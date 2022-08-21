قرية في جبال الألب تتحول إلى فندق

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كثير من القرى الجبلية في جبال الألب تندثر بسبب صعوبة الحياة فيها. لكنها جميلة وممتعة لقضاء الإجازات. مثل قرية كوريبو في كانتون تيسينو والتي تحولت منازلها المهجورة إلى فندق سياحي.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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