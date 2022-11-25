 قرية النور النموذجية الخاصة بالمكفوفين في إدلب بسوريا | DW الأخبار | DW | 26.12.2022

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قرية النور النموذجية الخاصة بالمكفوفين في إدلب بسوريا

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