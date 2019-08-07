 قرن على دستور فايمار.. النبلاء الألمان ألقاب بدون امتيازات | تعرف على ألمانيا | DW | 17.08.2019

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تعرف على ألمانيا

قرن على دستور فايمار.. النبلاء الألمان ألقاب بدون امتيازات

مع بدء سريان "دستور فايمار" في ألمانيا قبل 100 عام، فقدت طبقة النبلاء امتيازاتها. ومع ذلك لا يزال هناك جدل في ألمانيا عن النبلاء وإرثهم، أما الفضل في ذلك فيعود إلى صحافة القيل والقال ونشاط لوبيات المصالح المختلفة.

Bildergalerie Kaiser Wilhelm II. (picture-alliance/akg-images)

الإمبراطور فيلهلم الثاني، آخر القياصرة الألمان

في السادس من فبراير/ شباط 1919، اجتمعت الجمعية الوطنية في فايمار لوضع دستور ديمقراطي، والذي صدر بعد ذلك بستة أشهر، في 31 يوليو/ تموز كدستور للرايخ الألماني. وقد دخل هذا الدستور حيز التنفيذ في 14 أغسطس/ آب 2019. أدخل ما يسمى بـ"دستور فايمار" مبدأ الفصل بين السلطات وكفل للمواطنين الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وحق المرأة في التصويت، وفصل الكنيسة عن الدولة، وحرية الدين وحرية الصحافة.

وفيما يخص فكرة السيادة الشعبية والديمقراطية البرلمانية، تم إلغاء الفوارق في المكانة، ووفقًا لذلك، أعلن الدستور الجديد المساواة بين جميع الألمان أمام القانون. ومنذ تلك اللحظة ينبغي عدم منح ألقاب النبلاء لأي شخص بعد الآن. وحتى ذلك الحين، كان للنبلاء في ألمانيا وضع خاص مع ألقاب وامتيازات. وكان الناس لا يمكنهم الوصول إلى مهن بعينها إلا إذا كانوا ينتمون إلى طبقة النبلاء.

Flash-Galerie Yellow Press (picture-alliance/dpa)

إرنست أوغست أمير هانوفر. لقب أمير يأتي خلف اسمه الشخصي. في انجلترا يذكر اللقب أولا ثم الاسم الشخصي مثل الأمير تشارلز

أحدهم أمير والآخر ليس كذلك

منذ ذلك الحين أصبح النبلاء السابقون وذريتهم أناسا مدنيين، لكن الجمعية الوطنية تركت لهم الحق في الاحتفاظ بألقابهم كأجزاء من أسماءهم المدنية. وإذا نظرنا إلى إنجلترا سنلاحظ الفارق: هناك في إنجلترا، يتقلد النبلاء، مثل الأمير تشارلز، ألقابهم أمام الاسم الشخصي. أما في أحفاد عائلات النبلاء في ألمانيا فإن اللقب السابق يظهر بداية من الاسم العائلي: مثل إرنست أوغست أمير هانوفر.

أي أننا قبل اسم تشارلز نذكر لقبه فنقول الأمير تشارلز، أما قبل إرنست أوغست فلا نذكر لقبا، ونقول فقط إرنست أوغست.

مختارات

ربما يعتقد كثير من الناس أن الاستمتاع بحفل في قلعة عتيقة أمر لا يحدث سوى في القصص الخيالية. ولكن هذا ممكن في ألمانيا، إذ أن هناك قلاع يمكن تأجيرها وتنظيم حفلات فخمة فيها تشبه احتفالات النبلاء. (11.11.2008)

بجانب أهميتها الاقتصادية تشتهر منطقة مونسترلاند بطبيعتها الخلابة وقصورها العتيقة، التي تعطي للزائر لمحة عن حياة النبلاء في العصور الوسطى، بالإضافة إلى جامعة مونستر المرموقة، التي تعد إحدى أكبر الجامعات في ألمانيا. (24.09.2006)

لكن لماذا لا يريد النبلاء السابقون ترك الأسماء القديمة؟ هذه المسألة يمكن تفسيرها من خلال مثال، هو ألبرت فون تورن أوند تاكسيس، رأس عائلة النبلاء الألمان السابقين "تورن أوند تاكسيس"، والمولود عام 1983، والذي يدوي لقبه الملكي بقوة عندما نقرأه في "دليل أنساب النبلاء"، مثلما يلي: صاحب السمو أمير تورن أوند تاكسيس الثاني عشر، أمير بوخاو وأمير كروتزين، دوق فورت ودوناوشتاوف، الكونت الأميري لفريدبرغ-شير، وكونت فاله-ساسينا، وكذلك أيضا كونت مارشال ونرسهايم..إلخ، والوريث العام لكبير رجال البريد. بل إن كلمة "إلخ" نفسها هي جزء من اللقب.

واحد من أصغر مليارديرات العالم

Albert von Thurn und Taxis bei Autorennen (picture-alliance/wildbild/N. Kolackovsky)

ألبرت فون تورن أوند تاكسيس لقبه طنان في سجل الإنساب: صاحب السمو أمير تورن أوند تاكسيس الثاني عشر، أمير بوخاو وأمير كروتزين، دوق فورت ودوناوشتاوف، الكونت الأميري لفريدبرغ-شير، ..إلخ.

وسواء أكان ألبرت أميرا حقيقيا أم لا، لا يهم الأمر الصحافة الشعبية. فعلى سبيل المثال، تعتبر الحالة الاجتماعية لـ"النبيل" البالغ من العمر 36 عامًا موضوعًا شائعًا للثرثرة. ومن المؤكد أن ثروته تسهم بنصيب كبير في هذا الأمر: فعندما توفي والده في عام 1990، أصبح ألبرت فون تورن أوند تاكسيس واحدا من أصغر المليارديرات في العالم، طبقا لقائمة "فوربس". وعائلته تعتبر أكبر مالك خاص للغابات في ألمانيا.

على الرغم من أن ألقاب النبلاء في ألمانيا لا تجلب معها أي امتيازات ارستقراطية، إلا أنها تحظى بإقبال كبير عليها ويتم توريثها عن طريق الزواج أو التبني أو حتى الشراء. وبينما يناصر السياسيون الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلغاء إضافات الأسماء الأرستقراطية السابقة، فإن رابطة جمعيات النبلاء الألمانية  (VdDA)، التي تضم ما لا يقل عن 80 ألف عضو تستند إلى "حق النبلاء" لعام 1918.

جدير بالذكر أن غيورغ فريدريش (43 عاما) أمير بروسيا، حفيد الإمبراطور فيلهلم الثاني، آخر القياصرة الألمان، المنحدر من عائلة هوهنتسولر البروسية، طلب من الحكومة الألمانية وحكومة الولايات الألمانية أن يعيدوا إليه الأعمال الفنية، التي كانت في قصور أجداده، وطلب أيضا منحه حق الإقامة في قلعة بوتسدام سِسيلنهوف، إضافة إلى قصرين آخرين والحصول على تعويض قدره 1.2 مليون يورو.

تورستن لاندسبرغ (د ب أ)/ صلاح شرارة

  • Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    تحفة فنية نادرة

    شيد الأمير كارل تيودورقصر بيرنات في مدينة دويسلدورف الألمانية في منتصف القرن الثامن عشر، ليكون مقرا لإقامته الصيفية. أصبح القصر اليوم متحفا للزوار وفضاءا لتنظيم حفلات الزواج والمهرجانات الثقافية.

  • Barockfest Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    الأوركسترا السيمفونية

    كانت الأوركسترا السيمفونية إلى جانب رقصة الباليه الرشيقة وعروض الأوبرا أحد أرقى فنون الطبقة الأرستقراطية في عصر الباروك.

  • Barockfest Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    مأدبة الطعام

    كان الجود والكرم شيمة من شيم النبلاء آنذاك، ولهذا فإن إقامة مآدب الطعام الشهي على شرف الضيوف وتبادل أطراف الحديث كانت عادة من عاداتهم.

  • Barockfest Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    لباس الطبقة النبيلة

    هكذا كانت موضة ذلك العصر: وضع الشعر المستعار أو "الباروكة" وارتداء القبعات المنمقة و الأزياء المزخرفة والتبرج بالماكياج رجالا ونساءا والتزين بالمجوهرات والحلي الأنيقة.

  • Barockfest Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    الترفيه عن النفس

    كانت لعبة الكروكيت "Croquet" واحدة من الهوايات المفضلة للطبقة الأرستقراطية. وهي تشبه كثيرا لعبة الجولف إذ يستعمل المضرب لإدخال الكرة داخل قوس حديدي.

  • Barockfest Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    فن المبارزة بين الجد واللعب

    لم تكن المبارزة بالسيف مجرد هواية للنبلاء فحسب، بل أيضا وسيلة ضرورية للدفاع عن الشرف. كانت النزاعات بين النبلاء غالبا ما تحل عن طريق المبارزة، والفائز هو إذاً صاحب الحق.

  • Barockfest Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    شعراء البلاط

    تماما مثل العرب، لم يخلو البلاط في ألمانيا أيضا من شعرائه وهنا يلقي الشاعر من باب المجاملة والغزل قصيدة يمدح فيها مفاتن وجمال أحد النساء، فتبتسم وتغض النظر خجلا.

  • Barockfest Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    تبادل للزيارات

    كانت النساء ترافق دوما الرجال عند تبادل الزيارات الأرستقراطية ، خاصة إذا كانت المرأة عازبة فهي فرصة ذهبية ربما للتعرف على أحد النبلاء.

  • Barockfest Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    نساء البلاط الجميلات

    المرأة في البلاط كانت كالقمر الذي لا يخفى، فالنساء كانت تقضين معظم الوقت في القصر أو مع الصديقات من الطبقة الأرستقراطية. وكانت كل امرأة نبيلة تحلم بحياة مليئة بالسعادة والثراء داخل أروقة القصر.

  • Barockfest Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    فن النحت

    النحت على الرمل هو فن قديم وقد احتاج النحات فلاديمير (يمين) أسبوعا كاملا حتى يجعل من كومة رمل لوحة فنيىة في غاية الجمال والدقة ومشهدا حيا من روح عصر الباروك.

  • Barockfest Schloss Benrath Düsseldorf

    هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

    "طبيب الكتاب"

    مع ازدهار طباعة الكتب في أوروبا ظهرت حرفة جديدة أطلق عليها "طبيب الكتب" أي معالجة التلف الحاصل في الكتاب وإخراجه في قالب جديد.

    الكاتب: سميح عامري


مختارات

هكذا كانت الحياة في قصور النبلاء

"الباروك" أي الؤلؤة غير المتناسقة هي كلمة برتغالية أطلقت على القرن الثامن عشر في أوروبا تميز بالقصور الفخمة والفن الراقي. وتخليدا لذلك الزمن البهي تنظم اليوم مهرجانات تحاكي حياة القصور والنبلاء آنذاك. (11.08.2014)  

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