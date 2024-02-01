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سياسةأوروبا
ستيوارت براون
٥ فبراير ٢٠٢٤
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بدأت منظمة اليونيسف في ألمانيا منذ عام 2000 في تقديم "جائزة اليونيسف لصورة العام" للصور وألبوماتها التي تعكس حياة الأطفال وظروفهم الحياتية في جميع أنحاء العالم. تستهدف هذه المسابقة العالمية المصورين المحترفين، وتم التركيز في عام 2023، على الظروف القاسية التي يعيشها الأطفال في أوكرانيا.

وقال البروفيسور كلاوس هونيف، رئيس لجنة التحكيم، إن الوضع العالمي قد أصبح بالتأكيد أكثر تعقيداً وصعوبة مقارنةً ببداية هذه المسابقة قبل 24 عامًا. وصرّح: "إن الأمر الثابت هو أن الأطفال في العالم يظلون في المقام الأول أطفالاً، بغض النظر عن موقعهم أو ظروف حياتهم". و

ويُعرض معرض لهذه الصور في منزل ويلي برانت في برلين من الثاني من فبراير/شباط حتى 17 من مارس/آذار عام 2024.