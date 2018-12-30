 قريباً.. الكشف عن السرطان بـ″النفس″؟! | عالم المنوعات | DW | 04.01.2019

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منوعات

قريباً.. الكشف عن السرطان بـ"النفس"؟!

يواصل العلماء أبحاثهم ودراساتهم لإيجاد وسائل سهلة وسريعة للكشف عن مرض السرطان الذي يهدد حياة الملايين سنوياً. مؤخراً، يعكف باحثون بريطانيون على اختبار تنفس قد يساعد في الكشف المبكر عن السرطان. كيف ذلك؟

Owlstone Medical breathalyser Krebs Früherkennung (Owlstone Medical)

يواصل الباحثون دراساتهم للكشف عن أسرع وأسهل الطرق للكشف عن مرض السرطان في مراحل مبكرة عندما يكون المريض أكثر قابلية للشفاء. وقد أطلق علماء تجربة سريرية بسيطة لمعرفة ما إذا كانت الجزيئات في الفم قادرة على أن تحدد وجود المرض أم لا، وذلك عبر اختبار بسيط للتنفس. ويأمل الباحثون أن يحدث الجهاز الجديد ثورة في تشخيص مرض السرطان وإنقاذ حياة آلاف الأرواح حول العالم وتوفير الكثير من المال والتكاليف الصحية.

مختارات

عادة ما يتم اكتشاف مرض السرطان بعد سنوات من تكاثره في الجسم، ويمكن علاج الكثير من أنواع السرطان في حال تم اكتشافه في مراحله المبكرة. باحثون أمريكيون طوروا تحليلاً للدم يسمح بتشخيص المرض قبل ظهور الأعراض الأخرى. (04.06.2018)

كل واحد بين اثنين قد يصاب بمرض السرطان خلال حياته. هذا ما كشفته دراسة بريطانية مؤخرا. وفي حال اكتشافها مبكرا، تكون معظم الأورام قابلة للعلاج. فمن يتعرف مبكرا على أعراض الإنذار الأولى، قد ينقذ نفسه! (22.10.2018)

 يشارك في التجربة، التي تجرى في مستشفى أدنبروك في مدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة، والتي ستستمر نحو عامين، 1500 مريض من ضمنهم أشخاص أصحاء ومرضى السرطان.

وسيطلب من المشاركين في الاختبار التنفس في "محلل النفس"  لمدة 10 دقائق، ليتم بعد ذلك إرسال جزيئات محمولة يطلق عليها اسم "المركبات العضوية المتطايرة"، حيث تجمع بواسطة الاختبار وترسل إلى مختبر في كامبريدج للتحليل.

وتستند هذه التجربة على أن عمليات التمثيل الغذائي أو الأيض في خلايا الجسم تنتج عنها مجموعة من المركبات العضوية، التي تجد طريقها إلى الرئتين وتظهر أثناء تحليل التنفس. لكن عند تغير عملية الأيض، كما يحدث في حال الإصابة بورم سرطاني، فإنها تطلق نمطاً مختلفاً. بحسب ما نشره موقع (تيلغراف) البريطاني.

وقالت البروفيسورة ريبيكا فيتزجيرالد من مركز أبحاث السرطان في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة: "نحن بحاجة ماسة لتطوير أدوات جديدة، مثل اختبار التنفس هذا، والذي من شأنه أن يساعد في اكتشاف وتشخيص السرطان في وقت مبكر، ما يمنح المرضى فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة". بحسب ما نشره موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وإذا نجحت هذه التجربة، فقد يعني ذلك إمكانية رصد السرطان بسرعة قبل أن ينتشر، عندما يكون علاجه أسهل، وبالمقابل زيادة فرص النجاة والبقاء على قيد الحياة.

ر.ض/ ي.أ

  • Elissiar Khoury Elissa Sängerin aus Libanon (Anwar Amro/AFP/GettyImages)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    إليسا

    خلقت المغنية اللبنانية إليسا الحدث بإعلانها عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي، النجمة اللبنانية قالت إنها تسعى من وراء ذلك تشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان.

  • Shadia ägyptische Schauspielerin (Public Domain)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    شادية

    في منتصف الثمانينات من القرن الماضي أعلنت المطربة المصرية شادية اعتزالها الفن بعد إصابتها بمرض السرطان، خضعت شادية لعملية جراحية وعلاج مكثف حتى شفيت من المرض وانتصرت عليه، ولم ترحل شادية عن عالمنا إلا بعد بلوغها 86 عاما في 28 نوفمبر 2017.

  • Screenshot aus Instagram-Account von Basma Wahba (Instagram/B.Wahba)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    بسمة وهبه

    أصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسرطان الثدي وكانت قد اكتشفته عن طريق الصدفة. ظهرت الإعلامية كضيفة في برنامج إعلامي وهي ترتدي باروكة شعر، كعلامة على تحدي المرض وفعلا شفيت منه وتمارس عملها الإعلامي حاليا كمقدمة للبرنامج الحواري "شيخ الحارة".

  • Bildergalerie Kylie Minogue wird 50: Erster öffentlicher Auftritt von Kylie Minogue nach Operation (picture-alliance/dpa/M. Philbey)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    كيلي مينوغ

    في عام 2005 أعلنت النجمة الأسترالية كايلي مينوغ عن إصابتها بسرطان الثدي وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، خضعت لعملية جراحية في الثدي وللعلاج الكيماوي. انتصرت كايلي على المرض وأصبحت من الوجوه العالمية التي تقود حملات للكشف المبكر عن السرطان. الصورة تعود لأول ظهور للنجمة الأسترالية بعد خضوعها لعملية جراحية في الثدي.

  • Ben Stiller (AP)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    بن ستيلر

    لم يفصح الممثل العالمي بن ستيلر عن مرضه إلا بعد أن تعافى منه سنة 2016 وذلك ليحث الرجال على إجراء الاختبار المبكر لسرطان البروستات. بن ستيلر لم يعاوده المرض ومايزال واحدا من أهم نجوم هوليوود.

  • Deutschland Sylvie Meis (picture alliance/dpa/D. Reinhardt)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    سيلفي مايس

    أصيبت الإعلامية وعارضة الأزياء الهولندية سيلفي مايس سنة 2009 بسرطان الثدي وخاضت رحلة علاج استمرت لثماني سنوات. ورغم شفائها تقول عارضة الأزياء إنه لا يمر يوم دون أن تنسى أنها كانت مصابة بداء خبيث، ما يجعلها تستمتع بحياتها أكثر من الآخرين.

  • USA Robert de Niro (picture-alliance/dpa/S. Nogier)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    روبرت دي نيرو

    في سنة 2003 أعلن أسطورة السينما العالمية روبرت دي نيرو عن إصابته بسرطان البروستاتا وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة. استطاع النجم العالمي التغلب على السرطان بعزيمة ومايزال إلى اليوم متربعا على عرش السينما الأمريكية كواحد من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.

  • Michael Douglas Flash-Galerie (AP)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    مايكل دوغلاس

    في آخر تصريح له لصحيفة البيلد الألمانية قال نجم السينما العالمي مايكل دوغلاس إنه يعيش أسعد أيام حياته الآن بعد أن تغلب على سرطان اللسان، وكان دوغلاس قد دخل في حرب طويلة مع السرطان منذ أن اكتشفه عام 2010.

  • Angelina Jolie nach Brust OP (Reuters)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    أنجلينا جولي

    تعد أنجلينا جولي من أشجع من حارب السرطان، فالنجمة الأمركية استأصلت سنة 2013 ثدييها بعد أن أظهرت فحوصات طبية الاحتمالية العالية لإصابتها بهذا المرض، تماما مثل والدتها التي توفيت كنتيجة لمعاناتها من السرطان. في الصورة الظهور الأول للنجمة الأمريكية بعد عملية استئصال الثدي.


مختارات

مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

أعطى إعلان المطربة اللبنانية إليسا عن تعافيها من داء السرطان دفعة أمل للعديد من مرضى السرطان في العالم العربي، غير أن المطربة اللبنانية ليست الوحيدة التي حاربت المرض بشجاعة وانتصرت عليه. (11.08.2018)  

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