 قروح الهربس.. طرق فعالة للتخفيف من الألم | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.07.2020

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صحة

قروح الهربس.. طرق فعالة للتخفيف من الألم

يصيب الهربس الفموي الكثيرين فيسبب لهم ازعاجاً وألماً، فبماذا ينصح الخبراء للوقاية والعلاج منه؟

يصيب الهربس الفموي الكثيرين فيسبب لهم ازعاجاً وألماً،

يصيب الهربس الفموي الكثيرين فيسبب لهم ازعاجاً وألماً.

تعد القروح التي يتسبب بها فيروس الهربس حول الفم مزعجة ومؤلمة لمن يصاب بها. وبحسب موقع هيلث لاين (Healthline) يصاب حوالي 90 بالمئة من البشر بهذا النوع من فيروسات الهربس وهو فيروس الهربس البسيط نمط 1، ويظهر هذا الفيروس على الشفة أو حولها على شكل تقيحات أو بثور يملأها سائل، وتظل عادة من أسبوع لعشرة أيام حتى يخرج السائل منها وتجف.

مختارات

بعض الأمراض التي تصيب الإنسان لا تحتاج لزيارة الطبيب، وإنما فقط مجرد تلبية حاجة الجسم الذي يقدم الكثير من المؤشرات والعلامات الدالة على شعوره بخلل ما. خبراء أمريكيون يفسرون تلك الأعراض ودلالتها للتمتع بصحة جيدة.

ذكرت دراسة حديثة أن السبب وراء عدم القدرة على الإنجاب لبعض النساء يعود إلى فيروس هربسي بشري يعيش في الغشاء المخاطي في رحم المرأة ويمنع إتمام الحمل. إذ لم يجد العلماء هذا الفيروس في رحم نساء يمكنهن الحمل.

يتطلب التعامل مع الأطفال حديثي الولادة أخذ الحذر، لاسيما وأن الطفل يكون في هذه المرحلة أكثر عرضة للأمراض واستقبال الجراثيم والفيروسات من محيطه، وخصوصا عند التقبيل.

وقد تظهر أعراض الهربس الفموي عند التعرض لضغط عصبي أو خلل في الهرمونات أو حتى التعرض لفترات طويلة للشمس. وينصح الخبراء بعدم حك هذه البثور أو فتحها، حيث أن السائل بداخلها شديد العدوى.

فبماذا ينصح الخبراء عند ظهور هربس الشفاة؟

غسل اليدين جيداً

بحسب موقع ومينز هيلث (Women's Health)، يجب على المصاب بالهربس الفموي غسل اليدين جيداً واستخدام مناشف وأدوات مائدة منفصلة عن الآخرين. كما يجبالإبتعاد تماماً عن تقبيل الآخرين، خاصة الأطفال الرضع.

الثلج

ينصح موقع هيلث لاين بالثلج للتخفيف من التهاب البثور، وذلك عن طريق وضع كيس من الثلج على البثور أو لف قطع من الثلج في منشفة نظيفة واستعمالها.

أدوية ومراهم معالجة

تساعد المراهم التي تحتوي على الزنك أو بلسم الليمون في تجفيف البثور بشكل أسرع كما يقول موقع ومينز هيلث، غير أنه من المهم وضع هذه المراهم مع ظهور أول علامات للهربس حتى تكون فعالة وإعادة دهنها كل ساعتين. وبحسب موقع ويب إم دي (WebMD) فإن أسرع طرق العلاج هي الأدوية المضادة للفيروسات، وهي أيضاً يجب تناولها قبل ظهور البثور الأولى.

الصبار

يستخدم دهان الصبار، أو ما يسمى بـ"ألو فيرا"، في ترطيب البشرة وتبريد حروق الشمس. ويمكن أيضاً استخدامه على بثور الهربس لما يحتويه الصبار من خصائص مقاومة للالتهابات والفيروسات، بحسب موقع هيلث لاين.

زيت شجرة الشاي

ينصح موقع ومينز هيلث باستخدام زيت شجرة الشاي لمنع تكاثر الفيروسات. ويحبذ استعمال قطعة من القطن لوضع الزيت على البثور حتى لا تلمسها اليد التي ممكن أن تنقل العدوى لأجزاء أخرى من الجسم أو لأفراد آخرين.

مستحضرات واقية من الشمس

بحسب موقع هيلث لاين، فإن وضع مستحضرات واقية من الشمس على الشفاة كل يوم قد يقي من الإصابة بالهربس في هذه المنطقة. وينصح الموقع بمنتجات ذات عامل وقاية (SPF) يزيد عن 30 وبتجنب الشمس قدر الإمكان عند الإصابة بهربس الشفاة.

التعامل الصحي مع الضغط العصبي

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الحزام الناري أو الهربس النطاقي - مرض مؤلم وخطر

الضغط العصبي أحد العوامل التي تحفز ظهور الهربس الفموي، ويعاني منه أغلب الناس. ينصح الخبراء بالتعامل مع الضغط العصبي بعدة طرق منها ممارسة الرياضة أو التأمل والحديث مع الأصقاء أو الأهل عن الأسباب، بحسب موقع هيلثلاين. كما ينصح موقع ويب إم دي بالقيام بتدريبات للتنفس العميق من أجل تهدئة الأعصاب.

فيتامين "سي وإي"

بحسب موقع ويب إم دي أظهرت عدة دراسات فائدة فيتامين "سي وإي" في مكافحة الهربس الفموي. ففيتامين سي يقاوم الفيروس المسبب للهربس، في حين يساعد فيتامين إي على شفاء البثور بشكل أسرع.

وبشكل عام ينصح موقع جريدة الصيادلة الألمان (Deutsche Apotheker Zeitung) بزيارة الطبيب إذا لم تلتئم البثور بعد عشرة أيام أو إذا ما صاحبت الهربس أعراض أخرى مثل الحمى واحساس بالإرهاق.

س.ح/ع.ج.م

  • Ein Targi mit Kopfbedeckung und Gesichtsschleier aus weißem Stoff (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

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  • Drei Tuareg sitzen in langen Gewändern mit Kopfbedeckungen und Gesichtsschleiern auf Sand (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/M. Runkel)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

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  • Zwei verschleierte Tuareg auf Kamelen (picture-alliance/imageBroker/K. Kreder)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

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  • Portät eines Mannes mit gelbem Schal um den Kopf geschlungen (picture-alliance/ blickwinkel/W. G. Allgoewer)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

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  • Portät eines Mannes mit hellblauem Tuch um Kopf und Mundpartie (picture-alliance/imageBroker)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

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  • Ein Tubu mit Speer und traditionellem Tuch um Gesicht und Kopf im Tschad (picture-alliance/dpa)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

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  • Nigerias ehemaliger Emir von Kano, Sanusi Lamido Sanusi, mit Gesichtsschleier und Kopfbedeckung (Amino Abubakar/AFP/Getty Images)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

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  • Zwei verschleierte Frauen am Strand in Sansibar (picture-alliance/imageBROKER/M. Moxter)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ 

    زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ  تغطي النساء وجهوهن في زنجبار، وهي جزء من تنزانيا، ويضم أرخبيل زنجبار المسلمين حصرا. كمامات الوجه في زمن كورونا تغطي منطقة الفم والأنف وهو جزء من عادات اللباس في الكثير من البلدان الإفريقية. 

  • David Ochieng von Lookslike Avido näht mit Mundschutz an einer Maschine sitzend (picture-alliance/ZumaPress/D. Sigwe)

    حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

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