قريباً .. شارع "جمال خاشقجي" أمام مبنى السفارة السعودية في واشنطن

ستطلق تسمية "طريق جمال خاشقجي" على الشارع الواقع أمام السفارة السعودية في واشنطن، بعدما صوّت مجلس بلدية العاصمة الأمريكية على تخليد ذكرى الصحافي السعودي الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في العام 2018.

والثلاثاء الماضي ( السابع من كانون الأول/ديسمبر 2021) صوّت مجلس بلدية واشنطن بالإجماع على تسمية جزء من جادة نيوهامشر بطول 213 مترا يقع بين مقر السفارة ومجمّع ووترغيت، تيمّنا بالصحافي السعودي المعارض الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست حين تمت تصفيته. وجاء في تقرير للمجلس أن "جمال خاشقجي كان من خلال عمله الصحافي مدافعا عن الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون". وتابع التقرير "بإطلاق اسم جمال خاشقجي على الشارع الأمامي لسفارة المملكة العربية السعودية، تنشئ المقاطعة نصبا تذكاريا له لا يمكن التستر عليه أو قمعه".

وقتل جمال خاشقجي المقرب سابقا من القيادة السعودية إلى أن أصبح من أشد منتقديها، في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، على يد فريق أتى من المملكة. وعمد الفريق إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يُعثر عليها. واتهم تقرير للاستخبارات الأميركية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "بإصدار أمر تصفيته". وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

ولم تشأ السفارة السعودية الإدلاء بتعليق على خطوة المجلس البلدي للعاصمة الأمريكية.

ومن المتوقّع أن توقّع رئيسة البلدية ميوريال باوزر النص الذي لن يلقى على الأرجح أي اعتراض في الكونغرس الأمريكي المشرف على تشريعات سلطات العاصمة.

وفي العام 2018، أطلقت واشنطن على شارع يقع أمام السفارة الروسية اسم بوريس نيميتسوف تكريما لهذا المعارض الشرس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي اغتيل قبل ثلاثة أعوام في موسكو.

ص.ش/خ.س (أ ف ب)