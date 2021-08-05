 قرية ألمانية تستخدم الهيدروجين كوقود | عالم السرعة | DW | 11.03.2022

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عالم السرعة

قرية ألمانية تستخدم الهيدروجين كوقود

قرية ألمانية تستخدم الهيدروجين المنتج في الموقع من طاقة الرياح الزائدة. يتم استخدامه كوقود لتدفئة المناطق والحافلات والسيارات. تجربة يتوقع منها إظهار ما إذا كان للهيدروجين مستقبل على نطاق واسع.

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