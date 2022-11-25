قرية النور النموذجية الخاصة بالمكفوفين في إدلب بسوريا

الأكراد بين مطرقة إيران وسندان تركيا

أوقعت حملات القصف الأخيرة التي تشنها تركيا وإيران على مناطق الأكراد في سوريا والعراق عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وتثير هذه الحملات المخاوف من تصعيد خطير هناك، ما أسباب استهداف هذه المناطق، وما تداعيات ذلك؟