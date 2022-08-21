 قرية في جبال الألب تتحول إلى فندق | يوروماكس | DW | 21.08.2022

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يوروماكس

قرية في جبال الألب تتحول إلى فندق

كثير من القرى الجبلية في جبال الألب تندثر بسبب صعوبة الحياة فيها. لكنها جميلة وممتعة لقضاء الإجازات. مثل قرية كوريبو في كانتون تيسينو والتي تحولت منازلها المهجورة إلى فندق سياحي.

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