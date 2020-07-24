قروح الهربس.. طرق فعالة للتخفيف من الألم

تعد القروح التي يتسبب بها فيروس الهربس حول الفم مزعجة ومؤلمة لمن يصاب بها. وبحسب موقع هيلث لاين (Healthline) يصاب حوالي 90 بالمئة من البشر بهذا النوع من فيروسات الهربس وهو فيروس الهربس البسيط نمط 1، ويظهر هذا الفيروس على الشفة أو حولها على شكل تقيحات أو بثور يملأها سائل، وتظل عادة من أسبوع لعشرة أيام حتى يخرج السائل منها وتجف.

وقد تظهر أعراض الهربس الفموي عند التعرض لضغط عصبي أو خلل في الهرمونات أو حتى التعرض لفترات طويلة للشمس. وينصح الخبراء بعدم حك هذه البثور أو فتحها، حيث أن السائل بداخلها شديد العدوى.

فبماذا ينصح الخبراء عند ظهور هربس الشفاة؟

غسل اليدين جيداً

بحسب موقع ومينز هيلث (Women's Health)، يجب على المصاب بالهربس الفموي غسل اليدين جيداً واستخدام مناشف وأدوات مائدة منفصلة عن الآخرين. كما يجبالإبتعاد تماماً عن تقبيل الآخرين، خاصة الأطفال الرضع.

الثلج

ينصح موقع هيلث لاين بالثلج للتخفيف من التهاب البثور، وذلك عن طريق وضع كيس من الثلج على البثور أو لف قطع من الثلج في منشفة نظيفة واستعمالها.

أدوية ومراهم معالجة

تساعد المراهم التي تحتوي على الزنك أو بلسم الليمون في تجفيف البثور بشكل أسرع كما يقول موقع ومينز هيلث، غير أنه من المهم وضع هذه المراهم مع ظهور أول علامات للهربس حتى تكون فعالة وإعادة دهنها كل ساعتين. وبحسب موقع ويب إم دي (WebMD) فإن أسرع طرق العلاج هي الأدوية المضادة للفيروسات، وهي أيضاً يجب تناولها قبل ظهور البثور الأولى.

الصبار

يستخدم دهان الصبار، أو ما يسمى بـ"ألو فيرا"، في ترطيب البشرة وتبريد حروق الشمس. ويمكن أيضاً استخدامه على بثور الهربس لما يحتويه الصبار من خصائص مقاومة للالتهابات والفيروسات، بحسب موقع هيلث لاين.

زيت شجرة الشاي

ينصح موقع ومينز هيلث باستخدام زيت شجرة الشاي لمنع تكاثر الفيروسات. ويحبذ استعمال قطعة من القطن لوضع الزيت على البثور حتى لا تلمسها اليد التي ممكن أن تنقل العدوى لأجزاء أخرى من الجسم أو لأفراد آخرين.

مستحضرات واقية من الشمس

بحسب موقع هيلث لاين، فإن وضع مستحضرات واقية من الشمس على الشفاة كل يوم قد يقي من الإصابة بالهربس في هذه المنطقة. وينصح الموقع بمنتجات ذات عامل وقاية (SPF) يزيد عن 30 وبتجنب الشمس قدر الإمكان عند الإصابة بهربس الشفاة.

التعامل الصحي مع الضغط العصبي

مشاهدة الفيديو 04:48 شارك الحزام الناري أو الهربس النطاقي - مرض مؤلم وخطر إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3CZSD الحزام الناري أو الهربس النطاقي - مرض مؤلم وخطر

الضغط العصبي أحد العوامل التي تحفز ظهور الهربس الفموي، ويعاني منه أغلب الناس. ينصح الخبراء بالتعامل مع الضغط العصبي بعدة طرق منها ممارسة الرياضة أو التأمل والحديث مع الأصقاء أو الأهل عن الأسباب، بحسب موقع هيلثلاين. كما ينصح موقع ويب إم دي بالقيام بتدريبات للتنفس العميق من أجل تهدئة الأعصاب.

فيتامين "سي وإي"

بحسب موقع ويب إم دي أظهرت عدة دراسات فائدة فيتامين "سي وإي" في مكافحة الهربس الفموي. ففيتامين سي يقاوم الفيروس المسبب للهربس، في حين يساعد فيتامين إي على شفاء البثور بشكل أسرع.

وبشكل عام ينصح موقع جريدة الصيادلة الألمان (Deutsche Apotheker Zeitung) بزيارة الطبيب إذا لم تلتئم البثور بعد عشرة أيام أو إذا ما صاحبت الهربس أعراض أخرى مثل الحمى واحساس بالإرهاق.

س.ح/ع.ج.م