العالم، حيث تقع الاعتداءات بشكل يومي".

ح.ع.ح/ ي.أ (DW)

  • Deutschland Nach Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

    كنيسة الذكرى

    رغم الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة 12 شخصاً العام الماضي في سوق عيد الميلاد برلين، لكن السوق سيفتح أبوابه هذا العام في منطقة كنيسة الذكرى، لكن تم تشديد الاحتياطات الأمنية.

  • Weihnachtsmarkt am Charlottenburger Schloss (picture alliance/dpa/B. Pedersen)

    أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

    قصر شارلوتنبورغ

    سوق قصر شارلوتنبورغ في المنطقة التي تحمل نفس الاسم، يتزين بالأضواء ليصبح سوقاً لعيد الميلاد، تباع فيه بضائع تتميز بالجودة، حيث يبيع حوالي 250 موردا دولياً مجموعة جذابة من المأكولات الشهية.

  • Bildergalerie Weihnachtsmärkte für Deutschland entdecken Dahlem (K. Wendlandt)

    أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

    سوق منطقة داهلم

    يقام السوق على أرض كانت من ممتلكات أحد الفرسان السابقين في جنوب غرب برلين. ويمكن للزوار تعلم بعض الفنون والحرف اليدوية في كل عطلة نهاية الأسبوع من شهر كانون الأول/ ديسمبر. هناك أيضا ورشة لصناعة الفخار وورشة للتذهيب. ويكلف دخول السوق 3 يورو للشخص.

  • سوق عيد الميلاد في المدينة القديمة بمنطقة شبانداو

    أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

    المدينة القديمة في منطقة شبانداو

    يعد سوق عيد الميلاد التقليدي في بلدة شبانداو القديمة الأكبر في برلين، ويقام السوق منذ حوالي 44 عاماً. يقدم السوق برنامجا مفتوحا كل يوم، وأيام الأربعاء دائما أيام الأسرة، حيث يجلس سانتا كلوز في السوق يستمع إلى رغبات الأطفال ويغني معهم.

  • Winterwelt am Potsdamer Platz (picture alliance/dpa/R. Jensen)

    أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

    ساحة بوتسدام

    يأتي الشتاء إلى ساحة ميدان بوتسدام مبكراً حيث يفتح السوق أبوابه في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ويبقى مفتوحا حتى يوم رأس السنة الميلادية. عامل جذب كبير في هذا السوق وجود متلزجات الجليد الضخمة التي يمكن التزلج عليها في الهواء الطلق باستخدام إطارات مطاطية.

  • Deutschland Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt in Berlin (Imago/Imagebroker)

    أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

    سوق منطقة جيندرامن

    ما بين المحال الفاخرة والمطاعم المعروفة تنتشر رائحة طعام الطهاة الذين ضربوا خيامهم لـ "سحر عيد الميلاد". هنا يمكنك أن تجد كل شيء تقريبا من الشمبانيا إلى البرغر. ولمن يخشون البرد هناك خيمة دافئة كبيرة كي يظلوا دافئين في برد الشتاء القارس.

  • Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus in Berlin (picture-alliance/dpa)

    أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

    قاعة قصر البلدية الأحمر

    يقدم النبيذ المعتق واللوز المحمص وتمارس الحرف اليدوية خارج قاعة قصر البلدية الأحمر في مدينة برلين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن في سوق عيد الميلاد بتلك القاعة التزحلق على الجليد على أرض من الجليد دائرية تنشأ بجانب نافورة يعود تاريخها إلى عام 1891.

  • Weihnachtsmärkte öffnen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

    مصنع للثقافة بدلاً من الجعة

    كان هذا البناء الضخم في حي برينزلور بيرغ في برلين مصنعاً للجعة ثم تحول إلى مكان شهير للترفيه والفنون على مدار العام، بين المسرح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية. في فصل الشتاء، يبدأ سوق لوسيا لعيد الميلاد، والمستوحى من تقاليد الشمال الإسكندنافية، حيث يستمتع الأطفال بركوب الخيل ومشاهدة الصناعات اليدوية وأكل البسكويت السويدي بالزنجبيل .

  • Deutschland Historischer Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände in Berlin (Uwe Steinert/Carnica)

    أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

    سوق منطقة الراو

    مشهد عيد الميلاد مع سحر تاريخي في منطقة فريدريشسهاين، فتلك المنطقة كانت محطة قطارات قديمة ثم تحولت إلى مركزً للنشاطات الفنية والموسيقية، ويقع بين المباني مصنع عمره 150 عاماً، حيث يجتمع ممارسو ألعاب خفة اليد والبهلوانات لأداء الحيل، وترافق العرض موسيقى تعود إلى العصور الوسطى.

  • Deutschland Design-Weihnachtsmarkt Holy Shit Shopping in Berlin (Rolf G. Wackenberg)

    أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

    سوق تريبتو

    في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة، من شهر كانون الأول/ ديسمبر يقام سوق عيد الميلاد مختلف إلى حد ما. ففي منطقة تريبتو القديمة في ساحة تمتد على مساحة 6500 متر مربع على نهر شبريه يعرض أكثر من مصمم ومبدع من المصممين الشباب مجموعة من الأزياء والمجوهرات والأثاث والأعمال الفنية والأدبية والأطعمة الشهية.


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أبرز أسواق عيد الميلاد في برلين

وسط إجراءات أمنية أقيمت هذا العام أسواق أعياد الميلاد في برلين، بعد مرور عام تقريبا على الهجوم الإرهابي بشاحنة على سوق عيد الميلاد بجانب كنيسة الذكرى. وفي برلين تقام أسواق عيد ميلاد بمناطق مختلفة، هذه أهمها. (27.11.2017)  

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