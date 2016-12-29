قس لـ DW: المسلمون والمسيحيون يعانون معاً من وطأة الإرهاب

بعد اعتداء سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، دعا قس كنيسة القيصر فيلهلم المعروفة بـ"كنيسة الذكرى" في برلين، مارتين غيرمير، إلى عدم تحميل المسلمين عموماً مسؤولية الاعتداءات الإرهابية. وقال غيرمير في حديث مع DW: "نتيجة معلوماتي التي اكتسبتها من التعامل مع المسلمين، أعلم جيداً أن القسم الأكبر منهم في بلدنا بعيدون كل البعد عن ربط معتقدهم الديني بهذا النوع من العنف". وأضاف القس الألماني أن "القاسم المشترك بين المسلمين والمسيحيين يكمن في أننا نؤمن برب يجسد الرحمة ويحثنا على التعايش السلمي فيما بيننا".

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وبمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين، الذي وقع بالقرب من كنيسة الذكرى، دع القس غيرمير الجميع إلى زيارة أسواق عيد الميلاد، مشيراً إلى "أن الأحداث الصادمة التي تصيب حياتنا أحياناً يجب أن لا تثنينا عن مواصلة حياتنا المرحة والشكورة". وأضاف القس أن الخطر على حياتنا في أي مكان من المواقع العامة بات جزءاً من الحياة اليومية، حسب تعبيره.

في نفس الوقت، قال القس في حديثه مع DW إنه يفكر "أيضاً بالناس في بغداد وفي أجزاء أخرى من العالم، حيث تقع الاعتداءات بشكل يومي".

ح.ع.ح/ ي.أ (DW)