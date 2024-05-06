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قريبًا.. اختبار الحمض النووي كشرط لـ"لم الشمل" في النمسا

٦ مايو ٢٠٢٤

يسعى المستشار النمساوي إلى إجراء اختبارات الحمض النووي على أقارب اللاجئين من في خطوة يرى فيها المنتقدون أنها تسعى "لوقف تدفق اللاجئين" على بلاده. وقوبلت مساعي المستشار نيهاور بانتقادات من المعارضة.

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تسعى الحكومة النمساوية لفرض فحص الحمض النووي كشرط للم شمل عائلات اللاجئين في النمسا
تسعى الحكومة النمساوية لفرض فحص الحمض النووي كشرط للم شمل عائلات اللاجئين في النمساصورة من: epd

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر عن خططٍ لتوسيع استخدام اختبارات الحمض النووي للاجئين الذين يسعون إلى لم شملهم مع أفراد عائلاتهم المقيمين بالفعل في النمسا، وشرح نيهامر في مقابلة مع صحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية، أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى تشديد الضوابط  حول لم شمل الأسرة.

وبحسب المستشار فإن خطة حزب الشعب النمساوي، الذي يتزعمه نيهامر، تهدف لاستخدام اختبارات الحمض النووي على المهاجرين كلما كان هناك أي شك بشأن أوراقهم عند دخول البلاد، معتبرًا أن لم شمل الأسر هو "التحدي التالي الذي تواجهه حكومته"، متوعدًا بقوله: "سنحد من لم شمل الأسرة من خلال ضوابط صارمة".

ورغم أن عدد  طلبات اللجوء  كانت أقل بكثير في النمسا هذا العام عن العام الماضي، إذ تم تقديم 6922 طلب لجوء في الأشهر الثلاثة الأولى، وهو رقم أقل بنسبة 32% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، إلا ان نحو نصف هذه الطلبات قدمها أطفال قاصرون غير مصحوبين بذويهم، ما يزيد احتمالية لم شمل عائلاتهم.

لا حاجة لموافقة الشركاء

ينوي حزب الشعب البدء بالعمل بالقانون الأسبوع المقبل، بينما لن يحتاج لموافقة شركائه في الائتلاف الحاكم، حزب الخضر، الذي أعلن بدوره أنه لن يكون جزءًا من هذه الخطة، وأكد الحزب أن هذه الخطة تحوي "حقدًا" من بعض الأطراف.

كذلك اقترح حزب الشعب إجراءات أخرى للحد من  تدفق اللاجئين، كالسماح لأفراد عائلات اللاجئين بدخول البلاد بشرط تمكنهم من إعالة أنفسهم، لكن اعتماد مثل هذه الاقتراحات تحتاج لموافقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

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