قرية ألمانية تستخدم الهيدروجين كوقود

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قرية ألمانية تستخدم الهيدروجين المنتج في الموقع من طاقة الرياح الزائدة. يتم استخدامه كوقود لتدفئة المناطق والحافلات والسيارات. تجربة يتوقع منها إظهار ما إذا كان للهيدروجين مستقبل على نطاق واسع.
تدور نقاشات بين الأوروبيين والأمريكيين حول حظر واردات الطاقة الروسية وفرص توفير بدائل لها. وفيما أبدت ألمانيا تحفظها على حظر فوري، يرى خبراء أن تحقيق أوروبا للاستقلال في الطاقة ممكن لكن ليس في المستقبل القريب.
ألمانيا في مأزق بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. فألمانيا تحصل على نصف كميات غازها الطبيعي من روسيا. وقد تم منذ وقت بعيد تمهيد الطريق للاعتماد على قوة الطاقة لدى بوتين. فما هو وضع ألمانيا الآن؟ وهل هناك بدائل لغاز بوتين؟
ستفقد ألمانيا نصف القدرة النووية المتبقية لديها بعد قرار السلطات الألمانية وقف ثلاثة مفاعلات نووية من أصل 6 عن العمل. يأتي القرار في خضم أزمة طاقة أوروبية تغذيها التوترات الجيوسياسية مع روسيا المزود الرئيسي للغاز.
تفاقمت حصيلة مؤقتة لانفجار خزان وقود بلبنان لتصل إلى 28 قتيلاً، فيما تجري اتصالات مع مصر وتركيا لنقل الحالات الخطرة إليها. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة ونقص في إمدادات المحروقات خلقت غضبا شعبيا عارما.
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