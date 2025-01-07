قريبا في "البوندسليغا".. التسلل شبه الآلي يدخل في الخدمة!

بداية من الموسم القادم، سيشهد الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" ثورة تكنولوجية مع تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي. وسيكون الدوري الألماني في صدارة الدوريات التي تعتمد هذه التكنولوجيا الحديثة، ما يعد بتغييرات كبيرة.

أكد كنوت كيرشر رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الألماني لكرة القدم في تصريحات لمجلة "كيكر" الرياضية اليوم الإثنين (السادس من يناير/كانون الثاني 2025)، أنه سيتم تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي في مباريات الدوري الألماني اعتبارا من الموسم المقبل.

وتهدف هذه التقنية للمساعدة في اتخاذ قرارات التسلل بشكل أسرع وأدق من قرارات حكم الفيديو المساعد العادية (فار).

واستخدمت هذه التقنية في عدد من الدوريات والمسابقات الكبرى وظهرت في كأس العالم 2022 ويورو 2024 وتعتمد على كاميرات في الملعب مرتبطة بشريحة إلكترونية داخل الكرة، حيث يقوم حكم الفيديو المساعد بإبلاغ حكم الساحة بالنتيجة.

وقال كيرشر أيضا إن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بصدد تجربة نظام يعلن فيه الحكام نتيجة مراجعات الفيديو للجماهير الحاضرة في الملعب.

وأضاف أنهم ينتظرون المزيد من المعلومات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائلا إنه يجب أن تعمل جميع جوانب التقنية بشكل صحيح مثل عرض الصور على شاشة الملعب لتوضيح قرارات الحكام.

ر.م (د ب أ)