 قريبًا دواء ضد كورونا؟ | DW الأخبار | DW | 03.03.2022

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DW الأخبار

قريبًا دواء ضد كورونا؟

يأمل كثيرون ممِن أصيبوا بمرضى كوفيد في الحصول على أدوية لتخفيف الأعراض وعلاج المرض. في مستشفى إيرلانغن الجامعي قطع الأطباء شوطًا طويلًا في البحث عن طرق علاج جديدة.

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