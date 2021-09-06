قرود تغزو المنازل في جزيرة بالي بحثا عن الطعام

في ظل غياب السائحين الذين عادة ما كانوا يقدمون للقردة على جزيرة بالي الإندونيسية طعاما وفيرا، لم يبق أمام هذه الحيوانات سوى غزو منازل السكان للحصول على ما ينقصها من طعام.
وعادة ما كان الزوار يقدمون في منتزه سانجيه مانكي بمنطقة بادونج الموز والفول السودانيللقرود من فصيلة المكاك.ولكن منذ بداية جائحة كورونا، والتي أغلقت بسببها جزيرة بالي أبوابها أمام السياح، اعتمدت قردة المكاك فقط على بقايا طعام العاملين في المنتزه، وفقا لمدير المنتزه مادي موهون.
وأكد موهون على أن المنتزه مايزال يقدم الموز للقرود "ولكن يبدو أنها تريد طعاما من السائحين"، على حد قوله. وأضاف موهون: "بعض القردة كانت دائما ما تقوم بغزو منازل المواطنين ولكن نظرا لأنه لا يوجد زوار يقومون بإعطائها الفاكهة والفول السوداني،تجرأ المزيد منها بالقيام بغزو المنازل".
وأشار موهون إلى قيامه بطرح نداء عام يطالب فيه الجميع بدفع تبرعات، كما يحث السلطات على السماح بدخول عدد محدود من الزوار للمنتزه. ويبرر مدير المنتزه الدعوة قائلا: "نخشى أنهفي حال عدم تعامل القردة مع الأشخاص لفترة طويلة أن تصبح عدوانيةعندما نعيد فتح أبوابنا أمام الزوار".
وأوضح موهون أن تكلفة إطعام الـ 600 قرد الموجودين بالمنتزه تبلغ 500 ألف روبية، أي ما يعادل 35 دولار أمريكي. إلا أن المنتزه يواجه صعوبات مالية منذ أن أغلق أبوابه خلال ذروة جائحة فيروس كورونا بالعام الماضي.
وكان المنتزه قد فتح أبوابه في شهر حزيران/يونيو الماضي، ولكنه اضطر للإغلاق مجددا بعد حدوث زيادة كبيرة للغاية في حالات الاصابة بالفيروس في جاوة وبالي بسبب سلالة دلتا الجديدة.
د.ب/ أ.ح (د ب ا)
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
انشر الحب لا الحرب
شعار البونوبو غير المعلن هو "انشر الحب وليس الحرب". كلما كان ذلك ممكنا، تتجنب هذه القرود أي نوع من القتال. وإذا نشأ خلاف قد يؤدي إلى عراك، فإن البونوبو سيسعى إلى تخفيض وتيرته من خلال العناق بدلاً من القتال وغالبًا من خلال الجنس. كما أن نسبة الإناث بين البونوبو أعلى من الذكور، مما يساهم في بيئة أكثر سلما.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
أقرب الكائنات إلى الإنسان
البونوبو في جمهورية الكونغو على وشك الانقراض. قبل 40 عاما بلغ عددها حوالي 100 ألف. لكن هذا العدد تقلص اليوم بفعل عوامل بشرية ليتبقى 20 ألف قرد فقط. يتم صيد القردة الصغيرة لبيعها كحيوانات أليفة، كما يتم بيع لحمها بأسعار مرتفعة في الأسواق. وعلاوة على ذلك يقوم الإنسان بتدمير بيئتها والملاذ الآمن الوحيد لها المتمثل بالغابات.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
لا يستطيع السباحة
لا يعيش البونوبو حاليا سوى في جمهورية الكونغو الديمقراطية - وتحديدا في حوض الكونغو، وهي منطقة شاسعة تساوي ثلاثة أضعاف حجم فرنسا. العديد من الأنهار بما فيها نهر الكونغو تصب في هذه المنطقة. ولأن البونوبو لا يستطيع السباحة، لم يتمكن من مغادرة الحوض.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
تطابق جيني كبير
ما يصل إلى 98 بالمائة من الحمض النووي للبونوبو مطابق للحمض النووي للإنسان. فقرود بونوبو هي أقرب إلى الإنسان منها إلى الغوريلا. لكن ثمة بعض الاختلافات أيضا، على سبيل المثال يمكن أن يعاني البونوبو من أمراض مثل فيروس نقص المناعة الإيدز، لكنه محصن ضد الملاريا.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
جنة البونوبو
"لولا يا بونوبو" تقع في منطقة كيموينزا وتعتبر المحمية الطبيعية الوحيدة في العالم التي تحتضن قرود البونوبو اليتيمة بعد أن تشردت بسبب الاتجار غير المشروع، وهي تعتبر بمثابة جنة لهذه القرود. أسسها الناشط البيئي البلجيكي كلودي أندريه، بهدف توفير الرعاية للقرود قبل إرجاعها إلى الحياة البرية من جديد.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
الحاجة إلى الطمأنينة والحنان
الرعاية النفسية لا تقل أهمية عن الرعاية الصحية. أحيانا، يتعرض صغار البونوبو لصدمات نفسية بسبب فقدان أمهاتهم، يمكن أن تودي بحياتهم. ولتجنب هذا، تعمل نساء على رعاية رضع البونوبو بهدف توفير الحنان والطمأنينة لها. ويحتاج طفل البونوبو لهذه الرعاية الخاصة حتى يبلغ سن الرابعة.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
أرض البونوبو
تبلغ مساحة المحمية الطبيعية في مقاطعة إكواتور في جمهورية كونغو الديمقراطية 20 ألف هكتار كم من الغابات. و المعروفة محليا باسم "إيكولو يا بونوبو" ، وهو ما يعني "أرض البونوبو". وتسعى الحكومة إلى توسيع هذه المحمية لتصل إلى نحو 100 ألف هكتار، لحماية البونوبو من الانقراض على المدى الطويل.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
الاستعداد للعودة إلى البرية
يعيش أكثر من 60 قردا على مساحة 75 هكتارا من الغابات الاستوائية حيث توجد محمية لولا يا بونوبو. هنا يتم تربية ورعاية القرود المريضة قبل إعادتها إلى حياتها الطبيعية والحرية في البرية. وأعادت لولا يا بونوبو مجموعتين من أيتام البونوبو بعد رعابتها وتأهيلها إلى البرية منذ عام 2009.
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قرود البونوبو الأقرب إلى الإنسان تكافح من أجل البقاء!
التحول من عدو إلى صديق
أكثر من 30 ألف شخص يزورون المحمية كل عام. معظم الزوار من أطفال المدارس الكونغولية، فهم صناع القرار في المستقبل. فإذا كان هناك أحد سينقذ البونوبو، ربما سيكون منهم! إعداد: شيليا فروليش/ ح.ش