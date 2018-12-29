 قريباً في ألمانيا: اكتمال الأعضاء التناسلية ليس شرطاً لدخول سلك الشرطة | عالم المنوعات | DW | 31.12.2018

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منوعات

قريباً في ألمانيا: اكتمال الأعضاء التناسلية ليس شرطاً لدخول سلك الشرطة

الرجال الذين لا يملكون كل الأعضاء التناسلية لا يمكنهم دخول سلك الشرطة الألمانية، وهو ما يرغب في تغييره وزراء الداخلية الألمان. تغيير الشروط سيمكن المتحولين جنسيا بالإضافة إلى "ثنائي الجنس" من العمل في الشرطة مستقبلا.

Tatort 2: Große Synagoge, Kopenhagen (picture-alliance/Geisler-Fotopress/M. Golejewski)

يمكن للرجال الذين لا يملكون كل الأعضاء التناسلية الذكرية دخول سلك الشرطة الاتحادية الألمانية وسلك شرطة مكافحة الجريمة في المستقبل. وسيقوم وزراء الداخلية للولايات الألمانية بالإضافة إلى وزير الداخلية الاتحادي قريبا بإلغاء حكم يمنع هذا الأمر في الوقت الحالي.

جاء ذلك في رد من وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية على استفسار مقدم من قبل الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر "أف دي بي" في البرلماني الألماني.

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ونقل موقع "أن تي فاو" الألماني عن مجموعة "فونكه" الإعلامية التي وصلتها نسخة من الرد، أن الحكم يتعلق بالفقرة رقم "300" في قانون خدمة الشرطة الذي ينظم المتطلبات الجسدية للخدمة مع الشرطة الاتحادية. وكتب في هذه الفقرة أنه في حالة "خسارة أو ما يعادل خسارة كلا الخصيتين" يستبعد الشخص من خدمة الشرطة. بالإضافة إلى ذلك تنص الفقرة على أنه يجب أن يكون نظام الهرمونات الذكري أو الأنثوي سليما للمتقدمين.

أما الاختلافات الجنسية، التي تشمل المتحولين جنسيا "ترانس" أو "ثنائي الجنس" فلم يرد ذكرهم في لائحة قانون الخدمة في الشرطة. وهو ما تبحث الشرطة في تعديله الآن. وأنهت مجموعة عمل حكومية تمثل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عملية تنقيح اللوائح الخاصة بالانتساب لسلك الشرطة. ومن المتوقع أن يتم الموافقة على التعديلات في الربيع القادم، حسب موقع "أن تي فاو" الألماني.

ز.أ.ب/ ع.خ

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