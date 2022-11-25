قرية النور النموذجية الخاصة بالمكفوفين في إدلب بسوريا

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في الشمال السوري تم تأسيس قرية سكنية خاصة بالمكفوفين بنيت بمعاير تتناسب مع حالة ذوي الاحتياجات الخاصة جاءت الفكرة منها التخفيف من معاناتهم وتأمين لهم حياة كريمة.
اشتباكات طاحنة تدور منذ أيام في منطقة حدودية مع تركيا في اقتتال بين فصائل موالية لأنقرة، التي تراقب الوضع وتدخلت قواتها بحذر. وتشهد مناطق السيطرة تغيرا في خارطة النفوذ مع توغل "هيئة تحرير الشام" في مناطق نفوذ تركيا.
عام 2018 أصدرت برلين قراراً أجبرت بموجبه السوريين في ألمانيا بالحصول على جواز سفر سوري أو تجديده، إن أرادوا تمديد إقامتهم أو طلب الحصول على الجنسية الألمانية، فكيف يغني القرار خزينة الأسد؟
عادت الاشتباكات بين "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا وبين "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) على مناطق النفوذ وسط محاولات من هذا التنظيم الأخير توسيع سيطرته على شمال غرب سوريا.
أوقعت حملات القصف الأخيرة التي تشنها تركيا وإيران على مناطق الأكراد في سوريا والعراق عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وتثير هذه الحملات المخاوف من تصعيد خطير هناك، ما أسباب استهداف هذه المناطق، وما تداعيات ذلك؟
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