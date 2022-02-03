قريبًا دواء ضد كورونا؟

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يأمل كثيرون ممِن أصيبوا بمرضى كوفيد في الحصول على أدوية لتخفيف الأعراض وعلاج المرض. في مستشفى إيرلانغن الجامعي قطع الأطباء شوطًا طويلًا في البحث عن طرق علاج جديدة.
لقاح كورونا الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية، منح بيونتيك صيتا عالميا. اهتمامها الأصلي كان حول تطوير علاجات للسرطان أو إنتاج لقاح ضد هذا المرض بتقنية الرنا المرسال (mRNA)، ويبدو أن خطوات قليلة تفصلها عن هذا الهدف.
وكالة الأدوية الأوروبية تعطي الضوء الأخضر لاستخدام عقار على شكل أقراص من إنتاج شركة "فايزر" ضد فيروس كورونا. وتشير دراسة إلى أن الدواء يقلص احتمالات الوفاة أو النقل للمستشفى في حالة الإصابة بأعراض شديدة.
في الماضي لم يكن من السهل مساعدة المصابين بالتهاب الزائدة الدودية، أما اليوم فقد أصبح هذا سهلا وبات الأمر يتعلق بالعلاج الأمثل وبالسؤال: هل يحتاج المريض عملية جراحية أم أن الدواء يكفي؟ القرار يعتمد كثيرا على عمر المريض!
أقرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عقاراً جديداً من شركة فايزر وهو حبوب تؤخذ عن طريق الفم للاستخدام الطارئ في حالات الاصابة المتوسطة والشديدة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.
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